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В греческой прессе: Землетрясение в Турции заставило Эрдогана изменить внешнеполитический курс

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В греческой прессе: Землетрясение в Турции заставило Эрдогана изменить внешнеполитический курс

Сильное землетрясение, поразившее Турцию, изменило жизнь миллионов людей. Оно также запустило долгосрочную цепную реакцию во внешней и внутренней и внутренней политике страны.

Об этом говорится в статье Вассилиса Недоса, опубликованной греческой газетой Kathimerini.

Автор материала утверждает, что землетрясение в Турции заставило президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана изменить внешнеполитический курс. В данный момент Анкара не может себе позволить обострять отношения с другими странами, в том числе с Грецией. Теперь для действующего руководства Турции на первый план вышли внутренние проблемы. Они касаются не только устранения ликвидации последствий природной катастрофы, но и сохранения своей политической власти. Тем более, что в ближайшее время в стране должны пройти выборы.

Помимо непосредственного ущерба с точки зрения числа погибших и падения ВВП, Турцию захлестывает волна недовольства правительством, с которой правящая партия, похоже, бессильна справиться

- отмечается в греческой прессе.

По мнению автора, необходимость срочного решения важных и неотложных вопросов внутри страны заставляет президента Турции смягчить свою внешнеполитическую риторику.

На данный момент более 13 миллионов жителей страны, оказавшихся в зоне бедствия, нуждаются в срочной помощи. И сейчас это является для Эрдогана приоритетной проблемой, тем более, накануне предстоящих президентских выборов.
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23 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:37
    +11
    Чисто по человеческим я очень соболезную туркам и сирийцам. Это огромнейшая трагедия hi
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 13:40
      +11
      Да. Но при всем при этом турки нестесняясь поставляют хохлам дроны, технику , вооружение и снарягу, а мы им в ответ самолеты , спасателей мчс, гуманитарку и мобильные госпитали. И в свете всего что произошло мне хочется спросить у турков : у вас как у народа вообще совесть есть ?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:44
      +4
      В Турции до 3 млн. беженцев с Сирии теперь свои добавились, достаточно открыть границу и Запад просто захлебнется от радости им помочь.
      1. 1erWahrheitsMinister_1984
        1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:18
        -2
        Цитата: Silver99
        В Турции до 3 млн. беженцев с Сирии теперь свои добавились, достаточно открыть границу и Запад просто захлебнется от радости им помочь.


        Ja, Erdogan und sein hochkrimineller Familien-Clan haben ja
        zusammen mit den USA auch "fleißig" daran gearbeitet, dass
        Syrien im Bürgerkrieg mit hunderttausenden Toten und Millionen
        Flüchtlingen versunken ist...!! Wer erinnert sich noch an die
        hunderte von Lastwagen, die in Kolonnen mit gestohlenem
        Rohöl aus Syrien durch den kriminellen Sohn Erdogans regelmäßig
        über die Grenze zur Türkei gefahren sind?!? Als Russland in 2015
        in den Krieg in Syrien zugunsten Assads eingegriffen hat, war es
        eine der ersten Aufgaben, diesen dreisten "Türken-Diebstahl" zu
        unterbinden! Aus Rache haben die Türken damals auf feige und
        widerwärtige Art einem russischen Kampfflugzeug aufgelauert,
        es abgeschossen und noch in der Luft auf die Piloten geschossen,
        die sich eigentlich mit dem Fallschirm hätten retten können...!!

        Die armen Syrer, die jetzt auch noch Opfer dieses furchtbaren
        Erdbebens geworden sind tun mir wirklich von Herzen sehr leid!
        Mein "Mitleid" für die Türken die trotz des kriminellen Treibens dieses
        Verbrechers Erdogan diesen immer wieder gewählt haben,
        hält sich daher trotz allem sehr in Grenzen...!!

        Hoffentlich wird dieses opportunistische und mit niemandem
        wirklich befreundete Schwein endlich abgewählt!
        Auch Russland braucht diesem Widerling keine Träne nachzuweinen,
        denn während sich dieser Heuchler beim Getreidedeal als "Retter"
        präsentierte, haben er und SEIN SCHWIEGERSOHN (!!) munter
        Drohnen an die Ukraine geliefert und tut es immer noch...:

        Auszug aus einem Artikel in der Frankfurter Rundschau
        in Deutschland vom 28.05. 2022...

        "...Zumal die Kampfdrohne vom Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Familie entwickelt und hergestellt wird. Selcuk Bayraktars Vater war Ozdemir Bayraktar, ehemaliger, mittlerweile verstorbener Vorstandsvorsitzender des türkischen Drohnenbauers Baykar, der auch die Bayraktar TB2 produziert. Mittlerweile ist dessen Sohn Haluk Bayraktar CEO des Unternehmens und Erdogans Schwiegersohn zum technischen Leiter aufgestiegen..."

        https://www.fr.de/politik/tuerkei-erdogan-schwiegersohn-millionengewinne-kampfdrohnen-ukraine-ukraine-krieg-russland-usa-91577620.html
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:25
      +2
      "На данный момент более 13 миллионов жителей страны, оказавшихся в зоне бедствия, нуждаются в срочной помощи. И сейчас это является для ...Эрдогана приоритетной проблемой, ..."
      ******************************************************************************************
      Грекам это "по барабану"...

      Просто в т.н. "демократиях" уже начинают (буквально сейчас...) разгонять новую волну пропагандистского маразма. С акцентированным тезисом, на якобы "неспособность", якобы "тоталитарных режимов", эффективно обеспечивать безопасность населения, в случаях больших природных или технологических катастроф. И "быстро реагировать", для минимизации ущерба и последствий...

