«Теперь ты в Армии». Жизнь прекрасна и удивительна

Эпизод VI новогодней сказки с продолжением
Часть праздничная, юмористическая, добрая, антиалгокогольная.
Первая половинка этом разделе сказки проходит под девизом:
Чтобы не повторяться, кратко напомню, что в нашей части проблем с увольнительной на выходных не было – были проблемы именно с бланками увольнительных, которые выделяли строго раз в квартал. Например, выделили на часть 100 бланков на 3 месяца:
– в первый месяц каждому желающему выписывали на бланке личную увольнительную,
– во второй месяц – уже 2–5 человек в один бланк вписывали,
– ну а на третий месяц до 10 человек в бланк вписывали, если такой бланк увольнительной где-нибудь удавалось достать, да хоть в соседней части.
Эх, был бы тогда ксерокс – всё дальше могло быть совершенно иначе!
Ситуация... Суббота после обеда...
Старший сержант где-то нашел по своим каналам бланк увольнительной, подписал у командира роты на 8 человек. По составу – старший сержант, два сержанта и 5 рядовых. Все друзья из одной компании, в местном гражданском ДК (доме культуры) в 6 вечера была премьера какой-то кинокомедии, а в 20:00 там же начиналась праздничная дискотека, посвященная наступающему Новому году. Подписал заранее, где-то дней за 10.
Старшина, чтобы особо не морочиться с выдачей парадки, подмахнул увольнительную и смылся к своей любимой женщине на все выходные (хотя и числился ответственным по роте и формально должен был дневать и ночевать в казарме в прямом смысле слова). А раньше как было: есть на тебе парадка для выхода в город или нет – под шинелью не видно, а сапоги и шапка – они, как говорится, что зимой, что летом – одним цветом.
Вышли наши пацаны из части, на автобус опоздали, если следующего ждать – можно и на фильм опоздать, поэтому пошли пешком, там-то идти часа полтора-два, до 6 вечера успевали, а автобусы тогда, зимой, да по выходным, ходили и не очень часто, и бывало с нарушением графика.
Практически дошли, тормозит возле них машина комендатуры, выходит начальник комендатуры, просит предъявить документы. Старший сержант расстегивает вверх шинели, достает увольнительную – всё честь по чести...
Но тут начальник замечает, что парадки-то нет! Проверяет у остальных – ни у кого парадки нет. Садит их всех в будку комендантского зилка для перевозки людей и увозит. Но не сразу в комендатуру – он еще по городку человек 5–6 собрал и где-то часам к 9 вечера только начал с ними всеми разбираться лично...
...22:00 – 8 человек не вернулось с увольнительной... 23:00 – не вернулись... Дежурный сержант по роте отправляет за старшиной гонца. В час ночи не вернулись, старшина на месте – делать нечего, звонит и докладывает командиру роты о ЧП. В три часа ночи командир роты докладывает командиру части...
Это же было ЧП союзного масштаба! По тем временам – 8 москвичей не вернулись из увольнительной! (Ну как москвичей... 5 – призванные из Москвы, один еврей из Татарстана, цыган из Молдовы и азербайджанец из Азербайджана – так вот тогда служили дружно. А по должностям на нашем АРМе – автослесаря, моторист, кладовщик, кузнец).
В 6 утра – делать нечего – доложили в штаб округа...
В 8 утра штаб округа доложил в Москву по инстанции...
Их объявили во всесоюзный розыск...
...А в 9 утра выяснилось, что все это время они провели в комендатуре, комендатура только что подготовила документы и собиралась сама сообщить о вопиющем нарушении формы при увольнительной...
Ой, что тут началось, что началось... Громы и молнии мелькали чаще, чем в бурю и ураган...
Досталось всем... Особенно пострадал наш старшина – старший прапорщик... Хотели даже отдать под суд – отделался строгим выговором с занесением в личное дело и лишением квартальной премии. Сам Чапай за него вступился (расскажу постом отдельно)...
Дальше идет «картина Репина машинным маслом».
Картина Репина машинным маслом
...Где-то месяца через два, уже в начале весны, в понедельник утром к разводу приехал на наш АРМ начальник комендатуры на той же самой машине, на которой наших ребят увозил. В комендатуре числилось 4 зилка для перевозки людей – 3 обычных, для солдат, и один для перевозки офицеров – «повышенной комфортности», так сказать, на котором начальник комендатуры и катался.
