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Глава дипломатии Евросоюза предложил вооружать Украину и параллельно вести переговоры

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Глава дипломатии Евросоюза предложил вооружать Украину и параллельно вести переговоры

Комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что осуществление поставок вооружений украинской армии и попытки разрешить вооруженный конфликт дипломатическим путем должны вестись параллельно.


По мнению Борреля, военная помощь киевскому режиму никак не противоречит дипломатическим усилиям и может проводиться одновременно с ними. Глава дипломатического ведомства Евросоюза заявил, что не понимает тех, кто утверждает, что для проведения переговоров следует приостановить военную помощь украинской армии. В ходе своего выступления с трибуны Европарламента Боррель подчеркнул, что необходимо делать это одновременно.

В качестве аргумента в пользу продолжения поставок украинским властям вооружений Боррель также завил, что после объявления о поставках Киеву танков третья мировая война не началась.

Глава дипломатии Евросоюза также призвал власти европейских стран поискать на своих военных складах "запылившиеся" там танки и немедленно отправить их на Украину. Боррель подчеркнул, что весной и летом Украина и ее союзники могут столкнуться с решающими событиями на фронте.

Российский МИД направлял странам, входящим в военный блок НАТО ноту из-за поставок вооружений украинской армии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат предназначенное для Украины оружие, являются законной целью для российской армии. Лавров также добавил, что географические задачи проведения военной спецоперации расширяются по мере снабжения Украины дальнобойными вооружениями.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State
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17 комментариев
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  1. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 14:06
    +4
    Т.е. этот паренёк, с биркой "глава дипломатии ЕС", предложил продолжать заниматься тем, чем они - "европейцы", собственно говоря, и непрерывно занимались, начиная с момента подписания Минских соглашений с киевскими переворотчиками...

    Стоит спросить, а кому он, сегодня, собственно говоря, эту фигню СНОВА "предложил"...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:16
      0
      Жопез Бордель заявил, что осуществление поставок вооружений украинской армии и попытки разрешить вооруженный конфликт дипломатическим путем должны вестись параллельно.
      Гангстерский прием !
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:18
      +2
      Глава дипломатии Евросоюза предложил вооружать Украину и параллельно вести переговоры

      Давайте. Мы будем делать вид, что ведем переговоры и продолжим дальше параллельно утилизировать укронацистов и западных наемников. negative
    3. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:18
      +3
      Цитата: ABC-schütze
      Т.е. этот паренёк, с биркой "глава дипломатии ЕС", предложил продолжать заниматься тем, чем они - "европейцы", собственно говоря, и непрерывно занимались, начиная с момента...
      ... когда, запад в Вильнюсе "кинул" Януковича на бабки.
      Парни, которые побывали на складах и фортификационных сооружениях уверены: это готовилось не один год. Даже собрать такое количество оружия необходимо время. Так что "дедок с биркой" озвучивает очевидные вещи для европейской публики - которую готовят к немриятностям
    4. frruc
      frruc Сегодня, 14:23
      0
      ABC-schütze ..... собственно говоря, эту фигню СНОВА "предложил"...

      Наверно сам себе. Выпустил воздух не поняв, кому сказал.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:40
        +1
        Как "высокий комиссар" по иностранным делам еврогадюшника, он получает 22 000 евро в месяц. Это нехилые бабки, за которые стоит "напрячься"...

        Когда, в конце 2021 года, он, находясь на исходе своего первого "комиссарского срока", приехал в Москву, "набирать рейтинг" для повторного избрания и хотел себя представить "миротворцем", которому удалось "уговорить Кремль" (Путина...) от каких-либо "телодвижений" в отношении режима на бывшей единой Украине, в Москве его вежливо, но решительно "бортанули"... Кто забыл, гляньте на выступление Лаврова и "ответный лепет" этого паренька...

        Когда он вернулся в "европу", там начался громкий вой, на предмет того, что такой "мягкотелый импотент", который не может "решительно надавить" на Кремль "нам не нужен"...

        Второй "комиссарский срок", оказался для него под большим вопросом. Соответственно "комиссарский" и оклад...

        И с тех пор, получив, авансом должность "высокого комиссара" на второй и послендний срок, он "подписался" часто, громко тявкать и квакать на Россию. И выступать в роли непреклонной "железной леди"...

        Что и наблюдаем...
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 15:15
          0
          Цитата: ABC-schütze
          он "подписался" часто, громко тявкать и квакать на Россию. И выступать в роли непреклонной "железной леди".
          Ну что вы что вы, как можно столь не цивилизованно называть его ледью recourse
          Конечно вы правы и все это еврошапито высокооплачиваемых евробюрократов напоминает анекдот: Степашка спрашивает у зе: - А у тебя тоже чья то рука в заднице?
          Цитата: ABC-schütze
          Что и наблюдаем...
    5. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: ABC-schütze
      Т.е. этот паренёк, с биркой "глава дипломатии ЕС", предложил продолжать заниматься тем, чем они - "европейцы", собственно говоря, и непрерывно занимались, начиная с момента подписания Минских соглашений с киевскими переворотчиками...

      Стоит спросить, а кому он, сегодня, собственно говоря, эту фигню СНОВА "предложил"...

      Он предложил опять облапошить Россию, договориться опять заморозить конфликт и вооружать и обучать Укров и давя РФ санкциями и ухудшать жизнь народа в надежде на выход народа на улицы.
  2. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 14:09
    +1
    Когда уже они расширятся до США? ¿??????
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:11
    +2
    То ли глухой,то ли тупой...Второе более вероятно и,в то же время невероятно как он стал главой дипломатии ЕС.
    Путин озвучил цели СВО-денацификация и демилитаризация. Как-то не стыкуется вооружение с демилитаризацией.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:16
      0
      К сож, озвучка Путина большой определенностью никогда не отличалась.
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:11
    +3
    Этого старого газогенератора как дерьмо на волнах,из крайности в крайность бросает.
    Впрочем,какая голова такая и дипломатия.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:14
    +1
    Комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что осуществление поставок вооружений украинской армии и попытки разрешить вооруженный конфликт дипломатическим путем должны вестись параллельно.

    Поразительное скотство.. или знает кому тут идею закидывает?
  6. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 14:14
    +2
    В принципе и мы наверно можем одновременно денацифицировать, демилитаризировать и задумываться о возможных переговорах и соглашениях после выполнения задач СВО.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:17
    0
    Вести боевые действия и переговоры,т.е.ЕС заинтересован в продолжении конфликта и чем дольше тем лучше, а эти заявы,поскрести по сусекам,это все слова.Там есть, что скрести,хватит ни на одного "колобка".
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:53
    +1
    Этот бардак будет продолжаться до тех пор, пока РФ не сделает официальное заявления о том, что конкретные страны, поставляющие на украину оружия, становятся прямыми участниками конфликта. Нота, разрыв дипотношений, введение полетных заданий в головы ракет и прочие мероприятия по подготовке войны. С Западом работать их методами.
  9. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 15:22
    0
    Главный посыл здесь: "после объявления о поставках Киеву танков третья мировая война не началась". То есть непрерывными "мирными жестами", мольбами о переговорах "без предварительных условий", постоянно меняющимися "красными линиями" мы убедили Запад , что нас бояться не надо, с нами можно делать что угодно, стерпим. Нас можно варить постепенно, как ту лягушку. И абсолютно безопасно для самого Запада.