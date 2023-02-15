Илон Маск высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества

Это звучит странно, но мы просто хотим иметь некоторое цивилизационное разнообразие, например, если что-то пойдет не так с какой-то частью цивилизации, все не рухнет. Человечество продолжает двигаться вперед

Я знаю, что это называется саммит мирового правительства, но я думаю, что мы должны быть немного обеспокоены тем, что на самом деле мы можем стать слишком большой частью единого мирового правительства

Хотя основатель Tesla и SpaceХ потерял титул самого богатого человека Земли, лишить его звания наиболее оригинального по своим суждениям и поступкам бизнесмена международного уровня вряд ли кто-то сможет.В прошлом году он стал чуть ли не главным оппозиционером действующему руководству США благодаря своим высказываниям по ситуации на Украине и публикациям расследований в приобретенной им соцсети, крепко подрывающим и без того низкие рейтинги президента Джо Байдена.Теперь Маск, считающий себя человеком мира и не скрывающий заботы обо всем человечестве, решил пойти дальше. Выступая не где-нибудь, а на Всемирном правительственном саммите в Дубае, он высказался против создания единого мирового правительства ради спасения будущего человечества.По мнению американского предпринимателя, создание единой цивилизации планетарного масштаба несет в себе риски, что если такая система однажды рухнет, то это приведет к катастрофическим последствиям для всего населения Земли и вообще лишит человеческую расу будущего.— обосновал свое мнение Маск.Он напомнил о падении Римской империи, которое совпало с расцветом ислама, что позволило человечеству в целом сохранить поступательное развитие. Ситуации, когда одна цивилизация уходила в упадок, а другая развивалась, привели к сохранению знаний и многих научных достижений, считает Маск.— продолжил Маск.По его мнению, дабы избежать рисков падения единой цивилизации в объемах всего человечества, не следует стремиться к созданию некоего универсального «мирового правительства».Такая позиция Маска, даже без детального изучения, очень похожа на неоднократно высказанные президентом России Владимиром Путиным и руководством Китая идеи о необходимости формирования многополярного мира. Оказывается, это исторически подтвержденный способ сохранения дальнейшего существования всего человечества.