При всем моем отрицательном отношении к нему, могу заверить почтенную публику – если бы все так относились к своим обязанностям, как он, преступности в той сказочной стране не было бы как класса! «В каждой бочке был затычка», все контролировал сам и все держал в своих ежовых рукавицах. Да, был вспыльчив, да, был резок – но дело свое знал! Мышь не проскочит, комар не пролетит.
Начальник АРМа и начальник комендатуры не то что были друзьями – приятелями, я так сказал бы. И когда надо было подождать, пока его машины ремонтировали, они обычно зависали на час-полтора в кабинете начальника АРМа – в картишки переброситься, чайку там попить и все такое... Без алкоголя по рабочим дням – для уточнения ситуации.
В общем, на разводе при старшине, который привел нас на АРМ и должен был на 2 дня на законные выходные после 2 дней дежурства по роте, начальник АРМа ставит перед старшиной задачу: с машиной что-то не то, троит, чихает, посмотреть-пошаманить надо, короче, чтобы лучше, чем нулевая стала... И уходят «в нумера». Старшина наш подзывает уже сержанта – начальника смены автослесарей (это который 2 месяца назад был старшим сержантом – с них за их залет с каждого по лычке сняли):
– Приказ слышал?! Исполнять! Лично проверю! Чтобы «муха не сидела» – так все должно быть сделано!
...И уматывает от греха подальше к своей женщине.
Через два часа от зилка, которому и года не было еще – на ремонтной яме осталась одна будка для перевозки людей – а так был разобран до основания и произведена дефектовка.
Выяснилось – у рамы трещина (раму на металлолом), кабина проржавела, колеса лысые, мосты в хлам, движок заклинило... И все это бумажками подтверждено...
Когда разъяренный начальник комендатуры ворвался ко мне, для примера, мы как раз с учеником заканчивали «дербанить» всё, что было елистрическое от его машины... Ученик доразбирал стартер, я сливал электролит из акумма, а проводки уже не было – успел снять и загнать гражданскому водиле за 5 рублей с установкой через неделю, когда он в отпуск пойдет.
И на все у меня были акты дефектовки – проверить, конечно, могли – пару автоэлектриков из соседней частей... Но у нас была «круговая порука», и они бы подтвердили любую чушь и ересь, что я там написал – ибо я в следующий раз тоже бы подмахнул не глядя их «сочинение на вольную тему», когда надо им было бы...
Начальник АРМа пообещал, что скоро всё восстановят, со склада возьмут новые запчасти (ага, аж три раза возьмут – кладовщик тогда же тоже был в том злополучном увольнении) и на пазике отправил комендантских в город...
К вечеру мы не смогли всем АРМом загнать только будку с надписью «Комендатура» – никто не хотел ее не то что покупать, даже бесплатно брать. Чтобы не мозолила глаза, ее тельфером оттарабанили в отстойник, и мы все дружно начали делать вид, что днями и ночами не спим – ремонтируем мафинку.
Ну и чтобы мои уважаемые читатели прониклись ситуацией...
В то злополучное увольнение в увольнительной записке было еще 2 свободных места, командир роты специально перед подписанием уточнил у всех, есть ли еще желающие – впишет. У кого-то не было денег, кто-то был на АРМе в наряд-заказах, кто-то уже планировал в самоход по женщинам... Поэтому, как говорится, Бог миловал меня и моего ученика – неожиданно в пятницу вечером на жесткой сцепке притащили КАМАЗ со сгоревшей проводкой – и мы как два негра-шахтера до вторника утра все там меняли и ремонтировали.
Поэтому, как саранча, мы всем АРМом набросились на этот комендантский зилок и за полтора часа камня на камне не оставили от него – ибо каждый понимал, что он тогда же мог бы быть на месте пострадавших.
Через две недели
...Через две недели, вечером в пятницу, когда начальнику комендатуры надоело каждый день кататься в наш АРМ с вопросом насчет его зилка, он с чем-то звенящим в закрытой авоське заперся с начальником нашего АРМа в его кабинете, и они там «поговорили о природе, о погоде и молодежной моде». Приблизительная реконструкция того вечера была такая:
– Слышь, Вась, а Вась... Ты можешь честно ответить мне вопрос: когда отремонтируют мою машину?
– Ик... Петрович... Хочешь честно?
– Ик... Хочу...
– Ни-ког-да!
– ...?!
– Ты сильно всех обидел... Особенно старшину!
– И что делать?
– Мириться!
– А как?
