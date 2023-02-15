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Бывший израильский спецназовец создал вмешивавшуюся в выборы в 30 странах мира хакерскую группировку

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Бывший израильский спецназовец создал вмешивавшуюся в выборы в 30 странах мира хакерскую группировку

Некий гражданин Израиля Ханан, известный под псевдонимом «Хорхе», на протяжении многих лет возглавляет хакерскую группировку, которая занимается вмешательством в предвыборные кампании во многих странах мира. Соответствующее расследование опубликовало сразу несколько израильских и западных изданий, включая The Marker, Haaretz, Le Monde, Der Spiegel.


Как утверждают журналисты, проводившие расследование, люди «Хорхе» использовали саботаж и хакерские взломы для вмешательства в выборы в 30 государствах. Но сам Ханан опровергает противоправные действия со своей стороны и утверждает, что данная информация не соответствует действительности.

В публикациях западных и израильских СМИ сообщается, что группировка носит название «Команда Хорхе» по имени своего руководителя. Общавшиеся под прикрытием с лидером хакеров журналисты выяснили, что услугами группировки пользуются политические партии, разведывательные структуры и коммерческие организации. С помощью хакеров они стремятся влиять на общественное мнение в разных странах.

Сам «Хорхе» рассказал, что его сотрудники работали в странах Африки, Южной и Центральной Америки, Европы, а также в самих США. Главная услуга «команды Хорхе» заключается в предоставлении программного пакета Advanced Impact Media Solutions или Aims.

В распоряжении группировки – тысячи ботов в социальных сетях. С их помощью группировка собирает информацию и влияет на общественное мнение. Также люди Ханана используют тактику взлома аккаунтов для получения необходимой информации о политических оппонентах своих заказчиков.

Западная пресса делает вывод, что подобные «команде Хорхе» группировки представляют своей деятельностью новый вызов существующим политическим системам и технологическим платформам.
Использованы фотографии:
https://pxhere.com
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7 комментариев
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:18
    0
    Что говорить о выборах,если в наше время,компьютерам доверяют всё,даже самое сокровенное и главное,добыть это проще,чем найти чужую записную книжку. Ну и грех же этим не воспользоваться,всем,кому интересно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:22
      0
      Вот поэтому я лично для звонков использую кнопочник на операционке симбиан, а смартфон так для понтов перед девчонками.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:19
    +1
    Бывший израильский спецназовец создал вмешивавшуюся в выборы в 30 странах мира хакерскую группировку
    . Методы все те-же, инструменты воздействия, добычи информации, другие...
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:20
    0
    Зачем это ему ? управлять миром через своих ставленников все одно не будет, а пожизненный срок в том же США может реально получить, причем сдаст его свое же государство Израиль. Занялся бы лучше "банком оф Америка", подломит так хоть не обидно будет, пластику сделает и на Карибах будет загорать, а не в Гуантаномо или Алькатрасе.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:20
    0
    Если благодаря команде Хорхе и таких как он исчезнет это адское и мерзкое явление, именуемое в проституированных кругах демократией, а в среде нормальных людей нае... гориванием, то я ему собственноручно памятник поставлю. Как волки - санитары леса, так хакеры могут оказаться санитарами общества.
  5. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 13:32
    0
    Этим ребятам достаточно провести демонстрационную атаку и оставить нужные "следы" чтобы серъёзно повлиять на итоги любого голосования, выборы или политическую ситуацию.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:37
    -2
    Понять и простить, как и вчеСалорейху конецю аннексию Израилем 9 поселений на оккупированой территории Палестины.
    Это ж другое!