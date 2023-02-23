«Теперь ты в Армии». Жизнь прекрасна и удивительна

Эпизод VI новогодней сказки с продолжением

Картина Репина машинным маслом

Через две недели

Бражка

Жизнь прекрасна?

Просыпается мужик на следующий день после пьянки, голова раскалывается, под глазом фингал красуется... Встает с кровати, а там тапки заботливо подложены. Смотрит – все убрано в квартире, все блестит. Идет на кухню – видит на столе стакан рассола и завтрак приготовлен, рядом – записка: «Пиво в холодильнике. Ушла на работу, любимый. Твоя жена».

Ничего мужик не понимает. Тут сын со школы возвращается.

– Что вчера было-то?

– Ты ночью пьяный приполз, с фингалом и все вокруг облевал.

– Да я не об этом, откуда завтрак, пиво?..

– А... Это мама с тебя грязные штаны снимала, а ты ей: «Отстань,

я женат!»