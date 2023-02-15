Министр обороны Великобритании Уоллес заявил об использовании на Украине якобы «97 процентов» ВС РФ

Российская Федерация задействовала в специальной военной операции на Украине огромные силы, но их боеспособность якобы «снизилась». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который сделал несколько очень интересных заявлений о вооруженном конфликте на Украине.
По утверждению Уоллеса, Россия якобы использует в специальной военной операции «97%» своих вооруженных сил. Доказательств в подтверждение этой информации глава британского оборонного министерства не привел. Но понятно, что ни о каких 97% российских вооруженных сил, участвующих в спецоперации, речь идти не может.
Во-первых, практически не задействованы в боевых действиях целые виды Вооруженных сил Российской Федерации. Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения участвуют в спецоперации весьма опосредованно. ВМФ представлен лишь частями морской пехоты, береговых ракетных войск и артиллерии и кораблями Черноморского флота, которые иногда наносят удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.
Во-вторых, общеизвестно, что российские вооруженные силы не привлекают военнослужащих срочной службы к участию в боевых действиях. Стало быть, не одни находятся солдаты-срочники в воинских частях по всей необъятной нашей стране, а под командованием и надзором офицеров и прапорщиков.
Далее Уоллес заявил, что, дескать, боеспособность ВС РФ из-за спецоперации снизилась на 40%, а две трети танков «уничтожены». Но что же тогда мешает «доблестным» ВСУ наступать, а не с грехом пополам обороняться, министр не пояснил. Также не пояснил он и то, каким образом такая оценка военной мощи России коррелирует с попрошайничеством президента Украины Владимира Зеленского по всей Европе.
Естественно, не забыл Уоллес и про «огромную цену», которую Россия платит за спецоперацию. При этом он подчеркнул, что Запад может помочь киевскому режиму более результативно, поддерживая его не отправкой истребителей, а помощью в сухопутных вооружениях. На обучение летчиков и технических специалистов авиации, по словам Уоллеса, уйдет значительное время.
Глава Минобороны Великобритании также заявил, что в Европе украинских военнослужащих обучают некоей «западной модели» ведения боевых действий, которая заключается в использовании меньшего количества боеприпасов. Очевидно, так он подготавливает украинское общественное мнение к сокращению поставок снарядов из стран Запада по причине опустошения арсеналов НАТО.