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Попытка ВСУ перейти к действиям малыми группами на Купянском направлении привела к уничтожению восьми украинских ДРГ - Минобороны

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Попытка ВСУ перейти к действиям малыми группами на Купянском направлении привела к уничтожению восьми украинских ДРГ - Минобороны

Наступление российских войск в Харьковской области вынудило командование ВСУ перейти к тактике мелких групп, но изменений в общую картину боевых действий это не внесло. Потери противника только возросли. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


Наступление российских войск продолжается, значительных изменений в оперативной обстановке за минувшие сутки не произошло. На Купянском направлении войска "Западной" группировки накануне перешли в наступление, продолжая выбивать противника с позиций. Под удары артиллерии и авиации снова попали 14-я бригада ВСУ и 103 бригада ТРО, держащие оборону в районах Двуречная и Котляровка. Командование ВСУ попыталось действовать мелкими группами, задачей которых было нанести как можно больший урон российским войскам, но такая тактика уже не срабатывает, наши прекрасно научились с ней бороться. Как итог - восемь уничтоженных ДРГ ВСУ в районах Крахмальное, Масютовка, Першотравневое и Тимковка. Общие потери ВСУ - до 100 "двухсотых" и "трехсотых", два броневика, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. На воздух взлетел склад боеприпасов в районе Ветеринарное.

На Красно-Лиманском направлении продолжается работа артиллерии по позициям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Червоная Диброва, Стельмаховка ЛНР и и Ямполовка ДНР. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, одна БМП, два броневика, три автомобиля, две САУ "Гвоздика" и РСЗО "Град".

На Донецком направлении продолжается наступление, потери противника растут, за последние сутки уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и М777. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях к артиллерии присоединились тяжелые огнеметные системы. Удары наносились в районе Угледара и Новоселки ДНР. Потери противника за сутки: свыше 60-и всушников, два танка, четыре БМП, два броневика, гаубицы Д-20 и Д-30 и САУ "Гвоздика".

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30.

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21 комментарий
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:42
    +19
    Даа, даже представить невозможно, что стоит, за этими сухими цифрами, какая неимоверно тяжёлая, кровавая работа. Удачи вам, ребята!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:42
    +11
    с 200ми вас, каклошумеры...
    это, падлы, не пленных безоружных расстреливать на камеры....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:01
      +2
      Попытка ВСУ действиям малыми группами на Купянском направлении привела к уничтожению восьми украинских ДРГ - Минобороны

      Значит ВСУ плохо знают историю с арктическим конвоем РQ-17 в июле 1942 г.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 16:43
        +2
        А что общего у практически брошенного охраной ( не всей) конвоем и действиями дозоров ( хрен овощь ДРГ) .
        По моему Нейнкили с торпедами и бомбами и U боты не атакуют пехоту окраинцев в полях , а то полный сюр получится.
        Более менее подняли плотности войск и все дозоры и разведка малость стала натыкаться на просто огневое воздействие причем явно огневая мощь у наших выше вот и все не надо чего то изобретать.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:43
    +9
    Они так и будут раз за разом юзать эту тактику. Они ведь реально сами себя убедили что один ведь раз получилось! У них получилось потому. что у нас в себя поверили и летели на крыльях успехов, не закрепляясь и не пополняясь, а не потому , что у них там какая-то вундертактика. С нашей стороны было элементарное исчерпание наступательного потенциала и работа по расходящимся операционным линиям. А насчет этих их попыток просачивания, не сработает это сейчас на этом направлении, даже в силу погодных и географических причин. ну и все таки, надеюсь, сейчас в наступающих частях личного состава и взаимодействия больше чем летом 22. А тактика противника, это ну скажем как в 45 году против наступающих советских механизированных корпусов с отлаженной системой СМЕРШа и организации передовой и работы комендатур в тылу, пытаться использовать тактику "брандебурга 800" с переодеванием и забросом парашютного десанта как в 41. Один раз прокатило но ситуация изменилась.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:44
    +2
    "Наступление продолжается,значительных изменений не произошло".Как по Ремарку..."На западном фронте без перпмен"...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:12
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      "Наступление продолжается,значительных изменений не произошло".Как по Ремарку..."На западном фронте без перпмен"...

      На луганском направлении наши продвинулись на три км.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      "Наступление продолжается,значительных изменений не произошло".Как по Ремарку..."На западном фронте без перпмен".

