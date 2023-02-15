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Международный олимпийский комитет призвал выступающие за бойкот Олимпиады государства вспомнить о правах человека

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Международный олимпийский комитет призвал выступающие за бойкот Олимпиады государства вспомнить о правах человека

Государствам, которые призывают бойкотировать Олимпийские игры-2024 из-за возможного участия в них российских спортсменов, стоило бы вспомнить о правах человека и не игнорировать их. Это утверждается в новом заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), размещенном на официальном сайте организации.


По утверждению МОК, Олимпийскому сообществу следует соблюдать Олимпийскую хартию и существующие международные нормы в области прав человека. Согласно этим нормам, напоминает МОК, запрещается дискриминация по национальному признаку. Также в МОК подчеркнули, что предыдущие попытки бойкотировать Олимпийские игры привели лишь к наказанию спортсменов из тех стран, которые были вынуждены пропускать соревнования.

Это уже не первое подобное заявление Международного олимпийского комитета. Ранее руководитель МОК Томас Бах выступил с критикой политизации вопроса Олимпийских игр. В МОК призвали страны, участвующие в комитете, не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, что с идеей бойкота Олимпиады в случае участия в ней российских спортсменов выступил министр спорта Польши Камиль Бортничук. Он заявил, что если россияне будут участвовать в Олимпийских играх, то Польша и ряд других государств (вероятно, прибалтийских республик и еще некоторых стран) объявят данным играм бойкот.

Однако такая позиция польского чиновника не нашла поддержки и одобрения у руководства Международного олимпийского комитета.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 16:58
    +10
    Да! - я тоже против участия наших спортсменов без флага и гимна.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:09
      +2
      Согласен с Вами не только я, но и законодательство РФ.
      Федеральный закон от N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
      Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе:
      7.2) Олимпийская команда России - коллектив, состоящий из спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, принимающих участие от имени Российской Федерации в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых Международным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов;
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 17:25
        +2
        Получается российские спортсмены,и отпавляющие их структуры нарушают Федеральный Закон если участвуют под нейтральным флагом.Нечего там нам делать пока есть хоть какие то санкции. yes
    2. Alemax
      Alemax Сегодня, 17:15
      0
      Плюс и однозначное единогласие! Лучше эти деньги потратить на детей, на развитие спорта внутри страны.
  2. denplot
    denplot Сегодня, 16:59
    +2
    Когда Россию отстранили от участия ни о каких правах не думали. Что сейчас интересно поменялось?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:01
      0
      Не знаю что,но интересно что тогда говорил Томас Бах.
  3. Fabrizio
    Fabrizio Сегодня, 17:01
    +2
    Я бы вообще сделал проф. спорт вне государства, как например сейчас сушествуют проф. боксерсике организации или ММА типа UFC.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: Fabrizio
      Я бы вообще сделал проф. спорт вне государства

      Многие виды спорта, да большинство - не смогут даже существовать без господдержки. Указанная вами боксёрская федерация, как и футбол, хоккей, даже из-за высоких доходов рано или поздно загнутся без массового спорта на уровне господдержки. Боксёры, футболисты, хоккеисты вырастают не на улице, а проходят через детский спорт, который многие клубы содержат за счёт господдержки. Может вы удивитесь, но даже в штатах многие спортсмены вырастают из спортивных команд федеральных и окружных средних школ
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:02
    +1
    По сути такие соревнования без флага и гимна нужны только спортсменам и чиновникам около спортивным.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:23
      +1
      ИМХО - если спортсмен тренировался на свои кровные всю жизнь - это его лично дело, где, как и под каким флагом выступать. Но если тебя тренировало государство - то уж будь добр не плевать ему в рожу, становясь под всякие непонятные типа нейтральные тряпки. Это - вопрос обычной порядочности.

