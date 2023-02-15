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Илон Маск высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества

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Илон Маск высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества

Хотя основатель Tesla и SpaceХ потерял титул самого богатого человека Земли, лишить его звания наиболее оригинального по своим суждениям и поступкам бизнесмена международного уровня вряд ли кто-то сможет.


В прошлом году он стал чуть ли не главным оппозиционером действующему руководству США благодаря своим высказываниям по ситуации на Украине и публикациям расследований в приобретенной им соцсети, крепко подрывающим и без того низкие рейтинги президента Джо Байдена.

Теперь Маск, считающий себя человеком мира и не скрывающий заботы обо всем человечестве, решил пойти дальше. Выступая не где-нибудь, а на Всемирном правительственном саммите в Дубае, он высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества.

По мнению американского предпринимателя, создание единой цивилизации планетарного масштаба несет в себе риски, что если такая система однажды рухнет, то это приведет к катастрофическим последствиям для всего населения Земли и вообще лишит человеческую расу будущего.

Это звучит странно, но мы просто хотим иметь некоторое цивилизационное разнообразие, например, если что-то пойдет не так с какой-то частью цивилизации, все не рухнет. Человечество продолжает двигаться вперед

— обосновал свое мнение Маск.

Он напомнил о падении Римской империи, которое совпало с расцветом ислама, что позволило человечеству в целом сохранить поступательное развитие. Ситуации, когда одна цивилизация уходила в упадок, а другая развивалась, привели к сохранению знаний и многих научных достижений, считает Маск.

Я знаю, что это называется саммит мирового правительства, но я думаю, что мы должны быть немного обеспокоены тем, что на самом деле мы можем стать слишком большой частью единого мирового правительства

— продолжил Маск.

По его мнению, дабы избежать рисков падения единой цивилизации в объемах всего человечества, не следует стремиться к созданию некоего универсального «мирового правительства».

Такая позиция Маска, даже без детального изучения, очень похожа на неоднократно высказанные президентом России Владимиром Путиным и руководством Китая идеи о необходимости формирования многополярного мира. Оказывается, это исторически подтвержденный способ сохранения дальнейшего существования всего человечества.
Автор:
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk
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38 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:38
    +8
    Россия вообще историческую миссию имеет, чтоб все мировые завоеватели об нее спотыкались. От Чингисхана, Наполеона и Гитлера так сказать. Включая всякую мелочь пузатую типа кайзера Вильгельма, Фридриха, Карла Густава и Хирохито. Только соберутся мировая закулиса новый всеобщий порядок установить и мир поделить, а тут на тебе, то царь, то большевики, то товарищ Сталин, то вот Путин теперь. И все поперек горла.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:44
      +1
      Цитата: голос_разуma
      .....то большевики, то товарищ Сталин, то вот Путин теперь. И все поперек горла.
      "И кушать не могут" request
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:08
      +2
      С чингисханом из монголии правюа есть сомнения, а если бы россия качественно в ответ( уменьшала население европы, как они у нас делали), то наполеоны с гитлером из европы к нам ходили бы реже.
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 16:51
        0
        Вы только не учитываете что в Европе не сравнимо было больше войн, фактически они не прерывно шли войны начиная с времён еще до Римской Империи, Европа это такой бурный котел "цивилизаций".
        1. Geosun
          Geosun Сегодня, 17:18
          0
          Цитата: Fabrizio
          Вы только не учитываете что в Европе не сравнимо было больше войн

          Но, ведь и история Европы на много длиннее. Если не забыли история Руси только начинается с 860 г.н.э.
    3. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 16:47
      +1
      Так про многие страны можно сказать, все кто остались не зависимыми умудрились отбиться от захватчиков и захватить соседей.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:42
    -1
    Это звучит странно, но мы просто хотим иметь некоторое цивилизационное разнообразие, например, если что-то пойдет не так с какой-то частью цивилизации, все не рухнет. Человечество продолжает двигаться вперед
    . Так то "красиво" звучит, НО, есть нюансы, например такой... та часть человечества, которая "рухнуть" должна, потянет за собой всех остальных, что б не "падать" в одиночестве, что б "веселее" было!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:56
      +1
      Цитата: rocket757
      та часть человечества, которая "рухнуть" должна, потянет за собой всех остальных, что б не "падать" в одиночестве, что б "веселее" было!

