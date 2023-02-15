Военкор рассказал об особенностях ротации подразделений ВСУ на Сватовском направлении

В настоящее время украинские вооруженные силы организовали на достаточно высоком уровне ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения на Сватовском направлении. Такое наблюдение сделал военный корреспондент Александр Коц, опубликовавший соответствующий пост в своем Telegram-канале.
По утверждению военкора, украинские военнослужащие более двух дней на одном и том же месте не сидят. Практически на каждом опорном пункте ВСУ личный состав заменяют через каждые два дня.
Такая система ротации позволяет добиться важного психологического эффекта, как считают сами командиры ВСУ: солдаты за столь кратковременный срок на передовой не успевают «испугаться». Проходит два дня и их меняют.
Однако на уровне потерь личного состава подобная модель ротации сильно не отражается. Как пишет Коц, артиллерийские и танковые атаки российских вооруженных сил ежедневно выводят из строя на Сватовском направлении десятки военнослужащих противника.
Кроме того, танковые экипажи ВС РФ научились работать не только прямой наводкой. Они бьют с закрытых позиций, то есть танк, как подчеркивает военкор, превращается в «снайперское артиллерийское орудие». Применение такого орудия возможно с относительно безопасного расстояния, отмечает военный корреспондент.
Напомним, что Сватовское и Кременское направления в последние недели характеризуются возрастанием интенсивности боевых действий. Это была вынуждена признать и украинская сторона в лице ставленника киевского режима Сергея Гайдая, который называет себя «луганским губернатором».