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Российская ПВО сбила в небе над Макеевкой в ДНР противорадарную ракету американского производства

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Российская ПВО сбила в небе над Макеевкой в ДНР противорадарную ракету американского производства

Средства ПВО российской армии сбили в небе над городом Макеевка в ДНР противорадарную ракету AGM-88 HARM американского производства.


Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, принятые на вооружение армии США в 1983 году, впервые были применены в 1986 году в ходе боевых действий против Ливии.

Ракеты этого типа предназначены для поражения и выведения из строя систем РЛС и ПВО. Ракета HARM способна вычислить местоположение цели и поразить ее даже при условии, если система РЛС была выключена. Управляемые стабилизаторы сбитой американской ракеты обозначены маркировкой BSU-59/B, дата, указанная на одной из частей ракеты, указывает на дату изготовления - январь 1985 года.

Украинская армия время от времени применяет ракеты этого типа, пытаясь поразить радиолокационные станции систем ПВО ВС РФ. В качестве носителей для американских AGM-88 HARM боевики киевского режима используют стоящие на вооружении авиации ВСУ специально модифицированные истребители МиГ-29.

Как сообщает канадское издание Global Research со ссылкой на источники в разведке, власти США тайно передали украинской армии дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров.

В опубликованном в западном издании материале также утверждается, что военная база США, расположенная на территории одной из стран НАТО, помогает украинской армии оперативно нацеливать артиллерию на российские войска.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/ Boevaya mashina
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15 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:41
    -1
    Если наводка на цели идет с территории страны НАТО будет ли законным удар по стране участнику военного конфликта и наплевать на их 5-ю статью, достаточно четко заявить, что следующая партия ракет будет с ядерной начинкой, и это не запугивание, а четкое исполнение Конституции РФ. Хочется напомнить, что территория Донбасса и херсонщины с некоторых пор тоже территория России.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:52
      -1
      наводка на цели идет с территории страны НАТО будет ли законным удар по стране участнику военного конфликта

      Что значит законным?
      С точки зрения РФ - конечно да.
      С точки зрения НАТО - конечно нет.

      У нас нет общего понимания законности.
      Да, кстати, оно и не нужно уже.
      Мне кажется пора заканчивать с этими международными правилами и тому подобным.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      0
      Это Вы нашим "ответственным" обьясните.А то выдают,не приказ ,не указ,а типа рекомендации или"просьбы"ниженаходящимся.Да,кстати-22февраля Совет Федерации собирается по поводу новых регионов России.А то,как то нехорошо получается.С осени они вроде как в России,а по закону полочается что и нет.
    3. Ruyter-57
      Ruyter-57 Сегодня, 14:12
      +2
      Если наводка на цели идет с территории страны НАТО

      Ракета AGM-88 HARM не требует "наводки с территории". У нее пассивная система самонаведения - в которой приемник, установленный на летательном аппарате, использует энергию, излучаемую самой целью, то есть радаром. Это элементарные вещи.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 14:01
    0
    Интересно, сколько стран будут заказывать у США HARMы и сколько поставят их окраине, избавляясь от бесполезного хлама, не знаю, возможно есть и поражения РЛС, но вот насбивали этих хармов полный мешок
    1. solar
      solar Сегодня, 14:25
      0
      Это не бесполезный хлам, если используется массировано. В Ираке американцы пачками пускали такие ракеты.
      На Украине же их используют штучно- мало носителей и ракет.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 15:14
        0
        Понятно что укропитеки их массово не смогут использовать, старые версии стоят 300 шук зелени, последняя - лям, хотя ракета и сама не фонтан, Х-31, скорее всего, дороже, но и дальность 250км, вместо 48, скорость 3 против 2МАХ
    2. Vigore
      Vigore Сегодня, 15:00
      0
      Поставляют им скорее- всего старые модификации (A, B, C, D), новые AGM-88E и тем более G, им никто поставлять не будет.
      Да и по поводу их эффективности/ не эффективности их применения есть вопросы,- реальную картину никто не покажет.
  3. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 14:11
    0
    Т.е., авиация ВСУ все ещё при делах...
  4. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 14:11
    0
    Наведение ПРР, насколько я знаю, осуществляется непосредственно с самолета-носителя. А данные о местоположении целей скорее всего получено по данным радиоэлектронной разведки спутниковых систем и других источников разведданных стран НАТО и их союзников.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: vorobejti
      Наведение ПРР, насколько я знаю, осуществляется непосредственно с самолета-носителя. А данные о местоположении целей скорее всего получено по данным радиоэлектронной разведки спутниковых систем и других источников разведданных стран НАТО и их союзников.

      "Харм" имеет автономную систему наведения; но,думаю, без развед.данных в большинстве случаев не обходится !
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:13
    +2
    это первая сбитая ракета такого типа?
    или все таки - нет?
    цель статьи в таком случаЕ? - вспомнился анекдот, с бородой:
    " чукча ты о чем поешь? - что вижу о том и пою..."
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Дедок
      это первая сбитая ракета такого типа?
      или все таки - нет?

      Да с чего это вдруг "первая" ? no Укро-люфтваффе применяет "хармы" с лета прошлого года !И с этого времени Конашенков в своих сводках время от времени озвучивает сообщения о сбитых ПР-ракетах !
  6. solar
    solar Сегодня, 14:27
    +1
    Управляемые стабилизаторы сбитой американской ракеты обозначены маркировкой BSU-59/B, дата, указанная на одной из частей ракеты, указывает на дату изготовления - январь 1985 года.

    А фото есть? Почему то фото с выставки какой-то, а не сбитой
  7. Комментарий был удален.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 14:47
    0
    Цитата: Denis812
    наводка на цели идет с территории страны НАТО будет ли законным удар по стране участнику военного конфликта

    Что значит законным?
    С точки зрения РФ - конечно да.
    С точки зрения НАТО - конечно нет.

    У нас нет общего понимания законности.
    Да, кстати, оно и не нужно уже.
    Мне кажется пора заканчивать с этими международными правилами и тому подобным.

    У нас нету и понимания с ними о международном праве ...