      Впрочем - за последние 30 лет Буржуинии у нас с этим стало совсем печально, особенно среди всяких там людей искусства и спортсменов.. Эти - всерьёз считают себя настолько избранными, что никому и ничем типа не обязаны. Зато - очень любят брать деньги у государства, естественно - на халяву. Абсолютно не отвечая за результат.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:02
    +4
    Без флага и гимна Россия не должна выступать на ОИ , пора заканчивать уже "прогинаться под изменчивый мир"
  6. prodi
    prodi Сегодня, 17:03
    -1
    не мешало бы дополнить, что (по крайней мере у нас), настало время полностью ликвидировать большой спорт, до лучших времён...
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:07
    0
    Бах переобувается в воздухе и по-моему перепутывает башмаки. Сейчас он пытается делать хорошую мину при плохой игре. А если рассуждать о поездке наших спортсменов без флага и гимна да ещё и с объяснением отношения к СВО - я против (это моё, личное, мнение).
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:11
    +1
    А я лично - вообще категорически против современных типа олимпиад. Ибо они - давно противоречат самому духу спорта в изначальном смысле, превратившись в гонку за сотыми секунды за счёт высокой химии. Став фактически элитарным занятием. Оно - нам зачем? Стране и народу нужен массовый спорт, а не типа высокие достижения. От того, что условный Вася пробежал стометровку за 5 сек, а условный Петя поднял 500 кг - здоровье нации ни фига в лучшую сторону не изменится. Так на хрена тратить на это тупое занятие такие колоссальные деньги? Не лучше ли потратить на что-то, доступное каждому?

    Но уж если участвуем - я бы предложил две поправки. Во первых - прекратить фиксировать результаты, дабы пресечь наконец эту бессмысленную химозную гонку за долями секунд. Достаточно того, кто пришёл первым, вторым и третьим, а уж за сколько - да какая разница? Во вторых - прекратить разорительную кочёвку олимпиад по миру, а вместо этого - скинуться всем миром и отгрохать охренительный общемировой комплекс там, где ему быть и положено - в Олимпии. И проводить игры исключительно там.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:12
    +2
    с идеей бойкота Олимпиады в случае участия в ней российских спортсменов выступил министр спорта Польши Камиль Бортничук.

    Польша и спорт, несовместимые вещи, так же как спорт и политика, не совместимы.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:17
    +1
    Только под флагом и с гимном, кому не нравится - пусть не едут - это дело тех стран. Все допинговые санкции в отношении страны уже исчерпаны, хотя и были по надуманным предлогам и подлогам. Завтра трибалты потребуют, что в ООН Россия находилась без флага и герба... и что? Выразим озабоченность или выпишем направление к психиатру? МОК - международная организация, такая же как ООН, МАГАТЭ, ОЗХО.
  11. valera75
    valera75 Сегодня, 17:24
    0
    Государствам, которые призывают бойкотировать Олимпийские игры-2024 из-за возможного участия в них российских спортсменов, стоило бы вспомнить о правах человека и не игнорировать их. Это утверждается в новом заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), размещенном на официальном сайте организации.
    Какая муха укусила этих упырей и вурдалаков?Они что не боятся гнева Усама бин Байдена?МОК хочет по тыкве от их хозяев?
  12. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 17:24
    0
    Что то не похоже на слова олимпийского комитета. Ранее они заявляли диаметрально противоположное, в том числе и Бах. То есть на планете Земля все люди, кроме России и Беларуссии.
  13. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 17:33
    0
    Ну это классический Западный развод туземцев-игра в доброго и злого полицейского.
    Сначала приходит злой полицейский и говорит-вообще не пускать русских, затем приходит,типа добрый и говорит-нет,пускать только не под русским флагом и предателей.
    Самое печальное,что мы позволяем себя так разводить и использовать,вот и эта новость написана так как будто предложение МОК это большое достижение.
    А началось это с позорнейшего выступления под нейтральным флагом,которое у нас определили в подвиг и очень этому радовались.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:38
    0
    Врут как дышат. Им немалые взносы падают, а еще за просмотр от тв за трансляцию, реклама и прочие доходы от мерча. Бабло и онли бабло терять не хочется, а просадка огромной будет.