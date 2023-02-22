Начало Тамбовского восстания

Тамбовская губерния перед революцией
восстание 1920–1921 годов часто сравнивали то с французской Вандеей конца XVIII века, то с аналогичными крестьянскими войнами в самой России – под руководством Разина, Булавина или Пугачева. Однако в этих случаях, помимо некоторых схожих моментов, есть и отличия. Так, существенное отличие от Вандеи заключается в том, что тамбовские повстанцы не имели помощи из-за границы, а само восстание не было промонархическим. От предыдущих же русских крестьянских войн главное отличие в том, что на Тамбовщине не было казачества, тогда как восстания Разина или Пугачева в действительности были казацко-крестьянскими.
Как же это восстание началось, проходило и было подавлено – мы и проследим в двух частях этой статьи.
Тамбовская губерния и Александр Антонов накануне восстания
Тамбовская губерния до Первой мировой войны славилась как одна из самых плодородных губерний страны. Урожаи здесь были высокими, что обеспечивало и нормальный уровень жизни местного населения, подавляющее большинство которого были крестьяне. Из общего населения в 3,7 млн человек на 1918 год в городах проживало лишь 268 тысяч, всего же в губернии было 12 городов и 7 809 сел и деревень.
После захвата власти большевиками первые несколько месяцев их влиянию подвергались лишь города. Сельская местность впервые ощутила на себе все «прелести» большевиков лишь летом 1918 года, когда в губернии была объявлена мобилизация.
Крестьяне в большинстве своем не горели желанием идти на братоубийственную Гражданскую войну, но некоторые все же прибыли на призывные пункты. Однако организована мобилизация была настолько скверно, что новобранцев не удосужились даже обеспечить нормальным питанием. В результате большинство из них тут же дезертировали, скрывшись либо дома, либо в лесах. И стали таким образом «вне закона» для большевиков.
Кроме «дезертиров», не представлявших никакой угрозы для властей, в губернии было также множество людей с военным либо революционным опытом. Значительная часть взрослых мужчин прошла Первую мировую войну, многие вернулись домой со своим фронтовым оружием.
Весной 1917 года вышли на свободу и все политзаключенные революционеры, одним из которых был эсер Александр Степанович Антонов.
Александр Антонов
Антонов, несмотря на 28-летний возраст, имел богатый революционный опыт. Еще в юности он вступил в партию эсеров, а в 19 лет был осужден за то, что готовил покушение на генерала Александра Сандецкого, который «прославился» жестокостью при подавлении крестьянских бунтов. Хотя покушение в итоге и провалилось, Антонова приговорили к пожизненной каторге. К слову, сам генерал Сандецкий будет расстрелян в 1918 году уже большевиками.
Выйдя весной 1917 года по амнистии, Антонов вернулся в родные края, где начал работать на посту младшего помощника начальника тамбовской милиции. Спустя несколько месяцев его повысили до начальника милиции Кирсановского уезда.
Весной 1918 года по Кирсановскому уезду следовал эшелон вооруженных до зубов чехов – бывших пленных, которые теперь восстали с целью вернуться домой. Антонов задержал эшелон и путем уговоров убедил мятежников сдать все имеющееся у них оружие. Однако, получив оружие, Антонов не стал сдавать его властям, а надежно спрятал в лесу, догадываясь, что скоро оно может пригодиться. И он не ошибся.
В августе того же года тамбовские чекисты обнаружили переписку, где сообщалось о том, что эсеры в союзе с местной милицией готовят антибольшевистское восстание. Подозрение пало прежде всего на Антонова.
Не дожидаясь ареста, он бежал в Самару, а тамбовские большевики тем временем заочно вынесли ему смертный приговор.
Создав из своих друзей отряд из почти 15 человек, уже в декабре Александр Антонов вернулся в родные края и убил тех, кто его самого приговорил к смерти. После этого, скрываясь в лесах, начал периодически нападать на чекистов и ненавидимые народом продотряды, отнимавшие у крестьян хлеб и скот. Все это принесло ему популярность среди местного населения.
