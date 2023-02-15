В греческой прессе: Землетрясение в Турции заставило Эрдогана изменить внешнеполитический курс

Помимо непосредственного ущерба с точки зрения числа погибших и падения ВВП, Турцию захлестывает волна недовольства правительством, с которой правящая партия, похоже, бессильна справиться

Сильное землетрясение, поразившее Турцию, изменило жизнь миллионов людей. Оно также запустило долгосрочную цепную реакцию во внешней и внутренней и внутренней политике страны.Об этом говорится в статье Вассилиса Недоса, опубликованной греческой газетой Kathimerini.Автор материала утверждает, что землетрясение в Турции заставило президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана изменить внешнеполитический курс. В данный момент Анкара не может себе позволить обострять отношения с другими странами, в том числе с Грецией. Теперь для действующего руководства Турции на первый план вышли внутренние проблемы. Они касаются не только устранения ликвидации последствий природной катастрофы, но и сохранения своей политической власти. Тем более, что в ближайшее время в стране должны пройти выборы.- отмечается в греческой прессе.По мнению автора, необходимость срочного решения важных и неотложных вопросов внутри страны заставляет президента Турции смягчить свою внешнеполитическую риторику.На данный момент более 13 миллионов жителей страны, оказавшихся в зоне бедствия, нуждаются в срочной помощи. И сейчас это является для Эрдогана приоритетной проблемой, тем более, накануне предстоящих президентских выборов.