Военное обозрение
Войти Регистрация

Прикрывавшийся статусом беженца агент СБУ задержан на территории Московской области

23
Прикрывавшийся статусом беженца агент СБУ задержан на территории Московской области

В Подмосковье задержан агент СБУ, причастный к диверсиям на Московской железной дороге. Задержание провели сотрудники ФСБ, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.


Согласно опубликованным данным, завербованный СБУ гражданин Украины прибыл в Россию из Латвии как беженец и намеревался получить российское гражданство. Вербовка произошла на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. Далее будущий агент СБУ был отправлен в Латвию, где проходил подготовку к заброске на территорию России. Работали с ним как украинские спецслужбы, так и латвийские.

Заброска состоялась в конце ноября прошлого года как беженца, что должно было помочь ему легализоваться в России, получив гражданство. В дальнейшем он должен был выполнять задания, получаемые от кураторов из Киева. Пару таких заданий он уже успел выполнить, совершив диверсии на Московской железной дороге. Агент СБУ, находясь в Подмосковье, совершил поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

ФСБ РФ задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги

- заявили в ФСБ.

В ходе задержания у диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие снимки и видео его противоправной деятельности, которые должны были послужить доказательством выполненного задания для кураторов из СБУ, а послужат в том же качестве, но уже в суде.

В настоящее время задержанный дает признательные показания, проведение оперативных мероприятий, направленных на установление других фактов противоправной деятельности агента продолжается.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:32
    -4
    . Агент СБУ, находясь в Подмосковье, совершил поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.



    Задание от латвийских спецслужб .Зайти в многоэтажку и возле лифта нагадить по-крупному. Благо есть зомби из Руины,готовые выполнять всё что угодно хоть по заданию спецслужб Мавритании.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:45
      +2
      совершил поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД

      Или за ним есть что то более серьёзное , пока не выясненное , или нам что то впаривают нереальное . Человек окончил спецкурсы ради двух шкафов сигнализации . Обмельчали нынче Джемс Бонды .
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:00
      +4
      А ведь ещё несколько лет назад, когда в Россию хлынули украинские беженцы, мы на сайте об этом писали, что не только беженцы , но и нацики и сбушники к нам лезут.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:19
      0
      Orange-Bigg, мда, инфантилизм у вас просто прет (((( диверсия на ж/д вполне тянет на теракт, даже не хочу предлагать вам или вашим родным оказаться в том поезде ((( Надеюсь из этой мрази все вытрясут о подельниках, хотя лично убежден выходцам с Украины нет доверия, как и нет там беженцев ((( у каждого "беженца" наеденная харя определись с кем ты, и иди защищать свой дом, но определись.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 14:37
    +2
    Попался кучерявый. Ближайшее место пребывание для него теперь будет СИЗО в Лефортово.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:43
      +1
      Попался кучерявый.
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  3. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 14:38
    +1
    Вроде и в СССР рождён, а мозг промыт.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:44
      +2
      -Paul- ..Вроде и в СССР рождён, а мозг промыт.

      У безмозглых промывать нечего, они всегда такими были и останутся.
    2. arnulla
      arnulla Сегодня, 15:01
      0
      У нас в армии были украинцы,готовые за лычку ЕФРЕЙТОРА ))),рвать свою задницу на британский флаг..
      Так-что они всегда такими были
    3. ГИС
      ГИС Сегодня, 15:11
      0
      ну если про дочь не врет, то как ему еще "сняться с крючка"? только "накосячить" с заданием и попасть в руки ФСБ
  4. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 14:39
    0
    подожжённый железный шкаф, как то, так себе уровень спец.шпиона.. ну впрочем, если это их самый серьезный ахент... в любом случае - хорошо, что задержали...
  5. Sith
    Sith Сегодня, 14:42
    +2
    Цитата: frruc
    Попался кучерявый. Ближайшее место пребывание для него теперь будет СИЗО в Лефортово.

    Ну его ж надо "допрашивать" и за ним всё равно какую то ещё цепочку гнилых людей и таких ж агентов найдут
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:48
      0
      Sith ....Ну его ж надо "допрашивать" и за ним всё равно какую то ещё цепочку.....

      Вот там и допросят. Изолятор (СИЗО) ведь следственный ! Чем больше расскажет, тем лучше для него.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 14:42
    -3
    Какая удача!
    Агент аж трех разведок - польской, латышской и украинской!

    у диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие снимки и видео


    Это они про его смартфон так вычурно говорят?
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:43
    +3
    Вот этот - настоящий. Без флага и тризуба wassat Поймали гада, не подвели. Добро. good
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:44
    +4
    Какие вопросы!? Есть пример РБ, за подготовку к совершению террористического акта- ВЫШКА! И пусть думают.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: AlexGa
      Есть пример РБ, за подготовку к совершению террористического акта- ВЫШКА! И пусть думают.

      Да, в условиях проведения СВО такая мера жизненно необходима. Такое впечатление, что Александр Григорьевич и Владимир Владимирович росли в разных странах...Сколько же можно? Понятен абсурд тотальной жестокости, но глупость всепрощенчества и толстовщины опасны вдвойне...
  9. bars042
    bars042 Сегодня, 14:45
    +2
    Только что, тоже самое про Ростов на Дону было. Но этот опытный, какая школьная подготовка: Польша, Латвия, две диверсии!

    Весна.
  10. Карат
    Карат Сегодня, 14:45
    -1
    Агент СБУ, находясь в Подмосковье, совершил поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

    Поджег? Чего там поджигать? Кроме краски которой окрашены шкафы там гореть нечему. Сталь и цветмет. Может молотком уничтожить содержимое шкафов СЦБ?
    Мне как бывшему железнодорожнику странно читать про поджёг. Там можно только поломать что то, но жечь нечего, за неимением в шкафах горючих материалов.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 14:46
    +2
    Эти черти срока не боятся, для них бы вернуть вышку пора, какой смысл содержать упырей? Всю инфу выбить и к стенке или в петлю.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:56
    0
    Агентов либо в игре пользовать либо в расход.
  13. Юрий Веселов
    Юрий Веселов Сегодня, 15:09
    0
    я надеюсь его расстреляли из зенитного пулемёта?
  14. Дво
    Дво Сегодня, 15:14
    0
    Кураторы давали им умное задание (мне понятна их задумка ,с точки зрения диверсии идея великолепная) ,только исполнители неумные люди как всегда ,я бы этого агента назвал кретин в кубе . ФСБ я бы посоветовал внимательно разобрать направление удара и задуматься крепко ,очень задуматься.