В последние недели Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют высокие темпы наступательной активности на Луганском направлении. Это, пусть и в несколько «смазанной» форме, вынуждены признавать и представители украинского режима.
Сейчас в Белогоровке и на Кременском направлении российская армия осуществляет атаку «волнами при поддержке авиации». Об этом заявил ставленник киевского режима Сергей Гайдай, именующий себя «главой луганской областной государственной администрации».
По утверждению Гайдая, на Луганском фронте наблюдается «достаточно мощное обострение». Самые проблемные, по его словам, места – район Белогоровки и Кременское направление. Здесь российская артиллерия ведет регулярный обстрел позиций ВСУ. Кроме того, наступление российских войск поддерживается с воздуха силами военной авиации.
Как заявил Гайдай, с разных сторон идут «атаки волнами». В то же время, ставленник киевского режима поспешил и опровергнуть распространяемую рядом СМИ информацию, что российские войска вытеснили украинские формирования за пределы Луганской Народной Республики.
По словам Гайдая, ВСУ еще держат оборону. Но если такая информация распространяется даже в украинской прессе, значит дела у формирований киевского режима на данном направлении обстоят не очень хорошо.
Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации, подконтрольной РФ, Виталий Ганчев анонсировал предстоящее освобождение всех территорий региона, с которых в сентябре 2022 года были вынуждены уйти российские вооруженные силы. Достижение этой цели также будет определяться успехом на Луганском фронте.