      При этом, разумеется, о том, что полтора года назад потопы "смыли" половину юга "демократического" Фатерланда, буквально "на счет раз", и население об этом, даже толком предупредить не успели. Куда уж там, эффективную эвакуацию организовать, никто "в демократиях" не вспоминает... Кстати, последствия ДО СИХ ПОР НЕ УСТРАНЕНЫ. И население буквально "зимует" в уцелевших строениях, в которых не восстановлено отопление...

      О Фукусиме, в "демократической" Японии уже вообще умолчим...
  2. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:39
    +2
    С тем же успехом можно было сказать, что думает украинская пресса о В.В. Путине.
    На данный момент более 13 миллионов жителей страны, оказавшихся в зоне бедствия, нуждаются в срочной помощи. И сейчас это является для Эрдогана приоритетной проблемой, тем более, накануне предстоящих президентских выборов.

    Вообще бред какой-то. По их мнению: Если бы не грядущие выборы, Эрдогану было бы плевать на миллионы пострадавших своих сограждан
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 13:46
      +6
      По их мнению: Если бы не грядущие выборы, Эрдогану было бы плевать на миллионы пострадавших своих сограждан

      В том предложении главное слово приоритетной . Перед землятресением Эртоган пытался перевести внимание избирателей на внешнюю проблематику . Грозился баллистические ракеты отправить в Афины , ночью десант на острова оттправить и тд и тп. Теперь этой возможности у него не будет .
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Pavlos Melas
        В том предложении главное слово приоритетной .

        Верно выделили.
        Интересно, было ли бы грекам до Эрдогана если бы так же тряхнуло Кипр?
        А сейчас все западные стервятники оживятся почуяв удачный момент для выкручивания рук.
        Помимо непосредственного ущерба с точки зрения числа погибших и падения ВВП, Турцию захлестывает волна недовольства правительством, с которой правящая партия, похоже, бессильна справиться

        Западная "гуманитарка" целевым образом пойдёт силам разгоняющим эту волну.
        И ведь блокировать помощь деструктивным силам в такой ситуции стрёмно.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:41
    +1
    Верить ГРЕКАМ в адрес ТУРОК надо не просто осторожно а свех осторожно у них така любовь.
    1. стар
      стар Сегодня, 14:16
      0
      Верить ГРЕКАМ в адрес ТУРОК надо не просто осторожно а сверх

      А гадить еще более осторожно
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:44
    0
    Поглядим, что будет с курсом,после выборов..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:50
      +2
      kor1vet1974 hi, если Эрдоган удержиться, всё тоже самое, расширение влияния Турции везде где только можно(Османская империя, привет) дойка Е. С. и НАТО на предмет получения плюшек и получение своей выгоды с России.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 14:04
        +2
        Не пишу ,что если удержится,посмотрим,что покажут выборы,но даже в случае прихода оппозиции,вряд ли изменится курс,какие-то политические акценты в кукую-то сторону смягчатся, в какую-то ужесточатся.
  5. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:44
    +2
    Как то всё по времени совпало, тут начнёшь верить во всякую чертовщину с тектоническим оружием.
    По всей видимости Эрдогану не устоять, а ведь конкурент у не него американский ставленник.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:52
      +1
      Havoc hi, имей США такое оружие думаете против нас бы не пременили бы, да давно и с большим удовольствием и совесть бы не мучила. Нет ПОКА такого оружия ни у одной страны.
      1. Волк
        Волк Сегодня, 14:11
        -1
        Это нет так просто , для этого оружия транспорт толко корабль или АПЛ и надо притащить блиско побережье, а тогда можно получить и отметку Ярсом или Авангардом по Вашингтону ! wink
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:51
    +3
    Цитата: FoBoss_VM
    у вас как у народа вообще совесть есть ?

    У них, как и у нас, капитализм. А совесть денег стоит. За неё надо отдельно доплачивать.
  7. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 14:00
    -1
    Такое чувство, что грек потирает ручонки и злодарно хихикает, печатая свой опус. Странное все же животное- человек.
  8. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 14:08
    +1
    Никакая политика и прочая гадость не отменит того факта, что это страшная трагедия для Турции. Столько жертв! Ни в чем не повинные люди, спали, семьи, дети и вот это горе! Соболезнование гражданам Турции.
  9. Волк
    Волк Сегодня, 14:16
    +2
    Греки тоже отправили спасательов в Турцию, но невыдел я их в Сирии? Так что влада Греции работает строго по указу США и ЕУ .
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 14:52
      0
      Греки тоже отправили спасательов в Турцию, но невыдел я их в Сирии? Так что влада Греции работает строго по указу США и ЕУ .

      Здесь вы абсолютно правы в наших патриотических топиках об этом идет речь ,говорят туркам помогаем а сирийцам почему нет .
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Волк
      Греки тоже отправили спасательов в Турцию

      Грех, конечно, ёрничать в такой ситуации, но не будут ли эти спасатели перед тем как освобождать из завала задавать вопрос: "Кипр чей?".

      Ассоциация с похожим вопросом мелькнула.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:15
    0
    В данный момент Анкара не может себе позволить обострять отношения с другими странами, в том числе с Грецией. Теперь для действующего руководства Турции на первый план вышли внутренние проблемы

    И по этому Греция ,так быстро стала передавать технику и вооружение Украине ?