Украинское воздушное командование подтверждает работу ПВО в Киевской области. При этом сообщается, что в воздушное пространство Украины вошли несколько российских беспилотников. Утверждается, что беспилотники «двигались в сторону Киева, совершая облёт столицы Украины с западной стороны».Украинской стороне при подлёте российских БПЛА к Киеву пришлось вскрывать так называемую западную линию ПВО своей столицы.По последним сведениям, это линия Буча-Копылов-Васильков.Именно вдоль этой линии работали украинские зенитные ракетные комплексы, а также передвижные зенитные установки (ЗУ). Первая западно-киевская позиция ПВО вскрыта именно в районе небезызвестной Бучи, куда систематически приглашают западных чиновников, чтобы те демонстрировали скорбные лица на камеру. После скорбь с лиц куда-то улетучивается, и общение продолжается с улыбками, шутками и прочими атрибутами, далекими от «сочувственных».В украинском воздушном командовании считают, что в дневное время суток Россия использовала первую волну нанесения ударов с применением БПЛА, после можно ожидать и новые волны, включая использование ракет. В украинской традиции теперь всё легко: если их собственные предположения по поводу ракетного удара в тот или иной день не сбываются, то это объясняется «наступающим ракетным голодом у России».