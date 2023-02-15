Бывший израильский спецназовец создал вмешивавшуюся в выборы в 30 странах мира хакерскую группировку

Некий гражданин Израиля Ханан, известный под псевдонимом «Хорхе», на протяжении многих лет возглавляет хакерскую группировку, которая занимается вмешательством в предвыборные кампании во многих странах мира. Соответствующее расследование опубликовало сразу несколько израильских и западных изданий, включая The Marker, Haaretz, Le Monde, Der Spiegel.Как утверждают журналисты, проводившие расследование, люди «Хорхе» использовали саботаж и хакерские взломы для вмешательства в выборы в 30 государствах. Но сам Ханан опровергает противоправные действия со своей стороны и утверждает, что данная информация не соответствует действительности.В публикациях западных и израильских СМИ сообщается, что группировка носит название «Команда Хорхе» по имени своего руководителя. Общавшиеся под прикрытием с лидером хакеров журналисты выяснили, что услугами группировки пользуются политические партии, разведывательные структуры и коммерческие организации. С помощью хакеров они стремятся влиять на общественное мнение в разных странах.Сам «Хорхе» рассказал, что его сотрудники работали в странах Африки, Южной и Центральной Америки, Европы, а также в самих США. Главная услуга «команды Хорхе» заключается в предоставлении программного пакета Advanced Impact Media Solutions или Aims.В распоряжении группировки – тысячи ботов в социальных сетях. С их помощью группировка собирает информацию и влияет на общественное мнение. Также люди Ханана используют тактику взлома аккаунтов для получения необходимой информации о политических оппонентах своих заказчиков.Западная пресса делает вывод, что подобные «команде Хорхе» группировки представляют своей деятельностью новый вызов существующим политическим системам и технологическим платформам.