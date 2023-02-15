Командование «Восточной» группировки ВСУ допускает «тактическое отступление» украинских войск из Артёмовска

Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны

В Генштабе ВСУ заговорили об оставлении украинской армией Артемовска (Бахмута) и отступлении на другие позиции. Правда, подается все это пока как возможное "тактическое отступление", необходимое для "выравнивания линии обороны". Об этом заявил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.В Киеве начинают подготавливать общественное мнение к сдаче Бахмута. Задача донести до населения, что потеря одного из основных узлов обороны ВСУ ничего не значит, возложена на украинские медиа. Вот и представитель командования группировки "Восток", в чьем подчинении находятся войска, обороняющие Бахмут, рассказал журналистам о возможном отступлении ВСУ из города.По словам спикера, сейчас Артемовск (Бахмут) выполняет функцию "ослабления российских войск", ВСУ специально удерживают позиции, чтобы нанести максимально возможное поражение российским войскам, уничтожая "лучшие части российской армии". В то же время он допустил "тактическое отступление" из города, как говорится, для "выравнивания линии обороны", чтобы не дать противнику ее прорвать и выйти в тылы группировки.- заявил Череватый.Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный вывел часть боеспособных подразделений из Артемовска, заменив их свежими мобилизованными и подразделениями теробороны. Сообщается, что из города вывозятся архивы, Киев старается успеть уничтожить всю информацию до того момента, когда Артемовск окончательно падет.В то же время в ЧВК "Вагнер" подчеркивают, что никаких признаков сдачи города не видят. Командование ВСУ продолжают бросать в мясорубку новые резервы, вводя их чуть ли не ежедневно.