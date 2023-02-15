Российские депутаты призвали зарубежных коллег потребовать информацию у конгресса США о работе американских биолабораторий

Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении

Отобранные патогены, результаты их первичного изучения и полученные генетические биоматериалы местного населения направляются в США под видом дипломатической почты и без досмотра перевозимого груза

Доказательства наличия американских биолабораторий на Украине, полученные российскими военными в ходе СВО, вызвали острую реакцию Москвы, но практически остались незамеченными мировым сообществом.Солидарную позицию с требованием разобраться, чем именно занимаются в подконтрольных Пентагону лабораториях, находящихся в других государствах, американские специалисты выразили только Китай и Белоруссия.О необходимости международного расследования деятельности биолабораторий США, в больших количествах размещенных за пределами Штатов, решили напомнить российские законодатели. Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации РФ выступили с совместным обращением к своим зарубежным коллегам, в котором призвали потребовать информацию у конгресса США о работе американских биолабораторий в других странах.Текст обращения обеих палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории опубликован на сайте Госдумы России.— сказано в документе.Российские парламентарии также призвали коллег из других стран затребовать у руководства своих государств информацию о возможном наличии военно-биологической деятельности США на их территориях. Авторы обращения считают, что это позволит выяснить истинные цели медико-биологических экспериментов, реализуемых США, и «предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей».По данным российской стороны, в настоящее время в разных странах действует порядка 400 подконтрольных Вашингтону и Минобороны США биолабораторий двойного назначения, подчеркнули российские парламентарии. Причем для прикрытия опасной деятельности этих центров руководство США использует дипломатические каналы.— говорится в совместном заявлении нижней и верхней палат Федерального собрания РФ.