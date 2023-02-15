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Министр обороны Великобритании Уоллес заявил об использовании на Украине якобы «97 процентов» ВС РФ

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Министр обороны Великобритании Уоллес заявил об использовании на Украине якобы «97 процентов» ВС РФ

Российская Федерация задействовала в специальной военной операции на Украине огромные силы, но их боеспособность якобы «снизилась». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который сделал несколько очень интересных заявлений о вооруженном конфликте на Украине.


По утверждению Уоллеса, Россия якобы использует в специальной военной операции «97%» своих вооруженных сил. Доказательств в подтверждение этой информации глава британского оборонного министерства не привел. Но понятно, что ни о каких 97% российских вооруженных сил, участвующих в спецоперации, речь идти не может.

Во-первых, практически не задействованы в боевых действиях целые виды Вооруженных сил Российской Федерации. Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения участвуют в спецоперации весьма опосредованно. ВМФ представлен лишь частями морской пехоты, береговых ракетных войск и артиллерии и кораблями Черноморского флота, которые иногда наносят удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.

Во-вторых, общеизвестно, что российские вооруженные силы не привлекают военнослужащих срочной службы к участию в боевых действиях. Стало быть, не одни находятся солдаты-срочники в воинских частях по всей необъятной нашей стране, а под командованием и надзором офицеров и прапорщиков.

Далее Уоллес заявил, что, дескать, боеспособность ВС РФ из-за спецоперации снизилась на 40%, а две трети танков «уничтожены». Но что же тогда мешает «доблестным» ВСУ наступать, а не с грехом пополам обороняться, министр не пояснил. Также не пояснил он и то, каким образом такая оценка военной мощи России коррелирует с попрошайничеством президента Украины Владимира Зеленского по всей Европе.

Естественно, не забыл Уоллес и про «огромную цену», которую Россия платит за спецоперацию. При этом он подчеркнул, что Запад может помочь киевскому режиму более результативно, поддерживая его не отправкой истребителей, а помощью в сухопутных вооружениях. На обучение летчиков и технических специалистов авиации, по словам Уоллеса, уйдет значительное время.

Глава Минобороны Великобритании также заявил, что в Европе украинских военнослужащих обучают некоей «западной модели» ведения боевых действий, которая заключается в использовании меньшего количества боеприпасов. Очевидно, так он подготавливает украинское общественное мнение к сокращению поставок снарядов из стран Запада по причине опустошения арсеналов НАТО.
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19 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:38
    +4
    Счёт на табло.
    Вот Уоллес и заявляет.
    Каждый имеет право наслаждаться собственными заблуждениями.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:46
      +7
      "Посейдон" и "Сормат" даже если британцы будут их считать 0.0001 % от мощи ВС РФ опустят всю Британию на дно океана.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:47
      +2
      Цитата: Смею_заметить_
      Счёт на табло.
      Вот Уоллес и заявляет.
      Каждый имеет право наслаждаться собственными заблуждениями.

      Ну Норвегия и Финляндия заявили, что количество войск на их границах уменьшилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. Интересно конечно будет лет через 10 читать аналитику посвященную этой войне.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 14:27
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Интересно конечно будет лет через 10 читать аналитику посвященную этой войне.


        Мир меняется. Израиль кроме врагов в соседних государствах никого не нажил. 10 миллионов израилитян это ничто по сравнению с соседями. Техническое превосходство стремительно снижается.
        Я бы на Вашем месте о 10 годах думал бы с осторожностью и не так самоуверенно.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: Арон Заави
        Интересно конечно будет лет через 10 читать аналитику посвященную этой войне.

        Ну, если перестанете задрать соседей, а в особенности Иран, то возможно, у вас еще будет шанс прожить 10 лет.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 13:51
      -1
      .....не забыл Уоллес и про «огромную цену», которую Россия платит за спецоперацию.

