Глава дипломатии Евросоюза предложил вооружать Украину и параллельно вести переговоры

Комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что осуществление поставок вооружений украинской армии и попытки разрешить вооруженный конфликт дипломатическим путем должны вестись параллельно.
По мнению Борреля, военная помощь киевскому режиму никак не противоречит дипломатическим усилиям и может проводиться одновременно с ними. Глава дипломатического ведомства Евросоюза заявил, что не понимает тех, кто утверждает, что для проведения переговоров следует приостановить военную помощь украинской армии. В ходе своего выступления с трибуны Европарламента Боррель подчеркнул, что необходимо делать это одновременно.
В качестве аргумента в пользу продолжения поставок украинским властям вооружений Боррель также завил, что после объявления о поставках Киеву танков третья мировая война не началась.
Глава дипломатии Евросоюза также призвал власти европейских стран поискать на своих военных складах "запылившиеся" там танки и немедленно отправить их на Украину. Боррель подчеркнул, что весной и летом Украина и ее союзники могут столкнуться с решающими событиями на фронте.
Российский МИД направлял странам, входящим в военный блок НАТО ноту из-за поставок вооружений украинской армии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат предназначенное для Украины оружие, являются законной целью для российской армии. Лавров также добавил, что географические задачи проведения военной спецоперации расширяются по мере снабжения Украины дальнобойными вооружениями.