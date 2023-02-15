Попытка ВСУ перейти к действиям малыми группами на Купянском направлении привела к уничтожению восьми украинских ДРГ - Минобороны

Наступление российских войск в Харьковской области вынудило командование ВСУ перейти к тактике мелких групп, но изменений в общую картину боевых действий это не внесло. Потери противника только возросли. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Наступление российских войск продолжается, значительных изменений в оперативной обстановке за минувшие сутки не произошло. На Купянском направлении войска "Западной" группировки накануне перешли в наступление, продолжая выбивать противника с позиций. Под удары артиллерии и авиации снова попали 14-я бригада ВСУ и 103 бригада ТРО, держащие оборону в районах Двуречная и Котляровка. Командование ВСУ попыталось действовать мелкими группами, задачей которых было нанести как можно больший урон российским войскам, но такая тактика уже не срабатывает, наши прекрасно научились с ней бороться. Как итог - восемь уничтоженных ДРГ ВСУ в районах Крахмальное, Масютовка, Першотравневое и Тимковка. Общие потери ВСУ - до 100 "двухсотых" и "трехсотых", два броневика, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. На воздух взлетел склад боеприпасов в районе Ветеринарное.
На Красно-Лиманском направлении продолжается работа артиллерии по позициям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Червоная Диброва, Стельмаховка ЛНР и и Ямполовка ДНР. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, одна БМП, два броневика, три автомобиля, две САУ "Гвоздика" и РСЗО "Град".
На Донецком направлении продолжается наступление, потери противника растут, за последние сутки уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и М777. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях к артиллерии присоединились тяжелые огнеметные системы. Удары наносились в районе Угледара и Новоселки ДНР. Потери противника за сутки: свыше 60-и всушников, два танка, четыре БМП, два броневика, гаубицы Д-20 и Д-30 и САУ "Гвоздика".
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30.