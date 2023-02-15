Украинская пресса сообщает о взрывах в Киевской области после воздушной тревоги

На территории Киевской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации.Перед тем, как в украинской прессе появились сообщения о взрывах в столичном регионе, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Украинский Telegram-канал «Прямой» сообщал о появлении в небе над регионом некоего воздушного шара с угловыми отражателями. Как утверждает СМИ, воздушную тревогу объявляли именно из-за этого летающего объекта.Позже киевские власти подтвердили, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Но о каких-либо «прилетах» пока не сообщается. Не исключено, что взрывы связаны именно с работой средств ПВО ВСУ.Ранее 15 февраля воздушная тревога объявлялась в Сумской области Украины. До этого сигналы воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Но о возможных ударах по каким-то объектам в этих регионах пока тоже не сообщается.Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с октября 2022 года в качестве ответа на серию терактов и диверсий, предпринятых украинскими формированиями на российских территориях. В результате массированных ракетных атак энергетическая система Украины оказалась в очень проблемном состоянии.Что касается воздушных тревог, то они теперь объявляются всякий раз, когда российские военные самолеты взлетают с аэродромов на российской или белорусской территориях.