      Почему -то данный господин ничего не сказал про цену, которую уже заплатило западное сообщество и сама украина. Хотя большого наступления нет, идет методичное физическое устранение хохLoвояк и критической промышленной инфраструктуры.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 14:34
        +2
        Цитата: frruc
        Почему -то данный господин ничего не сказал про цену, которую уже заплатило западное сообщество и сама украина.

        С Украиной понятно всё, а причем тут западное сообщество-что оно потеряло? Если про ЕС- да, потери есть так или иначе, а вот полосатые в полном шоколаде - производители оружия, продавцы нефтегаза- в восторге диком от прибылей, бизнес из ЕС, к ним перебирается по чуть, у НАТО "вторая жизнь" началась, никто уже не говорит, что оно нафиг не нужно...
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:44
    -6
    Я бы сказал тут иное, Россия как и СССР и более ранние года воевала всегда с полной выкладкой, то есть всё и вся для фронта
    а сейчас пытаемся заново учиться ходить, пока правда только под себя так сказать
    А больше бесит, когда наши ребята гибнут из за тупости наших командиров, аля Угледар
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:47
      +5
      СССР в Афганистане воевал вовсе не с полной выкладкой.
      ограниченный контингент и всё.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 14:02
        -3
        Цитата: Denis812
        СССР в Афганистане воевал вовсе не с полной выкладкой.


        Последний раз с полной выкладкой это ВОВ.
        08.08.08 Грузия - где там полная выкладка?
        Чечня тоже самое, только 58-я армия.
        Сирия вообще молчу, только часть ВКС и ВМФ.
        Украина, максимум процентов 15 ВС МО и Росгвардии.
        У нас только ментов в России миллиона 2, о чём этот Константин говорит?
        1. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 14:25
          +1
          Так те конфликты не сравнить по территории и количеству задействованных средст и людей сейчас.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:44
    -3
    Я вчера начал подозревать, что военных на Западе по КВНам отбирают, после заявления минобороны цыган о том, что их, румын, всегда уважали как солдат... Но кажется, я слоупока включил - это у них очень давно... 97% физически невозможно на фронт перекинуть было даже в Средние века, а уж во время ВОВ или сейчас... 3% не хватит на то, чтоб погранвойска укомплектовать со всей штатной структурой и штабами
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:46
    +3
    Утром американский член заявил что Россия проиграла, тактически, стратегически и ваааще по факту, после обеда бритиш заявил что у нас уже всё что можно на Украине и то им всем хана, к вечеру жду заявление из Варшавы что ВСУ штурмуют здание ДВГТУ во Владивостоке где находятся последние защитники Р. Ф. Как залюбили уже вот такие заявы и публикации.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: Ропот 55
      что ВСУ штурмуют здание ДВГТУ во Владивостоке где находятся последние защитники Р. Ф.

      Не так то просто - оно на сопке.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:49
    -1
    Уоллес так себе источник, но из свежего опыта - мы с весны утверждали, что воюем 10-15% армии, потом "вдруг" вынуждены были "перегруппироваться" и начать "частичную мобилизацию". Так что м.б. прислушаться к г-ну и начать тренировать потенциальных мобилизуемых, как, кстати, это уже делает Польша, а наш Песков ничего кроме удивленного шевеления усами на тему не производит.
    1. Андрей Николаев_4
      Андрей Николаев_4 Сегодня, 15:00
      0
      А Песков при чем? Он Верховный главнокомандующий или министр обороны?
  6. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:51
    0
    " ...И эти люди запрещают мне ковыряться в носу ?!?! ..."
    Странно, Лиз Трасс управилась с премьерством за 46 дней, а вот этот "министр" до сих пор на боевом посту sad
    Самое интересное,что ему безразлично,как после таких заявлений , оценят мощь его серого вещества,что сконцентрировалось в окончании шеи.....
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:59
    0
    Министр обороны страны,которой правит алкоголик,которого сменяет шлюха,которую сменяет альфонс,просто промолчал бы,а ток притон какой то.
    И смех и грех.
  8. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 13:59
    0
    Он и впрямььимея информацию от Mi-6 так думает или своему населению мозги пудрит. По другому если страшно становится.