      На волонтерских картах ВСУ появился красный (российский) окрас в районе садового товарищества Чорнобилець, буквально в сотне метров от ул. Шоссейной, являющейся въездом в Бахмут/Артемовск со стороны Часова Яра. Кроме того, укро-блогеры, со ссылкой на вояк підрозділа «Шершень» 2-го батальона 3-й ОДШБр ВСУ, выдали печальку, что «Вагнер» вошел в село Ивановское.
      Гарнизон ВСУ в Парасковиевке отрезан от дороги на Артёмовск (Бахмут) и практически взят в кольцо. Внутри находятся подразделения 125-й бригады территориальной обороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Общая численность — порядка 1,5 тыс. человек».
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:45
    +5
    Постепенно ВС России выдавливают ВСУ на западный берег реки Оскол и уже подходят к восточной части Купянска. good
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:10
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Постепенно ВС России выдавливают ВСУ на западный берег реки Оскол и уже подходят к восточной части Купянска. good

      Да, прорывать оборону ВСУ надо.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:46
    +13
    А тут все очень просто. Им тактику готовят англичане. Они именно так и действуют, небольшие группы спецназа при поддержке с воздуха и качественная разведка. Это прокатило осенью в Балаклее и Купянске, потому что мы тогда тупо наступали, не строили линии обороны и были очень уязвимы с флангов. украинец отправлял небольшую маневренную группу на пикапах с пулеметами (джихад-мобили), они по данным разведки находили слабое место и заезжали к нам в тыл. Потом туда же подтягивалась бронегруппа из нескольких танков и БМП. В итоге мы теряли территории, потому что проваливались сразу на глубину...
    Сейчас это не работает. Сделали выводы, поменяли тактику, улучшили возможности воздушной разведки, построили мощную линию обороны в тылу. Все приходит с опытом...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Сделали выводы, поменяли тактику, улучшили возможности

      Я, тоже думаю, что мы ещё понравимся yes
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 16:47
      +1
      Ну в принципе справедливо , только роль играет и плотность войск. Ехать на джихад бибике под фланкирующим огнем не протык стало , как ровно и БТР не спасает.
  7. g_ae
    g_ae Сегодня, 15:49
    +9
    Хороший бандеровец - мертвый бандеровец. Тут или мы, или они, друг юих вариантов уже нет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:04
      +5
      Цитата: g_ae
      Хороший бандеровец - мертвый бандеровец. Тут или мы, или они, друг юих вариантов уже нет.

      Ципсошники с Вами не соглашаются и минусуют am
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:49
    +7
    Научились наши, значит, бороться с этой тактикой мелких нападений... ну это и должно было произойти. Молодцы!
    А то чубаки всё время возлагали очень большие надежды на войну наноподразделениями... Москитный флот... комариная авиация... тараканьи танки... клопиная пехота. Один раз прокатило, но больше - всё!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:07
      +3
      Цитата: Петр_Колдунов
      наноподразделениями... Москитный флот... комариная авиация... тараканьи танки... клопиная пехота. Один раз прокатило, но больше - всё!

      Ещё были - лягушачьи прыжки ... и постоянное кваканье
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:17
    +1
    Мы тоже должны наступать на врага мелкими группами по 1000 танков и 500 самолётов каждая.
  10. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 16:22
    -3
    Вот как противны и беспокоят эти БРАВУРНЫЕ реляции нашего обосравшегося ГШ и в начале СВО и осенью, и перед сдачей Херсона! Вот ей богу!!! Не было бы "Вагнера" и героев в штурмовых группах, чем бы ГШ хвасталось? Что эти "теоретики" в погонах придумали, как спланировали, что мы топчемся на месте ГОД!!! ГОД!!! В Отечественную такого не было!! За 4 года от Бреста до Волгограда и от Сталинграда до Берлина и Вены!!!!...Украину с боями прошли 2 раза туда и назад за 3 года!!!! Бездари в лампасах, которые находятся не на своем месте-это наш ГШ.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 16:25
      -4
      Потому что Путин жмется проводить нормальную мобилизацию и переводить экономику на выпуск военной продукции.
      Если этого сейчас не сделать - поражение РФ на Украине неизбежно
  11. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 16:59
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Потому что Путин жмется проводить нормальную мобилизацию и переводить экономику на выпуск военной продукции.
    Если этого сейчас не сделать - поражение РФ на Украине неизбежно

    На кой черт тебетмобилизация? У нас и полармии еще не задействовано. А военная продукция выпускается круглосуточно. Что ты буровишь хоть, чепуха?