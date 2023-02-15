Военное обозрение
Войти Регистрация

В США проведён условный воздушный бой с участием беспилотника

3
В США проведён условный воздушный бой с участием беспилотника

Американской военно-промышленной компании Northrop Grumman удалось произвести обмен данными между разведывательным БПЛА и выступившим в качестве противника истребителем.


Проведение условных боёв с использованием разведывательного БПЛА с поддержанием связи позволило поддерживать коммуникацию как с истребителем, так и боевым надводным кораблём, рассказали в руководстве оборонной компании.

В лётных испытаниях принял участие разведывательный беспилотный летательный аппарат большой дальности ВМС США MQ-4C Triton, с системой защиты от перехвата. Перехват был смоделирован истребителем F-35, а также палубным самолётом дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye. Кроме того, в операции был задействованный эсминец, оснащённым многофункциональной системой Aegis.

Благодаря сетевому шлюзу, подключающемуся к бортовой РЛС и искусственному интеллекту беспилотника-разведчика Triton, дрон передавал радиосигнал оператору. Всё это стало возможным при помощи внедрения Пентагоном системы совместного вседоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2).

Вот как её охарактеризовал вице-президент Northrop Бен Дэвис:

Благодаря слаженной работе этой единой сети удаётся эффективно управлять морскими платформами, в то время как флот получает информацию по проведению необходимых боевых заданий.

По утверждению американских военных, система JADC2, которая обошлась государству в миллиарды долларов, позволяет гораздо быстрее отразить любую потенциальную угрозу, исходящую извне. Это явный намёк на усилия ВС США по «сдерживанию» РФ и КНР, которых Вашингтон считает наиболее опасными противниками в военном плане.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:03
    -2
    Всего лишь ретранслятор, однако подобными методами они взорвали Европе газопроводы
    C4, прикрепленный к трубопроводу, должен был срабатывать от гидроакустического буя, сброшенного самолетом в короткие сроки, но процедура включала самую передовую технологию обработки сигналов. Оказавшись на месте, устройства задержки времени, прикрепленные к любой из четырех трубопроводов может быть случайно активирован сложной смесью океанских фоновых шумов по всему оживленному Балтийскому морю — от ближних и дальних кораблей, подводного бурения, сейсмических явлений, волн и даже морских существ. Чтобы избежать этого, гидроакустический буй, будучи на месте, будет издавать последовательность уникальных низкочастотных тональных звуков, очень похожих на звуки, издаваемые флейтой или фортепиано, которые будут распознаваться устройством хронометража и по истечении заданного времени. задержки, привести в действие взрывчатку. «Вам нужен достаточно надежный сигнал, чтобы никакой другой сигнал не мог случайно отправить импульс, который взорвет взрывчатку».
    26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток-2», а затем на «Северный поток-1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:04
    -1
    Да понятно что против нас и Китая. Не против Эритерии же, в конце концов.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:22
    -2
    США уже испытывают беспилотные F-16, если подключат к пилотированию нейросети, вполне может быть абсолютно автономный самолёт, ставят задачу, район патрулирования, цели и всё. Смотря на чат боты, автоматическое озвучание роликов яндексом это не кажется фантастикой.