      Да ладно! Силенок не хватит всех за собой утащить! Отбрыкиваться будут!! )))
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:22
      0
      Приведённый в статье Рим за собой никого не потянул. Падение цивилизаций индейцев тоже за собой не утянуло ни европейцев, ни китайцев. Падение СССР тоже никого не утянуло. Хоть я бы и не стал называть Союз отдельной цивилизацией, но он явно имел претензии на создание таковой как минимум на начальном этапе своего развития.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:47
    0
    Я недопонял - это вот он сейчас на бильдербергский клуб наехал? Наивный юноша - скорее всего этот его выпад они даже не заметят. Но уж если заметят, то он даже не заметит как будет размазан тонким слоем и на следующий день забыт, как будто его никогда и не было. Как вообще можно противостоять созданию того, что давным-давно создано и более чем успешно функционирует?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:24
      0
      Ну и где оно - мировое правительство ваше? Создано, как же. Ну-ну. Конспирологии наглотаются своей, а потом...
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:53
    0
    Он напомнил о падении Римской империи, которое совпало с расцветом ислама
     Как то не совпадает.Западная Римская империя пала в 5 веке,ислам возник в 7 веке,что - то не совпадает.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 16:03
      +1
      Восточная Римская империя, у вас не римская что ли?
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:59
    -1
    Илон Маск высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества

    Совсем сбрендили fool
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    Фигурально выражаясь: жизнь на земле в руках миллиардера...Это одного из тех, про кого говорят:
    Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное.

    Улыбчивый молодой (молодо выглядящий) человек, возомнивший себя Господом? Таких ждёт незавидная участь...
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:03
    +3
    Илон Маск высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества
    Если такое правительство будет похоже на США или Британию, то у человечества будущего однозначно не будет. laughing Прообраз такого правительства уже создан, его функцию должно было выполнять ООН, но, что пошло не так.
    1. A. B.
      A. B. Сегодня, 16:38
      +2
      У человечества точно нет, а у илиты наглосаксов очень даже есть)
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: Gomunkul
      Прообраз такого правительства уже создан, его функцию должно было выполнять ООН, но, что пошло не так.

      Штаты его быстренько перекупили и назначили свои правила. Где штаты, там порядка в мире не будет.
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:04
    +4
    Основа одна. Создание глобального планетарного органа управления. Единые права, законы и конституция. Общая база данных всех граждан и цифровое отслеживание через персональные устройства, постоянного присутствия.
    Слабые страны используются в качестве поставок сырья и человеческого ресурса. Страны не согласные с режимом, подвергаются санкциям, переворотам, военным конфликтам. Такая вот правда.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 17:00
      0
      Китай по этому параметру в перед планеты всей.По 100 камер на каждом дереве, проекты рейтингов граждан, и уничтожение любых инакомымлий+ отказ от нал денег все электронное.Привет цифровой рубль который хотели запустить, но война помешала)
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:31
        0
        Камеры - безопасность. Кто-то кому-то дал по морде, засекли камеры, пришла полиция. Разве плохо? Социальный рейтинг это и правда лишнее, но за камеры повсюду (при условии, что они будут действительно следить, а не висеть просто так, как вполне может произойти в России) я бы такую цену заплатил. Отказ от наличных денег это тоже хорошо. Приложил карточку - оплата прошла, иди. Тебе не надо отсчитывать деньги, продавцу не надо отсчитывать сдачу (которой может и не найтись), налоговой всё легко отследить.
  8. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:06
    +1
    Будь у меня столько же миллиардов ,как у Макс ,я бы тоже отжигал в мировом масштабе!Но приходится скромненько так на ВО присутствовать .
  9. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:07
    -2
    Илон Маск, просто не смотрел Вавилон-5
    - там отлично показана модель мирового правительства Земли

    хотя это снято в 1993 году - лучше и продуманнее сериал еще ни кто не снял (!)
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Romario_Argo
      Илон Маск, просто не смотрел Вавилон-5
      - там отлично показана модель мирового правительства Земли

      хотя это снято в 1993 году - лучше и продуманнее сериал еще ни кто не снял (!)

