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Министр обороны Великобритании назвал главную причину отказа в передаче Украине истребителей Королевских ВВС

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Министр обороны Великобритании назвал главную причину отказа в передаче Украине истребителей Королевских ВВС

Власти Великобритании не будут передавать Украине истребители в течение не только ближайших месяцев, но и ближайших лет. Об этом заявил в интервью британской прессе министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.


По утверждению главы британского военного ведомства, необходимо планировать не только военную поддержку Украины в настоящее время, но и долгосрочную помощь киевскому режиму. Однако речь о передаче истребителей, по словам Уоллеса, не идет.

Главная проблема, как следует из заявления главы британского военного ведомства, заключается в невозможности эксплуатации и технического обслуживания западных боевых самолетов украинскими военнослужащими без специальной подготовки.

При этом на курсах в несколько недель или даже месяцев подготовить военных летчиков или авиационных инженеров, специалистов по ракетному вооружению, средствам связи и наблюдения не представляется возможным.

Уоллес подчеркнул, что если британское правительство примет решение о передаче Украине истребителей, то Лондону придется предоставить в распоряжение киевского режима и не менее 200 военнослужащих Королевских военно-воздушных сил.

Понятно, что на такой шаг британские власти не пойдут: во-первых, это уже будет прямая конфронтация Лондона с Россией, а во-вторых, не факт, что сами британские военнослужащие с этим согласятся. Да и потери британских кадровых военных неодобрительно воспримет британское общество.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Adrian
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:25
    0
    Я просто поражен. даже такие некомпетентные и ангажированные клоуны как представители мелокбританского правительства, что поняли и разобрались в ситуации. И только генитальный пианист из киева считает, что все в поряде пилотов просто надо потренировать. Ну и второй его этот кривляющийся вороватый коверный-Резников со своим платочком с изображением истребителя тоже показал всю свою мелкотравчатую примитивность и банальную тупость и отсутствие элементарной эрудиции.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:28
      0
      главное виртуозно лингамом на рояле сбацать перед Хозяином - и усё буде... (с) Зеля
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:28
    0
    Уоллес подчеркнул, что если британское правительство примет решение о передаче Украине истребителей, то Лондону придется предоставить в распоряжение киевского режима и не менее 200 военнослужащих Королевских военно-воздушных сил.
    Понятно, что на такой шаг британские власти не пойдут:
    . Ну да, вся их любовь, на расстоянии... т. е. издали подгадить, это они со всем удовольствием, но влезать конкретно и получить отвёртку, не, не, не... этого жентельменам не хочется.