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Военкор рассказал об особенностях ротации подразделений ВСУ на Сватовском направлении

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Военкор рассказал об особенностях ротации подразделений ВСУ на Сватовском направлении

В настоящее время украинские вооруженные силы организовали на достаточно высоком уровне ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения на Сватовском направлении. Такое наблюдение сделал военный корреспондент Александр Коц, опубликовавший соответствующий пост в своем Telegram-канале.


По утверждению военкора, украинские военнослужащие более двух дней на одном и том же месте не сидят. Практически на каждом опорном пункте ВСУ личный состав заменяют через каждые два дня.

Такая система ротации позволяет добиться важного психологического эффекта, как считают сами командиры ВСУ: солдаты за столь кратковременный срок на передовой не успевают «испугаться». Проходит два дня и их меняют.

Однако на уровне потерь личного состава подобная модель ротации сильно не отражается. Как пишет Коц, артиллерийские и танковые атаки российских вооруженных сил ежедневно выводят из строя на Сватовском направлении десятки военнослужащих противника.

Кроме того, танковые экипажи ВС РФ научились работать не только прямой наводкой. Они бьют с закрытых позиций, то есть танк, как подчеркивает военкор, превращается в «снайперское артиллерийское орудие». Применение такого орудия возможно с относительно безопасного расстояния, отмечает военный корреспондент.

Напомним, что Сватовское и Кременское направления в последние недели характеризуются возрастанием интенсивности боевых действий. Это была вынуждена признать и украинская сторона в лице ставленника киевского режима Сергея Гайдая, который называет себя «луганским губернатором».
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7 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:55
    -4
    Ну прочитал статью, и что? . Ресурс становиться ну совсем слабым. Информация подается ну очень мутная. Авторы, что обсуждать?
  2. Гуру
    Гуру Сегодня, 15:06
    +2
    Авторы, что обсуждать?
    Если есть высокий уровень ротации, значит есть существенные резервы.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: Гуру
      Авторы, что обсуждать?
      Если есть высокий уровень ротации, значит есть существенные резервы.


      Украина сформировала вновь два резервных корпуса. Один около Запорожья, второй возле Харькова. Правда часть этих корпусов пришлось бросить на передовую, где они успешно могилизируются.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:19
      0
      Ротация это как? Отдежурил на позиции и на "отдых" в тыл или перекинуть на другую позицию, где поспокойнее???
      Кстати, о наличии людских резервов... там мобилизация не прекращается ни на минуту, т. е. "мяса" набрать, какое то количество, можно.
      Кстати, как передавали с "полей", их пехотные подразделения, изначально, комплектуются свыше штатного расписания... т. е. в расчёте на быструю убыль, как только подразделение попадает под замес...
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:13
    +2
    Дополнительно еще надо заметить, что на этом направлении действует 2 АК состоящий из опытных бригад НМ ЛНР. там действительно есть виртуозы корректировки и точной стрельбы и использования танков с ЗОП, нашей кадровой армии есть чему поучиться. А Саша Коц большой молодец, не боится лезть в самое пекло и часто находит уникальную инфу.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: голос_разуma
      2 АК состоящий из опытных бригад НМ ЛНР


      Никакой НМ ЛНР не существуют, у них уже другие наименования.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:19
    0
    Они бьют с закрытых позиций, то есть танк, как подчеркивает военкор, превращается в «снайперское артиллерийское орудие».

    Что-то Коц напутал...Снайперское орудие это только на прямой наводки, а с такой настильной баллистикой длинноствольной танковой пушки с закрытой позиции только по площадям.