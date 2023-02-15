Российская ПВО сбила в небе над Макеевкой в ДНР противорадарную ракету американского производства

Средства ПВО российской армии сбили в небе над городом Макеевка в ДНР противорадарную ракету AGM-88 HARM американского производства.
Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, принятые на вооружение армии США в 1983 году, впервые были применены в 1986 году в ходе боевых действий против Ливии.
Ракеты этого типа предназначены для поражения и выведения из строя систем РЛС и ПВО. Ракета HARM способна вычислить местоположение цели и поразить ее даже при условии, если система РЛС была выключена. Управляемые стабилизаторы сбитой американской ракеты обозначены маркировкой BSU-59/B, дата, указанная на одной из частей ракеты, указывает на дату изготовления - январь 1985 года.
Украинская армия время от времени применяет ракеты этого типа, пытаясь поразить радиолокационные станции систем ПВО ВС РФ. В качестве носителей для американских AGM-88 HARM боевики киевского режима используют стоящие на вооружении авиации ВСУ специально модифицированные истребители МиГ-29.
Как сообщает канадское издание Global Research со ссылкой на источники в разведке, власти США тайно передали украинской армии дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров.
В опубликованном в западном издании материале также утверждается, что военная база США, расположенная на территории одной из стран НАТО, помогает украинской армии оперативно нацеливать артиллерию на российские войска.