Военное обозрение
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Российские депутаты призвали зарубежных коллег потребовать информацию у конгресса США о работе американских биолабораторий

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Российские депутаты призвали зарубежных коллег потребовать информацию у конгресса США о работе американских биолабораторий

Доказательства наличия американских биолабораторий на Украине, полученные российскими военными в ходе СВО, вызвали острую реакцию Москвы, но практически остались незамеченными мировым сообществом.


Солидарную позицию с требованием разобраться, чем именно занимаются в подконтрольных Пентагону лабораториях, находящихся в других государствах, американские специалисты выразили только Китай и Белоруссия.

О необходимости международного расследования деятельности биолабораторий США, в больших количествах размещенных за пределами Штатов, решили напомнить российские законодатели. Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации РФ выступили с совместным обращением к своим зарубежным коллегам, в котором призвали потребовать информацию у конгресса США о работе американских биолабораторий в других странах.

Текст обращения обеих палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории опубликован на сайте Госдумы России.

Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении

— сказано в документе.

Российские парламентарии также призвали коллег из других стран затребовать у руководства своих государств информацию о возможном наличии военно-биологической деятельности США на их территориях. Авторы обращения считают, что это позволит выяснить истинные цели медико-биологических экспериментов, реализуемых США, и «предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей».

По данным российской стороны, в настоящее время в разных странах действует порядка 400 подконтрольных Вашингтону и Минобороны США биолабораторий двойного назначения, подчеркнули российские парламентарии. Причем для прикрытия опасной деятельности этих центров руководство США использует дипломатические каналы.

Отобранные патогены, результаты их первичного изучения и полученные генетические биоматериалы местного населения направляются в США под видом дипломатической почты и без досмотра перевозимого груза

— говорится в совместном заявлении нижней и верхней палат Федерального собрания РФ.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Госдумы РФ
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9 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:54
    +3
    Призывов кажется недостаточно, нужно говорить об этом на всех доступных площадках, начиная с ООН. Можно даже на муз конкурс заявиться с песней на тему лабораторий США и тп.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:58
      +2
      ИванИванов hi, БЕЗ ПОЛЕЗНО от слова ВООБЩЕ, вчерашнее заявление Гутаперчетого из ООН вам тому подтверждение.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:05
        0
        Думаю, что конгресс США в любом случае не отреагирует по работе американских биолабораторий, но "плющить" их надо и каждый раз водить мордой по стиральной доске.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:54
    +1
    Вместо этого дешевого популизма, лучше правовыми вопросами СВО озоботились, этническими проблемами, вопросами социальной сферы.
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Ропот 55
      Вместо этого дешевого популизма, лучше правовыми вопросами СВО озоботились, этническими проблемами, вопросами социальной сферы.

      Эпоха постмодерна и общества потребления. Шутовская и имитационная политике в тренде.
      Хотя я утешение нахожу в конспирологии. Где к сожалению судьба России, это быть инкубатором других народов и государств. Даже если согласиться с официальной версией истории, то дважды за 100 лет и плюс с завидным упорством создавать атрибуты государственности своим регионам, это слишком глупо для совпадения, и неуважение титульной материнской государственно-образующей русской культуры.
      А что говорить о неофициальной истории?))
      Отсюда нелогичная политика и военные действия. Которые прикрывают придворные политологи формулировкой: мешают бояре со своими экономическими интересами на Западе. Дело не в боярах. Что позволено Юпитеру, недозволенно быку. Один единый учебник истории для РФ, который никак не могут принять лет 8, чего стоит? Субъектность России в сфере финансовой и гуманитарной политики под вопросом почти на всех исторических этапах ее развития, что близки к нам по линейке времени.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:55
    +3
    Так и я могу (призывать). Особенно точно зная, что никто не отзовётся.
    Для этого не надо, чтоб тебя народ в фед.собрание избрал.
    Фед.собрание - это же законодательная ветка?
    Вот и издайте закон, по которому каждая выявленная подобная лаборатория "у нашего забора" подлежит немедленной аннигиляции.
    Вот это было бы дело. Дайте возможность исполнительной ветке исполнять.
    А ветры пускать... много ума не надо.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:59
      0
      Смею заметить hi, а если примут думаете он будет исполняется тот закон?
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      А ветры пускать...

      Дык все в лужу ! Никто и не поморщится !
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:07
    +1
    Призывай-не призывай,только все хвосты поджали и ждут,кто победит.
    Это потом,это "мировое сообщество"побежит обниматься с победителем и заверять в своей преданности а пока,нужно действительно победить,как бы трудно не было.
    А вот говорить об этом надо,со всех трибун и не дать преступления врага замалчивать.