К лету 1919 года в отряде Антонова находилось уже 150 человек, а количество уничтоженных ими коммунистов и продотрядовцев превысило сотню. Только осенью большевики выслали против него крупный отряд в 250 солдат, но разбить антоновцев или пленить их лидера они так и не смогли. Антоновцы после нескольких столкновений лишь отступили в лес.
Начало полномасштабного восстания
Летом 1920 года Тамбовская губерния пострадала от сильной засухи. Было собрано лишь 12 млн пудов хлеба, в то время как планы продразверстки не сократили, а они достигали 11,5 млн пудов. Хотя всем и было очевидно, что подобные планы невыполнимы, в августе продотряды приступили к изъятию хлеба у крестьян, фактически обрекая их на голодную смерть.
Первым 15 августа восстало село Хитрово, в котором крестьяне разоружили продотряд, пришедший к ним за новыми реквизициями. После этого поднялись и другие села. Уже 21 августа в Тамбовской губернии ввели осадное положение. Большевики выслали на подавление восстания карательный отряд под командованием Александра Шлихтера, но вскоре его разбили и вынудили бежать в Тамбов.
Тамбовские повстанцы
25 августа Александр Антонов объявил себя руководителем восстания, однако фактически оно еще какое-то время оставалось стихийным. Антонов продолжал командовать лишь своим отрядом, тогда как в других селах и уездах возникали свои повстанческие отряды, каждый со своим командиром.
Единое командование у тамбовских повстанцев появилось лишь в ноябре 1920 года, когда они создали Главный оперативный штаб. Он подчинил себе многочисленных крестьянских командиров, превратив их разрозненные отряды в фактически единую армию.
Возглавил штаб Александр Антонов, а командование армией осуществлял его верный соратник Петр Токмаков. Он участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, дослужился до поручика царской армии, имел четыре Георгиевских креста и обладал самым богатым среди повстанцев боевым опытом. Как начальник штаба Антонов фактически стал подчиненным главнокомандующего Токмакова, и это было разумным распределением обязанностей: каждый из них делал то, в чем был наиболее компетентен.
Петр Токмаков
Петр Токмаков возглавил также Союз трудового крестьянства, осуществлявший политическое управление на всех занятых повстанцами территориях. Выдвинул СТК и основные требования восстания: ликвидация большевистской власти, разрешение деятельности всех партий, исключая большевиков и монархистов, отмена продразверстки и продотрядов, политические свободы, а также созыв Учредительного собрания.
Большевики же между тем продолжали пытаться подавить Тамбовское восстание, но выходило это у них крайне неудачно. В декабре все красные войска губернии возглавил Александр Павлов. В его распоряжении насчитывалось свыше 12 000 солдат, 136 пулеметов и 18 орудий. Но этого было явно недостаточно, и повстанческая армия, насчитывавшая уже более 50 000 человек, нанесла Павлову ряд поражений.
К февралю 1921 года восстание было на пике. Помимо Тамбовской губернии, оно распространилось также на многие уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний, под контролем повстанцев оказалась огромная территория.
В этой ситуации, чувствуя явную угрозу своей власти, Ленин идет на уступки: он отменяет продразверстку в Тамбовской губернии. В следующем месяце, когда случится восстание моряков в Кронштадте, продразверстка была отменена уже по всей стране. Произошел и отказ большевиков от политики «военного коммунизма», замененного новой экономической политикой (НЭП).
То, что непосредственной причиной такой резкой смены политики послужили именно восстания в Тамбовской губернии и Кронштадте, открыто признал даже Сталин в 1924 году:
«Разве мы не опоздали с отменой продразверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»
Тамбовские крестьяне праздновали отмену продразверстки как свою победу. Часть из них, решив, что основная цель восстания достигнута, разошлись по домам. Однако в целом восстание продолжалось.
Сам Антонов так отреагировал на новость об отмене продразверстки:
«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».
11 апреля повстанцы одержали еще одну крупную победу: они разбили гарнизон в Рассказово, взяв в плен батальон красноармейцев. После этого неудачливый Александр Павлов был смещен с поста командующего Советскими войсками Тамбовской губернии. Его место занял Михаил Тухачевский, с которым большевики связывали большие надежды.
Продолжение следует…