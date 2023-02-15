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Британский военный аналитик считает, что НАТО столкнется с истощением запаса оружия при долгосрочной поддержке Украины

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Британский военный аналитик считает, что НАТО столкнется с истощением запаса оружия при долгосрочной поддержке Украины

К хору западных экспертов и журналистов, все громче и чаще кричащих о критическом истощении арсеналов стран НАТО из-за помощи Киеву, присоединился британский военный аналитик Шон Белл. В эфире телеканала Sky News очередной западный эксперт сообщил, что Североатлантический альянс столкнется с истощением запаса оружия при долгосрочной поддержке Украины, так как слишком интенсивно передает его воюющей стране.


НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины

— считает британский эксперт.

Белл назвал ошибочной политику Запада, которая привела к тому, что оборонные предприятия стран НАТО просто-напросто оказались не готовыми к затяжному военному конфликту.

Мы опустошали наши военные запасы, что неприемлемо, если конфликт затянется на долгие годы

— посетовал эксперт.

Британский военный аналитик призвав киевских союзников срочно разработать план по усилению национальной промышленности, дабы страны НАТО были способны «обеспечить Украину количеством и качеством оружия, необходимого для победы».

Британский аналитик, видимо, не знаком с позицией министра обороны своей страны Бена Уоллеса. Ведь согласно его данным (а скорее, данным британской разведки), ВС РФ якобы уже задействовали почти сто процентов своих сил на Украине, боеспособность которых снизилась почти вполовину, а две трети российских танков «уничтожены». Зачем в таком случае нужен план по наращиванию производства вооружений, когда победа ВСУ над «обессилевшей» российской армией, как говорится, уже в кармане?
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Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:29
    +1
    Давайте разоружайте НАТО,а потом когда его арсеналы опустеют можно развести руками и распустить НАТО за ненадобностью.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 14:35
      -2
      Цитата: Orange-Bigg
      Давайте разоружайте НАТО,а потом когда его арсеналы опустеют можно развести руками и распустить НАТО за ненадобностью.


      К этому США и стремится. Выкачать ресурсы из стран НАТО в Европе, перетащить их предприятия к себе и распустить НАТО, так как единства там давно уже нет. Но свой гешефт, на этом роспуске США сделает по полной.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:32
    -1
    Выходит Россия проводит демилитариза́цию не только Украины ? recourse
    1. Карат
      Карат Сегодня, 14:37
      +4
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Выходит Россия проводит демилитариза́цию не только Украины ? recourse


      Ну судя по объёмам поставок с Запада сомневаться в этом не приходится.
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:35
    +1
    Этот хор разных экспертов будет всё громче петь,срываясь на вопль,потому что главари военных концернов уже до дыма потирают руки от предвкушения шальных денег а их всё ещё нет,потому что кроме снарядов,ещё и ням-ням хочется а тут ещё и пиплы посмели возмущаться.
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:36
    0
    Ну это и гадать не надо. При долгосрочном конфликте все участники "снарядный голод" ощущать будут. Главный вопрос это кто свою экономику быстрее на военные рельсы переведёт.

    Ответ прост: чем твёрже власть, чем больше в правительстве единоначалия тем быстрей. ИМХО Россия тут выигрывает
  5. HAM
    HAM Сегодня, 14:39
    +1
    Опять прибедняются,да у них оружия,как у ду рака махорки......хотя,не спроста все эти пассы--самим маловато будет в случае чего...только этим и можно объяснить эти причитания..и ещё-хорошо бы найти красивую причину кинуть Украину....
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:40
    0
    Ох и любят наши эксперты порассуждать об истощении их запасов. Не будет его, запад на уши встанет и весь подконтрольный мир на них поставит. Уже и Пакистан подключили, благодаря недавнему там перевороту.
  7. Ruyter-57
    Ruyter-57 Сегодня, 14:52
    0
    На Украине "иксперды" рассказывают об истощении арсеналов России, в России цитируют "икспердов", рассказывающих об истощении арсеналов НАТО. Некоторые в эту туфту даже верят.
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 15:09
    +1
    Не столкнется, запустят заводы, напечатают денег и польется рекой....Война для капитала-золотая жила.