С каждым часом существование украинских боевиков в излюбленном ими районе Самолет становится затруднительным

Подразделения российской ЧВК "Вагнер" продвигаются к еще одной точке в юго-западной части Артемовска (Бахмута). Конечно, говорить о близости полного освобождения города еще преждевременно, но успехи очевидны.Бойцы подразделений "Вагнера" несколько дней назад зашли в район Буденовка, расположенный в юго-западной части города и успешно продвигаются по территории Мариупольского кладбища.- сообщает куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Пригожин также опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию, что бойцы ЧВК "Вагнер" заблокировали полторы тысячи украинских боевиков в северной части Артемовска.По словам куратора ЧВК "Вагнер", противник активизирует деятельность по всем направлениям, постоянно подтягиваются все новые резервы. Гарнизон украинской армии ежедневно пополняют от 300 до 500 новых военнослужащих. Никаких предпосылок для полного окружения боевиков ВСУ в северных районах города в настоящее время нет.В населенном пункте идут тяжелейшие бои, продолжается перемалывание сил украинской армии, работает мясорубка. Пригожин также рекомендовал не ожидать полного освобождения Артемовска в ближайшие несколько дней. К этому нет никаких предпосылок. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждый дом.Также сообщается, что из-за острого дефицита боеприпасов ВСУ приходится воевать преимущественно задействуя силы пехоты, что сопряжено с увеличением потерь.