      Потом главные герои воевали против правительства Земли. winked
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:09
    -10
    Т.н "Многополярный мир" это жестокая иллюзия для людей наивно-романтичного склада ума.
    Технологии движутся вперед и ту же ядерную программу может освоить гос-во размера КНДР ,как и ракетную. Пока что. А завтра изобретут антивещественную бомбу -и добряки-физики получат за это "нобелевку" ,а сам принцип будут колупать в разного рода шарашках с Иране, КНДР,а то и вовсе, у кого-нибудь арабского шейха или африканского диктатора под крылышком. Что если эта игрушка окажется куда менее ресурсоемкой в изготовлении, чем ЯО ? То же касается и бак.оружия, и кибероружия , и химического оружия - вы точно уверены в том, что технологий ,дающих возможность развернуть такого рода убийственные разработки на совершенно мизерных в глоб.масштабе площадях ,под эгидой какого-нибудь "закрытого режима" не случатся ? Что тамошние "сумрачные гении" не наизобретают и не наклепают какую-нибудь "адскую сотону" из патриотических или оборонных соображений, а потом местный Саддам Хуссейн не пожелает использовать это для "маленькой победоносной войны" ?
    Вот, т.н "многополярный мир" - это концепция ,которая отвергает такие размышления, да и вообще опасность прогресса в принципе отвергает. Это концепция типичных "пиджаков", которые свято верят в то, что с другими "пиджаками" всегда удастся договориться , как удалось на пике ХВ договориться СССР и США.

    А ЕСЛИ НЕТ ? Тогда что ? Кто в условиях "многополярного мира" будет душить диктаторов ,севших на горло своим странам ? Мы будем петь обы "политическому плюрализму" в этих случаях ? Нет, безусловно, каждый народ САМ ответственен за СВОЮ судьбу. Но что если в этой ответственности он возжелает выйти за рамки своей, и возжелать чужого ? Наизобретают разного в этом мире "розовых пони" , подобно тому как весело и задорно было всем этим Каддафи, Кимам ,Хуссейнам и Асадам скупать технологии и оборудование "по серым схемам" в золотую эпоху "былинного доступа" в каких-нибудь 70х. А потом будут приторговывать плодами этого ,когда окружающие "многополярщики" будут пытаться влиять на них экономически.
    Просто представьте себе -как весело будет тому же Полу Поту в "многополярном мире" , как хорошо будет в таком мире режиму Франко, апартеиду, Пиночету - ведь все они УЖЕ по сути вполне комфортно существовали много лет в этом самом би(-формально) а по факту многополярном мире времен ХВ , где в ООН еще каждая попка могла пукнуть так, чтобы это было слышно и со смыслом.

    Вот только все это будет уже на НОВОМ технологическом уровне -с куда более опасными игрушками вроде биопринтеров, беспилотников,генного редактирования, биологического и химического оружия ,компьютерных вирусов и умного оружия. Пока. А дальше ?

    Я вовсе не указываю на то, что "однополярный мир" лучше - "лучше" это вообще не те категории. Доступ человечества и даже малых групп к опасным вещам неуклонно растет , и учитывая какое безумие сегодня вытворяется - я не могу разделять гипероптимизма тех, кто считает что мир зацветет разными цветами радуги ,стоит только ему скинуть ярмо западного гнета. Нравится нам оно или нет - будущее человечества В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ за контролем и диктатом ,имеющем представление о происходящем, и инструменты для эффективного купирования нежелательного. Иначе - это будет происходить ,все чаще.
    Потому что человеческая "разность" - это опасное явление , помимо его плюсов несущее такие вещи как "сепаратизм" , "нацизм" и "религиозный экстремизм" . И в рамках одной планеты с увеличивающимся населением - эта "разность" и ее поощрение приведет к куда более плохим вещам, чем унификация.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 16:24
      +6
      человеческая "разность" - это опасное явление , помимо его плюсов несущее такие вещи как "сепаратизм" , "нацизм" и "религиозный экстремизм"


      Ога, давайте теперь уничтожим человека со всеми своими "разностями", уничтожим страны, границы, флаги, культуры, языки, менталитеты и всех слепим по образу и подобию бездушных биороботов! Вы тут заикнулись про купирование "нежелательного" а кто будет решать что у нас на планете желательно а что нет??? В топку ваш САТАНИНСКИЙ глобализм.
      1. Юрий Грубов
        Юрий Грубов Сегодня, 16:55
        0
        когда по планете шагал глобализм, ядерные часы были подальше от полуночи. Чюдны дела господние.
        1. ДушаРоссии87
          ДушаРоссии87 Сегодня, 17:29
          0
          Часы Судного дня (англ. Doomsday Clock) — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.


