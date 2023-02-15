Международный олимпийский комитет призвал выступающие за бойкот Олимпиады государства вспомнить о правах человека

Государствам, которые призывают бойкотировать Олимпийские игры-2024 из-за возможного участия в них российских спортсменов, стоило бы вспомнить о правах человека и не игнорировать их. Это утверждается в новом заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), размещенном на официальном сайте организации.По утверждению МОК, Олимпийскому сообществу следует соблюдать Олимпийскую хартию и существующие международные нормы в области прав человека. Согласно этим нормам, напоминает МОК, запрещается дискриминация по национальному признаку. Также в МОК подчеркнули, что предыдущие попытки бойкотировать Олимпийские игры привели лишь к наказанию спортсменов из тех стран, которые были вынуждены пропускать соревнования.Это уже не первое подобное заявление Международного олимпийского комитета. Ранее руководитель МОК Томас Бах выступил с критикой политизации вопроса Олимпийских игр. В МОК призвали страны, участвующие в комитете, не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.Напомним, что с идеей бойкота Олимпиады в случае участия в ней российских спортсменов выступил министр спорта Польши Камиль Бортничук. Он заявил, что если россияне будут участвовать в Олимпийских играх, то Польша и ряд других государств (вероятно, прибалтийских республик и еще некоторых стран) объявят данным играм бойкот.Однако такая позиция польского чиновника не нашла поддержки и одобрения у руководства Международного олимпийского комитета.