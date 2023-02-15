Швеция подтвердила получение запроса на поставку Украине неназванного количества истребителей JAS 39 Gripen

Когда речь идет о Gripen, сейчас мы сталкиваемся с ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны

Я вчера имел возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО