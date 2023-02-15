Прикрывавшийся статусом беженца агент СБУ задержан на территории Московской области

ФСБ РФ задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги

В Подмосковье задержан агент СБУ, причастный к диверсиям на Московской железной дороге. Задержание провели сотрудники ФСБ, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.Согласно опубликованным данным, завербованный СБУ гражданин Украины прибыл в Россию из Латвии как беженец и намеревался получить российское гражданство. Вербовка произошла на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. Далее будущий агент СБУ был отправлен в Латвию, где проходил подготовку к заброске на территорию России. Работали с ним как украинские спецслужбы, так и латвийские.Заброска состоялась в конце ноября прошлого года как беженца, что должно было помочь ему легализоваться в России, получив гражданство. В дальнейшем он должен был выполнять задания, получаемые от кураторов из Киева. Пару таких заданий он уже успел выполнить, совершив диверсии на Московской железной дороге. Агент СБУ, находясь в Подмосковье, совершил поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.- заявили в ФСБ.В ходе задержания у диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие снимки и видео его противоправной деятельности, которые должны были послужить доказательством выполненного задания для кураторов из СБУ, а послужат в том же качестве, но уже в суде.В настоящее время задержанный дает признательные показания, проведение оперативных мероприятий, направленных на установление других фактов противоправной деятельности агента продолжается.