– Ну а как всегда на Руси мирятся, после того, как лица друг другу начистят?! Ты маленький, што ле?
– ...И когда мириться?
– В понедельник утром старшина как раз будет сдавать дежурство...
...Понедельник, мы стоим на разводе, нам ставятся задачи. Тут въезжает машина комендатуры и вэвэшнки начинают что-то усиленно таскать в закрытых мешках и много в бытовку для гражданских водителей. Развод когда закончился, начальник комендатуры выдергивает нашего старшину и приглашает его пройти за ним...
Часов в 12 утра, пошатываясь, держась друг за друга, старшина провожает начальника комендатуры до его машинки, чуть ли не целуются в засос при прощании, комендатура уезжает. Старшина вызывает в будку охраны на КПП «всю нашу преступную группировку» и ставит задачу:
– Ик... В пятницу утром приедет... ик... краснопогоник за своей нулёвой машиной! Там, у гражданских, все, что слева в углу – ваше, справа – командиру роты передать завтра... Лично проверю!
И уезжает на нашем ротном ЗИЛ-157 к своей женщине... С парой-тройкой авосек...
«Слева в углу» было два ящика «Столичной», где-то 20 блоков сигарет с фильтром (страшнейший дефицит по тем временам, у нас-то обычно «Прима» или «Беломор») и килограммов 15 всяких там деликатесов... Поделили «по-братски»: половину забрал себе кладовщик, остальное «раскидали по участникам». Свою долю – 2 бутылки водки, 2 блока «Явы» явской и килограмма 2 деликатесов я со своим учеником «делил по-честному». Он не курил, я сигареты взял себе, налил ему стакан водки – ибо пить алкоголь в армии низя! Ну а из продуктов я 3 дня на нас двоих шикарнейшие ужины делал лично сам – ибо проще было бы выкинуть продукты на помойку, чем допускать его до приготовления еды.
К утру пятницы мы не успели, конечно – знамо ли дело, «родить из воздуха» новый зилок – сдали к обеду... 70 процентов деталей и запчастей «совершенно случайно» нашлось на складе, 20 процентов каждый нашел в своих «закромах Родины», а оставшиеся 10 были откапиталенны. По елестичесву: лампочки да стартер были б/у , остальное – даже аккум сухой – выдал мне кладовщик.
Я сделал лучше, чем даже бы делал себе! Я даже спиртом внутри фар все протер! С тех пор, по крайней мере, нашу роту, когда ловили кого в самоволке – то отпускали во избежание и дабы, ну а если в официальной увольнительной – даже не докапывались – урок был усвоен впрок.
Бражка
Вторая половинка этой части сказки проходит под девизом:
Где-то за месяц до приказа сам Чапай – в качестве извинения – подогнал командиру части, к которой наша рота была прикомандирована – корпус генеральского уазика плюс проводка, фары, лампочки – но на этом всё. Командир части вызвал своего водителя и сказал, как только поедет новый узаик – сразу же на дембель, благо сменщик уже был.
Рама нулёвая с мостами военными нашлась у товарища майора из моей сказки, движок с навесным оборудованием – тоже нулевый – «совершенно случайно» оказались у нашего кладовщика, я подогнал аккум и стартер и т. д. и т. п. – так «с бора по сосенке» нашлось всё. Естественно, все по бартеру и не просто так – но мы не будем о прозе жизни, у нас сказка ведь.
Дня через три после приказа, когда дембеля уже отоспались, опохмелились, получили люлей по полной схеме, началась работа по сборке в гараже части нового командирского уазика. Всем нам – человек 10 – командир части выписал на 2 недели наряд-заказ. Для понимания ситуации – даже начштаба части мы могли послать лесом, если бы он мешал нам работать.
Дня 3–4 я просто тусовался в гараже, ждал, пока соберут УАЗ. Потом пришла моя очередь. Собрал всё елестрическое, все мигает, все горит – но! Засада – контактов 5 свободных осталось в проводке – и даже не понятно, к чему их присоединить, ибо и так полный фарш – и все работает. По согласию с водилой я аккуратно замотал их изолентой и засунул внутрь проводки.
Еще где-то сутки мы «стучали по колесам, протирали зеркала» – в итоге командир части принял нашу работу, подписал дембель у водилы, и он закатил нам всем ну просто шикарный ужин – начали часов в 11 вечера, закончили в 3 ночи. К дембелю он заготовил бражки в такой алюминиевой бочке литров на 25, где обычно вода, чай или первое в армии развозили.
