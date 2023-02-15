Военное обозрение
Войти Регистрация

В польской прессе: наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше

17
В польской прессе: наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше

К концу прошлого года наиболее серьезный спад экономических показателей был отмечен на восточном фланге Европейского союза. При этом «рекордсменом» среди них стала Польша, причем с большим отрывом.


Об этом сообщается в польской газете Rzeczpospolita.

В IV квартале прошлого года падение польского ВВП составило 2,4 процента. К примеру, ее ближайшие соседи Чехия и Венгрия, чьи экономики также испытывали спад, упали соответственно лишь соответственно на 0,3 и 0,4 процента.

При этом, как отмечается в польской прессе, обвал ВВП страны носит несколько «загадочный» характер. Дело в том, что ряд других показателей не подтверждают снижение активности в экономике Польши. В частности, рынок труда сохранил устойчивость, а объемы производства в промышленности и строительной отрасли увеличились в четвертом квартала по отношению к третьему на три процента.

Стоит отметить, что такое резкое падение ВВП не соответствует ситуации в других странах еврозоны. Там в среднем отмечен его рост на 0,1 процента.

Несмотря на явные проблемы в экономике, Польше формально удалось избежать технической рецессии, то есть снижения экономических показателей как минимум два месяца подряд, так как в третьем квартале 2022 года отмечался рост ВВП на 1 процент после спада во 2-м на 2,3 процента.

Если же брать европейскую экономику в целом, то ей, как и прогнозировали многие эксперты, с большим трудом, но удалось избежать рецессии, сохранив небольшой прирост внутреннего валового продукта. Большинство стран ЕС все же справились с проблемами, вызванными резким ростом цен на энергоносители.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. K._2
    K._2 Сегодня, 15:34
    +6
    Русофобия должна обходиться дорого каждому свидомому поляку.
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 15:47
      +2
      Цитата: K._2
      Русофобия должна обходиться дорого каждому свидомому поляку.

      Жаль только что наши власти не хотят так же думать и действовать на опережение.
      1. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 16:12
        +2
        Им некогда этим заниматься!! Яхты,недвижимость,акции,любовницы, и т.д.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:48
      +3
      наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше

      С чем их и поздравляем. Яблоки им не помогут.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 16:50
        +1
        Цитата: frruc
        наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше

        С чем их и поздравляем. Яблоки им не помогут.

        Да что то слабовато! Наши доморощенные "эксперты" прогнозировали обвал на 10-20%,Скачек цен на энергоносители.В итоге 0,2-0,3,кое где и малый рост.Худшее- - 2,3 %. Нам бы такой "провал",вся таблица Менделеева в недрах,своя нефть и газ,"лучшее" правительство и ЦБ-а снижение больше lol request request
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:34
    +7
    Занимались бы паны яблоками, было бы все в порядке. Но нет ведь, захотелось в большую политику, армию содержать, в крылатых гусар поиграть. А это игры взрослых дяденек. Свою армию содержать и расширять, играть в мобилизацию -дорогое удовольствие. От военных сборов и учений если они идут не за счет своего собственного военпрома а за счет закупок иностранной амуниции, боеприпасов и вооружения, ВВП не прирастает. А паны по привычке, хотят и политикой заниматься и пособия и дотации получать.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:38
    +3
    В польской прессе: наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше
    Вопрос, конечно, интэрэсный...
    Так то нарисовать любые показатели не сложно, что большинство и делают, ничуть не стесняясь... а вот кто, где и как исправляет/надеется исправить грядущие проблемы, которые, медленно но верно, на растают и возьмут свое, потому как никто их исправлять не... да не исправляет их никто, сверху баблом, СВЕЖЕНАПЕЧАТОНЫМ, прикрыли, а что потом будет???
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:38
    +5
    "имперские амбиции" всегда дорого обходились Польше , причем во все времена.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:40
    +2
    старательней работать языком и глоткой - миньет Хозяин оценит и может подкинет злотых. Хотя злоте у вас, поляки, не в почете, вы баксы любите.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:44
    -1
    то ей, как и прогнозировали многие эксперты, с большим трудом, но удалось избежать рецессии, сохранив небольшой прирост

    неправда, эксперты российские на тв и медиа обещали рецессии и спады всем подряд, заставляя россиян слушать и верить этой "лапше"
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:47
    +2
    В польской прессе: наибольшее падение ВВП среди стран Евросоюза зафиксировано в Польше
    А что удивительного? Кто больше всех впрягся в дела Укровермахта, тот и будет с ними расхлебывать, ведь это только начало. requestПоставки оружия, логистика, "бежеженцы", наемники..., recourse "Коготок увяз, всей птичке пропасть", Польша и на этот раз похоже, згинела, просто птица феникс какой то, лет так через 100. request
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:49
    +3
    Польшу заберем следом за Украиной, вернем под русскую корону laughing
    Шучу. Не нужны они нам. Но, их тоже надо денационализировать и денацифицировать. Заставить капитулировать и обязать не иметь тяжелого вооружения, авиации и ограничить численность армии.
    Надо доделать то, что не доделали наши деды.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 16:01
      +1
      Польшу заберем следом за Украиной


      А на кой нужна та Польша?! Хай их немцы с австрийцами любят!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:12
        -3
        Полячек можно забрать - не кривоногие, стройные, симпотные, ухоженные. Сгодятся для пополнения российского населения. Демографическую яму надо заполнять! (с) сами знаете кто сказал

        зы я хоть староват но через отдыхи сам горазд помочь решению деиографического вопроса
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:55
    -1
    Цитата: голос_разуma
    Свою армию содержать и расширять, играть в мобилизацию -дорогое удовольствие

    У них планы масштабнее хохла! Там миллиарды долларов на перевооружение, увеличение численности армии, перенос баз с атомным оружием из Германии к ним и роль лидера новой Европы.
    Самое интересное, что все выше описанное не является идеей широких польских масс. У них, как и везде сейчас в Европе, к власти пришли сумасшедшие, которым интересы жителей страны по барабану. Они со своим подходом заведут поляков в пропасть. Там далеко не все разделяют взгляды правящей элиты!
    А в украинском кризисе у них все варианты проигрышные. Даже если им отдадут Западную Украину, они ее за даром не получат. Все долги шута и его клоунов повесят на поляков в о на территории. Так что ничего хорошего их не ждет! Хотя они думают иначе laughing
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      У них планы масштабнее хохла! Там миллиарды долларов на перевооружение, увеличение численности армии, перенос баз с атомным оружием из Германии к ним и роль лидера новой Европы.

      Это не планы поляков , даже не планы американцев . Это планы мирового правительства ..Так называемых рептилоидов . Эдакая польская шавка бультерьер против Москвы и Берлина . Из Германии сейчас выжимают всю военную технику , выжмут до последней гаубицы . А польшу вооружают самыми современными образцами военной техники . Готовят из польши надсмотрщика за Германией и шакала готового на войну с Россией и Белоруссией ...
  10. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 17:19
    0
    Подождите, доедят "остатки роскоши" и в следующем году посмотрим. К тому же промышленная инфляция догонит по полной программе и тогда цифры возрастут на десятки процентов. А так что то не верится, половина предприятий тупо закрылось из за банальной убыточности, а падение доли процента. Кому они врут.