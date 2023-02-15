Британский военный аналитик считает, что НАТО столкнется с истощением запаса оружия при долгосрочной поддержке Украины

К хору западных экспертов и журналистов, все громче и чаще кричащих о критическом истощении арсеналов стран НАТО из-за помощи Киеву, присоединился британский военный аналитик Шон Белл. В эфире телеканала Sky News очередной западный эксперт сообщил, что Североатлантический альянс столкнется с истощением запаса оружия при долгосрочной поддержке Украины, так как слишком интенсивно передает его воюющей стране.
НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины
— считает британский эксперт.
Белл назвал ошибочной политику Запада, которая привела к тому, что оборонные предприятия стран НАТО просто-напросто оказались не готовыми к затяжному военному конфликту.
Мы опустошали наши военные запасы, что неприемлемо, если конфликт затянется на долгие годы
— посетовал эксперт.
Британский военный аналитик призвав киевских союзников срочно разработать план по усилению национальной промышленности, дабы страны НАТО были способны «обеспечить Украину количеством и качеством оружия, необходимого для победы».
Британский аналитик, видимо, не знаком с позицией министра обороны своей страны Бена Уоллеса. Ведь согласно его данным (а скорее, данным британской разведки), ВС РФ якобы уже задействовали почти сто процентов своих сил на Украине, боеспособность которых снизилась почти вполовину, а две трети российских танков «уничтожены». Зачем в таком случае нужен план по наращиванию производства вооружений, когда победа ВСУ над «обессилевшей» российской армией, как говорится, уже в кармане?