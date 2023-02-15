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Ставленник киевского режима Гайдай рассказал о российском «наступлении волнами с применением авиации» на Кременском направлении

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Ставленник киевского режима Гайдай рассказал о российском «наступлении волнами с применением авиации» на Кременском направлении

В последние недели Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют высокие темпы наступательной активности на Луганском направлении. Это, пусть и в несколько «смазанной» форме, вынуждены признавать и представители украинского режима.


Сейчас в Белогоровке и на Кременском направлении российская армия осуществляет атаку «волнами при поддержке авиации». Об этом заявил ставленник киевского режима Сергей Гайдай, именующий себя «главой луганской областной государственной администрации».

По утверждению Гайдая, на Луганском фронте наблюдается «достаточно мощное обострение». Самые проблемные, по его словам, места – район Белогоровки и Кременское направление. Здесь российская артиллерия ведет регулярный обстрел позиций ВСУ. Кроме того, наступление российских войск поддерживается с воздуха силами военной авиации.

Как заявил Гайдай, с разных сторон идут «атаки волнами». В то же время, ставленник киевского режима поспешил и опровергнуть распространяемую рядом СМИ информацию, что российские войска вытеснили украинские формирования за пределы Луганской Народной Республики.

По словам Гайдая, ВСУ еще держат оборону. Но если такая информация распространяется даже в украинской прессе, значит дела у формирований киевского режима на данном направлении обстоят не очень хорошо.

Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации, подконтрольной РФ, Виталий Ганчев анонсировал предстоящее освобождение всех территорий региона, с которых в сентябре 2022 года были вынуждены уйти российские вооруженные силы. Достижение этой цели также будет определяться успехом на Луганском фронте.
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3 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:13
    +2
    Видео гибели американского наемника в Бахмуте от ПТРК Корнет.Видео по ссылке ниже.


    . Американская газета The New York Times опубликовала видеозапись удара из российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет» по группе иностранных наемников в Артемовске (Бахмуте). По данным издания, среди них был гражданин США, бывший морской пехотинец Пит Рид, предположительно, его смерть и попала на видео.


    . Информацию о гибели Пита Рида на прошлой неделе распространила организация Global Response Medicine, основателем которой называют американца. Она утверждала, что он был медиком-добровольцем. Данная информация, однако, вряд ли может соответствовать действительности. Рид прошел ряд военных конфликтов (Афганистан, Йемен, Ливию) в качестве наемника и с большой долей вероятности в этой же роли находился на Украине.

    https://topcor.ru/32152-nyt-pokazala-video-udara-kornetom-po-inostrannym-naemnikam-v-artemovske.html
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:24
    +1
    Помнится Гайдай обещал к новому 2023 году "освободить" Лисичанск с Северодонецком , а теперь про "волны" рассказывает. Да печаль у вас , вырусь, по всему фронту ,а не только на Красно Лиманском направлении. Вас то под Угледаром за вымя дернут , то под Купянском , мечетесь с резервами словно пожарные . А в Артемовске и Марьинке вырусь прочно завязла , одно подкидывает "смертников" в топку "перемоги"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:27
      +3
      Может он имел ввиду освободить от своего присутствия?Тогда он слово сдержал.