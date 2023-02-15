В польской прессе: наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше

К концу прошлого года наиболее серьезный спад экономических показателей был отмечен на восточном фланге Европейского союза. При этом «рекордсменом» среди них стала Польша, причем с большим отрывом.Об этом сообщается в польской газете Rzeczpospolita.В IV квартале прошлого года падение польского ВВП составило 2,4 процента. К примеру, ее ближайшие соседи Чехия и Венгрия, чьи экономики также испытывали спад, упали соответственно лишь соответственно на 0,3 и 0,4 процента.При этом, как отмечается в польской прессе, обвал ВВП страны носит несколько «загадочный» характер. Дело в том, что ряд других показателей не подтверждают снижение активности в экономике Польши. В частности, рынок труда сохранил устойчивость, а объемы производства в промышленности и строительной отрасли увеличились в четвертом квартала по отношению к третьему на три процента.Стоит отметить, что такое резкое падение ВВП не соответствует ситуации в других странах еврозоны. Там в среднем отмечен его рост на 0,1 процента.Несмотря на явные проблемы в экономике, Польше формально удалось избежать технической рецессии, то есть снижения экономических показателей как минимум два месяца подряд, так как в третьем квартале 2022 года отмечался рост ВВП на 1 процент после спада во 2-м на 2,3 процента.Если же брать европейскую экономику в целом, то ей, как и прогнозировали многие эксперты, с большим трудом, но удалось избежать рецессии, сохранив небольшой прирост внутреннего валового продукта. Большинство стран ЕС все же справились с проблемами, вызванными резким ростом цен на энергоносители.