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«Система самообороны совершенна»: оснащение китайских вертолётов Ми-17 средствами защиты

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«Система самообороны совершенна»: оснащение китайских вертолётов Ми-17 средствами защиты

Китайские войска активно приобретают российские вертолёты на протяжении десятилетий. Ввод в строй собственных винтокрылых машин привёл лишь к небольшой паузе в данных закупках, которые возобновились с новой силой: изделия из РФ продолжат привлекать своей низкой стоимостью и надёжностью.


Сейчас во флоте НОАК проходят службу около 340 Ми-17/171. В частности, вертолётами оснащена бригада спецопераций 74-й армии Южного театра, учения которой недавно попали в кадр. В ходе манёвров китайские бойцы отрабатывали беспарашютное десантирование с вертолётов Ми-171 НОАК с использованием спусковых средств из положения зависания.

При этом китайские обозреватели обратили внимание на оснащение машин бортовыми системами обороны. На технике установлены средства предупреждения: о радиолокационном сопровождении – в передней части техники и на хвосте; сбоку – станции, сигнализирующие о приближении ракеты и о лазерном облучении.



Система самообороны совершенна

- отмечаются обозреватели из КНР, также рассмотревшие надувные поплавки для посадки на воду.

Часть Ми-17 поступают в НОАК с российским БКО, но на запечатлённых вертолётах размещены китайские средства самозащиты. В целом при комплектовании сил спецопераций и поисково-спасательных команд командование предпочитает пользоваться российскими вертолётами, оснащёнными оборудованием из РФ:

Руководство НОАК считает, что российская техника по-прежнему превосходит новейшие отечественные образцы для такого рода работ

- указывается в издании The War Zone.
Автор:
Использованы фотографии:
Южный театр боевого командования НОАК / Weibo
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:50
    -2
    а китайцы надувающие эти поплавки - идут в комплекте к вертолету? lol
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Nexcom
      Система самообороны совершенна

      Тоже обратил внимание, но думал, что это и есть «Система самообороны совершенная».
      requestВорон отстреливают на лету, двигатели берегут. feel
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:01
        -2
        Вы правы, уважаемый...
        Я потому и постебался по вопросу. yes
      2. wanna
        wanna Сегодня, 16:11
        +2
        Он предназначен для аварийной посадки вертолетов на воду и автоматически надувается и раскрывается перед ударом о воду, позволяя вертолету плавать на воде около 5 минут, давая время экипажу покинуть воздушное судно и спастись.




  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:51
    0
    Не случайно у нас "аллигаторы" с "мишками" в смешанных парах работают. У одних система наведения и вооружения лучше у других обнаружения и разведки. Друг друга прикрывают и дополняют. Крылатым бы такое взаимодействие и взаимодополнение как у вертикальных.
  3. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 15:56
    0
    Китайцы поняли , что наша техника надежнее собственной, и не стали изобретать велосипед !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:04
      0
      Это поняли не только китайцы. Это поняли и индусы. Но танцыыы... И откаты.... Джимми-джимми - ача, ача... laughing yes

      зы Там недавно полковника взяли - на ём золота было навешано..... как он только таскал все это на себе...
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:11
    0
    Не сочтите занудой, но более крутой антирекламы я не встречал
    изделия из РФ продолжат привлекать своей низкой стоимостью и надёжностью.

    Слово низкой - обобщающее. Тут одно из пяти - или НИЗКОЙ стоимостью и ВЫСОКОЙ надёжностью, или четыре дня зубрить правописание словосочетаний.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:18
      -6
      длительная надежность нужна в мирное время. в военное - там время жизни военной техники очень короткое и ресурс просто не успевает исчерпаться...
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:38
        -1
        Вы это серьёзно сейчас написали или лишь бы что-то против сказать? fool fool fool
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:18
    -2
    Вот такое заявление явно говорит о том, что авторы - неграмотные пропагандисты, то есть, низкого пошиба.
    Совершенствовать всегда есть что