День разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации

Сегодня свой профессиональны праздник отмечают военнослужащие и ветераны одной из старейших разведывательных служб России — разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации, ныне в структуре ВС РФ называемой Разведывательным управлением Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ).
Именно в этот день, 16 февраля 1938 года, приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-морского флота (НК ВМФ). Праздновать эту дату как день создания самостоятельной службы военные морские разведчики официально начали с 1998 года, когда в январе вышел соответствующий приказ главкома ВМФ ВС России.
Хотя исторически дату создания военно-морской разведки российского флота относят к концу IXX. Но до 1938 года она входила в состав Военной разведки российской армии.
В настоящее время специалисты Разведывательного управления Главного штаба ВМФ выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника. Для этого используются как все средства традиционной разведки, так и новейшие достижения научно-производственного комплекса ВПК России. Полученные данные использует командование ВМФ для оценки обстановки и принятия решений о начале боевых действий.
Военнослужащие разведподразделений постоянно совершенствуют навыки своей работы на учениях и тренировках, где большое внимание уделяется практическому применению разведчиками современных технических средств разведки. Профессиональный разведчик должен хорошо знать вооружение и тактику действий подразделений и частей противника, быть физически и профессионально подготовленным.
В сегодняшних условиях геополитической напряженности, как и в годы холодной войны, Россия вновь противостоит агрессивному военно-политическому блоку НАТО, возглавляемому США. При этом Штаты не скрывают, что в случае потенциального конфликта с противником основной военной силой Севроатлантического альянса будут ВМС. А значит, военно-морская разведывательная служба российского ВМФ не только не утратила свою важную роль, но и приобретает еще большее значение в обеспечении безопасности нашей страны.
Редакция «Военного обозрения» присоединяется к поздравлениям действующих военнослужащих РУ ГШ ВМФ и ветеранов военно-морской разведки Вооруженных сил России. Желаем вам крепкого здоровья и успехов на службе.