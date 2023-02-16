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День разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации

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День разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации

Сегодня свой профессиональны праздник отмечают военнослужащие и ветераны одной из старейших разведывательных служб России — разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации, ныне в структуре ВС РФ называемой Разведывательным управлением Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ).


Именно в этот день, 16 февраля 1938 года, приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-морского флота (НК ВМФ). Праздновать эту дату как день создания самостоятельной службы военные морские разведчики официально начали с 1998 года, когда в январе вышел соответствующий приказ главкома ВМФ ВС России.

Хотя исторически дату создания военно-морской разведки российского флота относят к концу IXX. Но до 1938 года она входила в состав Военной разведки российской армии.

В настоящее время специалисты Разведывательного управления Главного штаба ВМФ выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника. Для этого используются как все средства традиционной разведки, так и новейшие достижения научно-производственного комплекса ВПК России. Полученные данные использует командование ВМФ для оценки обстановки и принятия решений о начале боевых действий.

Военнослужащие разведподразделений постоянно совершенствуют навыки своей работы на учениях и тренировках, где большое внимание уделяется практическому применению разведчиками современных технических средств разведки. Профессиональный разведчик должен хорошо знать вооружение и тактику действий подразделений и частей противника, быть физически и профессионально подготовленным.

В сегодняшних условиях геополитической напряженности, как и в годы холодной войны, Россия вновь противостоит агрессивному военно-политическому блоку НАТО, возглавляемому США. При этом Штаты не скрывают, что в случае потенциального конфликта с противником основной военной силой Севроатлантического альянса будут ВМС. А значит, военно-морская разведывательная служба российского ВМФ не только не утратила свою важную роль, но и приобретает еще большее значение в обеспечении безопасности нашей страны.

Редакция «Военного обозрения» присоединяется к поздравлениям действующих военнослужащих РУ ГШ ВМФ и ветеранов военно-морской разведки Вооруженных сил России. Желаем вам крепкого здоровья и успехов на службе.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 04:11
    +4
    С праздником всех причастных! Самые наилучшие пожелания! hi
  2. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 04:17
    -4
    Это хорошие парни? Вопрос; какая разведка отвечала за учения с Курском?
    1. Сергей 42
      Сергей 42 Сегодня, 05:40
      +3
      Сегодня праздник... Свою ложку гавна, оставьте себе...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 05:01
    +2
    С праздником всех кто служил и служит, ратной удачи, богатырского здоровья, и любви в семьях, будьте счастливы.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:26
    +1
    Очень мало информации об этой службе...хотелось бы поподробнее знать ее историю.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:26
      +1
      История наверняка ведется с Петровских времен,а то что мало информации,так это правильно.Служба такая
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    0
    Остается присоединиться к пожеланиям редакции ВО. С праздником!