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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Существование украинских боевиков в районе Самолет в Артемовске становится затруднительным»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Существование украинских боевиков в районе Самолет в Артемовске становится затруднительным»

Подразделения российской ЧВК "Вагнер" продвигаются к еще одной точке в юго-западной части Артемовска (Бахмута). Конечно, говорить о близости полного освобождения города еще преждевременно, но успехи очевидны.


Бойцы подразделений "Вагнера" несколько дней назад зашли в район Буденовка, расположенный в юго-западной части города и успешно продвигаются по территории Мариупольского кладбища.

С каждым часом существование украинских боевиков в излюбленном ими районе Самолет становится затруднительным

- сообщает куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пригожин также опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию, что бойцы ЧВК "Вагнер" заблокировали полторы тысячи украинских боевиков в северной части Артемовска.


По словам куратора ЧВК "Вагнер", противник активизирует деятельность по всем направлениям, постоянно подтягиваются все новые резервы. Гарнизон украинской армии ежедневно пополняют от 300 до 500 новых военнослужащих. Никаких предпосылок для полного окружения боевиков ВСУ в северных районах города в настоящее время нет.

В населенном пункте идут тяжелейшие бои, продолжается перемалывание сил украинской армии, работает мясорубка. Пригожин также рекомендовал не ожидать полного освобождения Артемовска в ближайшие несколько дней. К этому нет никаких предпосылок. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждый дом.

Также сообщается, что из-за острого дефицита боеприпасов ВСУ приходится воевать преимущественно задействуя силы пехоты, что сопряжено с увеличением потерь.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:16
    +1
    Пригожин крайне не любит, когда кто-то со стороны опережает события и говорит, что вопрос на направлении и по захвату решен. И это справедливо. Ведь если 28 апреля 45 года было остановиться перед рейхстагом и сказать , что все уже решено, то ничего бы само собой не произошло 2 мая. Так что окончательную информацию он подтверждает сам, но зато уж если сказал, что зачищено и освобождено-значит территория действительно свободна от войск киевского режима.
    А район "самолет" это как раз юго-западная окраина.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:21
    +3
    Надеюсь у наших ребят с боеприпасами все в порядке. Бейте бандеровцев артой! Берегите себя!
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 15:23
    -1
    Гарнизон украинской армии ежедневно пополняют от 300 до 500 новых военнослужащих.

    В населенном пункте идут тяжелейшие бои, продолжается перемалывание сил украинской армии, работает мясорубка.

    И вот основные вопросы. Сколько у ВСУ ещё адекватных резервов? Планирует ли РФ массированную операцию с разных направлений с целью развала обороны ВСУ? По крайней мере, пока ВСУ кидает резервы снова и снова, ослабляет часть направлений.
    Или 8 лет ждали, а теперь ещё столько же перемалывать?
    Посмотрим...
  4. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:24
    0
    Может все таки провести " ковровую бомбардировокчу" по Бахмуту? " Рубилово" день за днём , теряем лучших бойцов
  5. Зефр
    Зефр Сегодня, 15:25
    0
    Похоже, Пригожин опять за старое взялся. Пристрелял удобные точки, выбил оттуда ВСУ и ждет, когда они снова туда залезут, чтобы снова расстрелять
  6. Карат
    Карат Сегодня, 15:28
    0
    Гарнизон украинской армии ежедневно пополняют от 300 до 500 новых военнослужащих


    С учётом того что столько "убывает к Бандере" ежедневно, число обороняющихся не меняется, меняется их качество военной подготовки.