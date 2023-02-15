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Украинской стороне при подлёте российских БПЛА к Киеву пришлось вскрывать так называемую западную линию ПВО своей столицы

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Украинской стороне при подлёте российских БПЛА к Киеву пришлось вскрывать так называемую западную линию ПВО своей столицы

Украинское воздушное командование подтверждает работу ПВО в Киевской области. При этом сообщается, что в воздушное пространство Украины вошли несколько российских беспилотников. Утверждается, что беспилотники «двигались в сторону Киева, совершая облёт столицы Украины с западной стороны».


Украинской стороне при подлёте российских БПЛА к Киеву пришлось вскрывать так называемую западную линию ПВО своей столицы.

По последним сведениям, это линия Буча-Копылов-Васильков.



Именно вдоль этой линии работали украинские зенитные ракетные комплексы, а также передвижные зенитные установки (ЗУ). Первая западно-киевская позиция ПВО вскрыта именно в районе небезызвестной Бучи, куда систематически приглашают западных чиновников, чтобы те демонстрировали скорбные лица на камеру. После скорбь с лиц куда-то улетучивается, и общение продолжается с улыбками, шутками и прочими атрибутами, далекими от «сочувственных».

В украинском воздушном командовании считают, что в дневное время суток Россия использовала первую волну нанесения ударов с применением БПЛА, после можно ожидать и новые волны, включая использование ракет. В украинской традиции теперь всё легко: если их собственные предположения по поводу ракетного удара в тот или иной день не сбываются, то это объясняется «наступающим ракетным голодом у России».
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:08
    +1
    ааа? что? трындос каклошумеры??? уже и до этого дожили??? good
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:09
      +2
      Нам бы тоже не мешало заранее меры безопасности произвести касаемо нашей ПВО.



      Почему вообще это ХАИ имеет возможности что то там изобретать и производить?Или как всегда пока гром не грянет мужик не перекреститься?И это в 70 км от нашей границы.

      . Судя по всему, в основу БПЛА легла беспилотная мишень RZ-60, разработанная киевской фирмой «Рамзай» в 2019 году. Украинская воздушная мишень заметно меньше, ее длина составляет всего 1,5 метра, крейсерская скорость заявлена на уровне 300 км/ч. В «камикадзе» дрон превратился за счет удлинения корпуса до более чем 2 метров, где в носовой части размещена боевая часть и дополнительный топливный бак. Видно, что в движение беспилотный аппарат приводится толкающим винтом, вероятно, от австрийского двигателя Rotax. Для старта с короткой рампы применяется реактивный твердотопливный ускоритель.


      . Дальность полета не известна, но она вполне может составлять несколько сотен километров. В Киеве ранее грозились, что смогут добивать на расстоянии до 1000 километров. Есть вопросы по управлению «смертником». Использование навигационной системы GPS/ГЛОНАСС даст ему возможность поражать стационарные цели с заранее известными координатами, как российские «Герани». Если же будет задействована спутниковая система связи Starlink, это снимет ограничения по дальности управления. И это очень плохие новости для нас.

      https://topcor.ru/32130-ukraina-stala-obladatelnicej-bjudzhetnoj-krylatoj-rakety-dlja-udarov-po-tylam.html
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:13
    +2
    Наши уже с запада подлетают к куеву? Приятная новость.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:24
      +3
      Цитата: Uprun
      Наши уже с запада подлетают к куеву? Приятная новость.

      Это точно польские ракеты winked
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:27
      +2
      Думаете раньше этого не было?Со всех сторон обложили свинарник
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:50
        +1
        Ты погляди ка как минусаторов задело.. wassat
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 16:24
    +5
    Не голодом, а здоровым ракетным аппетитом.
    Пора назначить призы за точное вручение цветов герани западным посетителям.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:28
    +2
    Скоро новые прилетят , всё вскроем...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:37
    +2
    Дык про это и говорилось. Работать в режиме засад, как против авиации, с КР, а тем более с Гераньками - не выходит, а работающие РЛС - видно и они уничтожаются. Так что хана укроПВО, теперь вопрос только во времени.
    Зря сразу не начали долбать
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:40
    +5
    Украинской стороне при подлёте российских БПЛА к Киеву пришлось вскрывать так называемую западную линию ПВО своей столицы.

    А уничтожили вскрытые комплексы или нет? ПВО должно уничтожаться сразу как только станет ясным его расположение. Или опять размышлять будут?
    1. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 16:48
      -3
      Вы разве не поняли - статья для поднятия урапатриотического настроения у поникших урапатриотов сайта. Чтобы в комментариях они душу отвели. А то, что никто ничего незнает, уничтожили что то или нет, и вообще было все это или нет - это неважно.
      1. sheridans
        sheridans Сегодня, 17:03
        -2
        А важен факт удара, а не уничтожение.
  7. Задира
    Задира Сегодня, 17:07
    -3
    По содержанию статью можно оценить поговоркой "В огороде бузина, а в Киеве дядька". Подборка статей новостного раздела до того стала нелепой, что нормальных людей здесь практически не осталось, только несколько дежурных персонажей, которые ходят сюда как на работу для того, что бы в очередной раз крикнуть "Ура"
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:35
    0
    Кстати, о перемогах ПВО Оркаины...
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