Ну сначала на толпу распили бутылки 3 «Столичной» – потом дошли до бражки. Я выпил солдатскую кружку – ни в одном глазу. Доел шашлык, спать уже хочется, пора идти в казарму, и тут я совершаю глупость – прошу налить «на посошок» еще кружку «этого лимонада». Водитель на меня так смотрит подозрительно, спрашивает, уверен ли я в своих силах? А я ему – типа, да что там мне твой «лимонад». Он налил, я выпил, душевно попрощались, он вручил мне трехлитровую банку с бражкой, выйдя за ворота гаража, я закурил сигарету... И это последнее, что я помню...
Потом уже в красках мне рассказали душераздирающую историю с моим участием...
Жизнь прекрасна?
Начало четвертого утра... В казарму вваливается вдупель «пьяно-в-фортепиано» тело, ставит банку на тумбочку дневального, говорит: «Командиру!» и пытается лечь спать... Дембеля у нас спали на втором этаже – чтобы телевизор смотреть с 10 ночи после отбоя до упора – а салаги снизу: ибо оттуда не видно ни фига было. Да, я понимаю, что это не правильно смотрится со стороны – но «бытие определяет сознание». Короче, худо-бедно я разделся, но на второй этаж не смог залезть даже с нескольких попыток... И ничего умного мне в голову не пришло, как начать будить по очереди каждого с первого этажа и докапываться к нему с вопросом:
– А вот ответь мне, только честно! Жизнь действительно прекрасна и удивительна?
И пока мне не давали положительный ответ, я не отставал...
Обошел я, значит, первый этаж, поднял всех... Потом снова попытался взобраться на свой второй этаж – опять не получилось, даже упал, так конкретно... Потом, начал будить уже дембелей со второго этажа... На третьем дембеле им надоело, шесть человек меня скрутили и все-таки уложили спать – говорят, как только закинули на кровать, и голова моя коснулась подушки – уснул мгновенно.
Наутро дежуривший по роте салага-младший сержант, может быть, и скрыл бы всё ночное происшествие от командира роты – и не такое скрывали по ночам – но тут на кону стояла трехлитровая банка бражки. Пришлось и бражку отдать по назначению, и заложить меня по «полной схеме». Заодно не пришлось ему выдумывать, откуда у двух дембелей фингалы под глазами и один сломанный нос у салаги (ну не совсем сломанный – разбитый вдрызг). Всё-таки три года моих занятий боксом перед армией для «группы поддержки» не прошли даром.
Командир роты приказал меня пока еще неделю не трогать – ну а потом пообещал «поговорить со мной по душам».
Ну неделю я не стал ждать...
Как вечером проснулся, как еще с бодуна узнал все, сбежал в гараж, там опохмелился, доел остатки ужина, проспался, на следующее утро привел себя в идеальнейший порядок, закрыл у начштаба свой заказ-наряд, сам выловил нашего командира роты и доложился:
– Товарищ капитан! Разрешите доложить! Рядовой Королев прибыл в ваше полное распоряжение для выполнения своего дембельского аккорда!
Отделался я всего лишь дежурными люлями – ибо командир роты проникся, что даже в бессознательном состоянии, но я его уважаю, прям как в этом анекдоте:
Просыпается мужик на следующий день после пьянки, голова раскалывается, под глазом фингал красуется... Встает с кровати, а там тапки заботливо подложены. Смотрит – все убрано в квартире, все блестит. Идет на кухню – видит на столе стакан рассола и завтрак приготовлен, рядом – записка: «Пиво в холодильнике. Ушла на работу, любимый. Твоя жена».
Ничего мужик не понимает. Тут сын со школы возвращается.
– Что вчера было-то?
– Ты ночью пьяный приполз, с фингалом и все вокруг облевал.
– Да я не об этом, откуда завтрак, пиво?..
– А... Это мама с тебя грязные штаны снимала, а ты ей: «Отстань,
я женат!»
Ничего мужик не понимает. Тут сын со школы возвращается.
– Что вчера было-то?
– Ты ночью пьяный приполз, с фингалом и все вокруг облевал.
– Да я не об этом, откуда завтрак, пиво?..
– А... Это мама с тебя грязные штаны снимала, а ты ей: «Отстань,
я женат!»
Ну а пострадавшим пацанам я накрыл нормальную такую поляну в качестве извинения – все претензии были с меня сняты.
Еще раз всех с 23 февраля! Здоровья, счастья и успехов! И не забываем классику: