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Командование «Восточной» группировки ВСУ допускает «тактическое отступление» украинских войск из Артёмовска

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Командование «Восточной» группировки ВСУ допускает «тактическое отступление» украинских войск из Артёмовска

В Генштабе ВСУ заговорили об оставлении украинской армией Артемовска (Бахмута) и отступлении на другие позиции. Правда, подается все это пока как возможное "тактическое отступление", необходимое для "выравнивания линии обороны". Об этом заявил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.


В Киеве начинают подготавливать общественное мнение к сдаче Бахмута. Задача донести до населения, что потеря одного из основных узлов обороны ВСУ ничего не значит, возложена на украинские медиа. Вот и представитель командования группировки "Восток", в чьем подчинении находятся войска, обороняющие Бахмут, рассказал журналистам о возможном отступлении ВСУ из города.

По словам спикера, сейчас Артемовск (Бахмут) выполняет функцию "ослабления российских войск", ВСУ специально удерживают позиции, чтобы нанести максимально возможное поражение российским войскам, уничтожая "лучшие части российской армии". В то же время он допустил "тактическое отступление" из города, как говорится, для "выравнивания линии обороны", чтобы не дать противнику ее прорвать и выйти в тылы группировки.

Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны

- заявил Череватый.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный вывел часть боеспособных подразделений из Артемовска, заменив их свежими мобилизованными и подразделениями теробороны. Сообщается, что из города вывозятся архивы, Киев старается успеть уничтожить всю информацию до того момента, когда Артемовск окончательно падет.

В то же время в ЧВК "Вагнер" подчеркивают, что никаких признаков сдачи города не видят. Командование ВСУ продолжают бросать в мясорубку новые резервы, вводя их чуть ли не ежедневно.
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21 комментарий
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:22
    +1
    Рано или поздно,это произойдёт и не раз и не только из Артёмовска,слишком далеко всё зашло и слишком много на карту поставлено.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:29
      -8
      С военной точки зрения отвод ВСУ к Славянску только пойдет на пользу украинцам.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 13:40
        +2
        Славянск это последняя линия обороны, далее до Днепра у укров ничего нет.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:49
          -2
          Цитата: Карат
          Славянск это последняя линия обороны, далее до Днепра у укров ничего нет.

          Что там больше ни одного районного центра типа Бахмута нет?
          1. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 14:13
            +1
            Цитата: Арон Заави
            Что там больше ни одного районного центра типа Бахмута нет?

            По формальным признакам, типа количества жителей, есть. Со стратегической точки зрения, нет. Достаточно посмотреть на карту – в Донецкой области связанная между собой агломерация с мощными промзонами и множеством дорог, при чём, с севера на юг. Так сказать поперёк, что сильно затрудняет обходы и охваты. А вот дальше отдельные поселения в степи, расположенные сравнительно редко и вдоль дорог с востока на запад.
          2. Карат
            Карат Сегодня, 14:14
            -1
            Типа Бахмута нет. Нет после Славянска и Краматорска более укреплённых районов чем Артёмовск (Бахмут). И за год их построить не реально. Вспомните сколько строилась линия Маннергейма.
        2. ARIONkrsk
          ARIONkrsk Сегодня, 15:19
          0
          Цитата: Карат
          Славянск это последняя линия обороны, далее до Днепра у укров ничего нет.

          Пока будут биться в Славянске, приготовят новую линию обороны.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:51
        +1
        Цитата: Арон Заави
        С военной точки зрения отвод ВСУ к Славянску только пойдет на пользу украинцам.


        А отвод украинских войск ко Львову ещё больше пойдёт на пользу украинцам,а лучше сразу в Канаду, куда-нибудь в Торонто.
        На фото к статье прямо второй Кашпировский. Гипнолог?
        1. Карат
          Карат Сегодня, 14:57
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          На фото к статье прямо второй Кашпировский. Гипнолог?

          Какой из Кашпировского гипнотизер? Развод на уровне МММ.
    2. стар
      стар Сегодня, 14:13
      +1
      Рано или поздно,это произойдёт

      Там осталась одна трасса, которой еще можно воспользоваться в этих целях. Ну или поля (минные)
      1. Карат
        Карат Сегодня, 15:02
        0
        Цитата: стар
        Рано или поздно,это произойдёт

        Там осталась одна трасса, которой еще можно воспользоваться в этих целях. Ну или поля (минные)


        Плюс куча просёлочных дорог, по которым тяжёлая техника не пройдёт, а пехота спокойно пройдёт. В Лисичанске тоже самое было, все дороги перерезали, а по просёлочным часть ушла.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:24
    0
    Не надо лукавить , уже вторую неделю из Артемовска ВСУ выводят наиболее боеспособные части , заменяя их свеженабранными мобилизованными на улицах Харькова и Одессы. Пункты управления и наемыши выведены уже давно. Сегодня Киев начал эвакуацию раненых, госучреждений и предприятий из Часов Яра.
    1. стар
      стар Сегодня, 14:10
      +2
      уже вторую неделю из Артемовска ВСУ выводят наиболее боеспособные части

      Точнее выводят то, что от них осталось
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 13:26
    +3
    По мнению украинского командования ЧВК "Вагнер" - это лучшие части нашей армии. Что- то у них проблемы с логикой, то лучшие части армии, то бедные зэки, которых гонят на убой.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:42
      +2
      Цитата: Gpn27
      то бедные зэки, которых гонят на убой.


      Там зеков не так много, в основной своей массе Вагнер это бывшие военные прошедшие горячие точки и очень хорошо экипированы и подготовлены.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:32
    +3
    Киев не самобытен, внешнее управление. Кукол дёргают за нитки на лице у них улыбки.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:40
    +3
    Скаюите этому чудику,на фото, пусть до Львова, ,,тактически,, отступают,, Это будет верное решение.
  6. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 13:48
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    заменяя их свеженабранными мобилизованными на улицах Харькова и Одессы

    какой от них прок на передовой? даже несколько месяцев не обкатали
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:06
    +4
    Товарищ из Вагнера в интервью Соловьеву отметил интересный факт. Разговаривал минимум с семью пленными. Поначалу, само-собой, все повара-водители, затем, расслабившись, открывали "внутренний мир", где крепко прошита новая версия у.кр.о.и.с.т.о.р.ии. Т.е. там все идейные. Есть идейные борзые,есть идейные хитрые. Но идейные. Смысла брать в плен нету, только по особой надобности
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:27
    0
    Фашисты, идейные предшественники ВСУк, с 1943 занимались выравниваниями фронта. Правда им это не дюже помогло.
  9. Алан81
    Алан81 Сегодня, 14:59
    +1
    молодцы украинцы. даешь выравнивание фронта на линии Луцк-Львов-Ужгород... wassat