          Все что вываливается из грязного чрева богомерзкой америки я предпочитаю считать заведомой ложью и злом. А вы предпочитаете верить нашим врагам?
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:40
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      да и вообще опасность прогресса в принципе отвергает.

      Вот за одно это Вам минус. Надо изобретать, открывать и изучать, пока изобретается, открывается и изучается. Любые ограничения на научные исследования - снять. Не было бы этого, возникло бы желание просто подискутировать, но... теперь предлагаю подискутировать с поставленным Вам минусом :)
      Вы пишете про необходимость контроля и диктата, аргументируя это опасностями зайти, условно, не туда при неуправляемом движении. Увы, у меня есть опасение, что, встав на путь ограничений от опаски зайти не туда, мы будем вводить их всё больше и больше, пока, в конце концов, не запретим сами себе вообще всё, кроме ровного сидения на пятой точке. Нельзя изобретать ИИ - вдруг он восстанет. Нельзя изобретать способ клонирования человека и его органов - вдруг они будут испытывать страдания. Нельзя создавать промышленных роботов - вдруг они лишат работы людей. Нельзя вводить новую форму правления - ведь тогда всему человечеству будет угрожать нестабильность (а вот в многополярной системе такие эксперименты проводить как раз можно). Нельзя создавать амбициозную космическую программу - вдруг она потребует слишком много ресурсов. И т.д. и т.п.
      Не, лучше уж иметь на горизонте небольшой риск сгорания в атомном огне, чем риск заморозки прогресса.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:15
    -3
    Элис Купер при попытке взять у него интервью на тему мироустройства, ответил примерно так - если вы спрашиваете как жить у человека, который 50 лет занимался в основном тем, что пил, курил дурь и бряцал на гитаре, то с вами явно не все в порядке.
    Так вот, меньше всего меня интересует мнение престарелого наркомана, выкинутого из африканского ПТУ за неуспеваемость. То, что потом он стал зицпредседателем Фунтом при конторе от НАСА - веса его мнению нихрена не добавляет
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Bingo
      То, что потом он стал зицпредседателем Фунтом при конторе от НАСА - веса его мнению нихрена не добавляет

      Что от него можно ожидать ... "Они снова зашили меня, воткнули в меня дренажные трубки, и сказали моим родителям, что я умру", - вспоминал в своей автобиографии “Me, Alice” Элис Купер.
  12. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 16:31
    +3
    Любая форма глобализма есть зло в своей сути, вторая попытка постройки богопротивной вавилонской башни, рая на земле. Только не будет никакого рая на земле пока на земле живет ЖИВОЙ человек со своими грехами, мыслями, желаниями, страстями.
    1. Юрий Грубов
      Юрий Грубов Сегодня, 16:56
      0
      хари кришна, хари рама. И форточка.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:43
      0
      Слово-то какое - богопротивной! У нас страна светская. А прошлое вообще включает в себя и т.н. "воинствующих безбожников". Что хотим, то и строим. Характерно, что большей религиозностью на фоне России выделяются Соединённые Штаты.
  13. Fabrizio
    Fabrizio Сегодня, 16:48
    -1
    Его еще попробуй создай это мировое правительство, люди такие существа что сразу начнут плести интриги, заговоры, разобьются на группы, кланы со своими интересами.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 16:53
      -1
      И слава Богу за это! Поэтому будут скоро давать всем таблетки или уколы обязательные для подавления тех долей мозга ответственные за эмоции и желания. Всем молча жевать овес в стойлах и мычать иногда, вот то стадо которое из нас хотят слепить эти мироуправители.
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 16:59
        0
        Чего только не увидишь на ВО, какие таблетки вы о чем, тут единые зарядки для телефона согласовывали сколько лет и то есть проблемы, а вы о таблетках и уколах, пока есть национальные, языковые различия, культурные мирового правительства в принципе не будет. И даже если выживет какая-то одна национальность, она так же быстро “распадется” на группы по территориальному признаку как минимум.
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:49
    -1
    Хорошо , что нам это не грозит, так как в России любое правительство , это разрушение страны принятые на годы или десятилетия .
    Мировое правительство будет в шоке.
  15. Юрий Грубов
    Юрий Грубов Сегодня, 16:57
    0
    вопрос тождества мирового правительства и цивилизации исключили из рассмотрения.