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Украинская пресса сообщает о взрывах в Киевской области после воздушной тревоги

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Украинская пресса сообщает о взрывах в Киевской области после воздушной тревоги

На территории Киевской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации.


Перед тем, как в украинской прессе появились сообщения о взрывах в столичном регионе, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Украинский Telegram-канал «Прямой» сообщал о появлении в небе над регионом некоего воздушного шара с угловыми отражателями. Как утверждает СМИ, воздушную тревогу объявляли именно из-за этого летающего объекта.

Позже киевские власти подтвердили, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Но о каких-либо «прилетах» пока не сообщается. Не исключено, что взрывы связаны именно с работой средств ПВО ВСУ.

Ранее 15 февраля воздушная тревога объявлялась в Сумской области Украины. До этого сигналы воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Но о возможных ударах по каким-то объектам в этих регионах пока тоже не сообщается.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с октября 2022 года в качестве ответа на серию терактов и диверсий, предпринятых украинскими формированиями на российских территориях. В результате массированных ракетных атак энергетическая система Украины оказалась в очень проблемном состоянии.

Что касается воздушных тревог, то они теперь объявляются всякий раз, когда российские военные самолеты взлетают с аэродромов на российской или белорусской территориях.
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:11
    0
    Ну это уже точно последние пару ракет. Да и все равно боевые трансформаторы и турбины шумеров отразят налет. Система работает надежно-как швейцарские часы.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:15
    0
    Ich denke, die Russen haben sich von den Chinesen ein paar
    "Ballons von Außerirdischen" geliehen und jetzt spielt die
    US-Luftabwehr auch in der Ukraine verrückt...!! laughing wassat
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 15:20
      0
      Nicht geliehen, sondern unentgeltlich übergeben. Wir warten auf die Sanktionen der USA, der EU und anderer Verbündeter gegen Aliens. wink
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 15:16
    0
    Н
    а территории Киевской области прогремели несколько взрывов.......
    Украинский Telegram-канал «Прямой» сообщал о появлении в небе над регионом некоего воздушного шара с угловыми отражателями
    Позже киевские власти подтвердили, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Но о каких-либо «прилетах» пока не сообщается. Не исключено, что взрывы связаны именно с работой средств ПВО ВСУ.

    laughing laughing laughing Шарик нужно по кругу пустить - ПВО нациков сами себя расфигачат.