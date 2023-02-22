Начало Тамбовского восстания



Тамбовская губерния перед революцией

Тамбовская губерния и Александр Антонов накануне восстания



Александр Антонов

Начало полномасштабного восстания



Тамбовские повстанцы



Петр Токмаков

«Разве мы не опоздали с отменой продразверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»

«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».