Особенности перехвата аэростатов над США

Китайский аэростат во время пролета над США
В течение нескольких последних недель над территорией США неоднократно появлялись аэростаты неизвестного происхождения. ВВС США считают эти объекты потенциальной угрозой и, во избежание негативных последствий, принимают радикальные меры. Проведено несколько операций по перехвату обнаруженных целей. Методы и средства для решения подобных задач представляют большой интерес, как и полученные результаты.
Первый инцидент
28 января в воздушное пространство США в районе Аляски вошел неопознанный стратостат. В дальнейшем стало известно, что это был исследовательский летательный аппарат, ранее запущенный в Китае. В течение нескольких следующих дней стратостат, оставаясь на большой высоте, пересек всю территорию США и оказался над восточным побережьем страны.
По сообщениям Пентагона, за объектом постоянно следили при помощи различных средств. В этих мероприятиях были задействованы разные наземные радиолокаторы, самолеты дальнего обнаружения, разведки и т.д. При этом стратостат не сбивали. Как утверждается, из-за угрозы падения обломков в населенных районах. В то же время, при помощи средств радиоэлектронной борьбы аппарату мешали собирать и передавать данные.
4 февраля стратостат прошел над шт. Южная Каролина и оказался над Атлантическом океаном. Только после этого началась операция по его уничтожению. Федеральное управление гражданской авиации по требованию Минобороны закрыло для полетов крупный район, в т.ч. несколько аэропортов. В район перехвата были вызваны несколько кораблей ВМС.
Перехват воздушной цели был поручен самолету F-22A из состава 1-го истребительного крыла ВВС, базирующегося на аэродроме Лэнгли (шт. Виргиния). По внешнему целеуказанию истребитель вышел в район нахождения цели и засек ее своими средствами. Затем он выполнил пуск ракеты «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder. Стратостат был успешно поражен и упал в воду. В момент подрыва ракеты цель находилась на высоте 58 тыс. футов (ок. 17,6 км).
Самолет ДРЛОиУ E-3 - такие комплексы участвовали в отслеживании аэростатов
После падения стратостата корабельная группа, привлеченная к операции, приступила к поиску обломков. К настоящему времени большая часть фрагментов найдена, поднята на поверхность и отправлена на изучение. Поисковые работы продолжаются.
Новые эпизоды
Всего через несколько дней на подлете к Аляске была замечена еще одна высотная цель типа аэростат. На этот раз Пентагон не стал выжидать и пассивно наблюдать за ситуацией, привлекая различные силы и средства. В течение нескольких часов было принято соответствующее решение, после чего начались мероприятия по перехвату. 10 февраля стратостат был сбит.
Как и несколькими днями ранее, перехват цели осуществлялся истребителем F-22A, вылетевшим с одной из ближайших баз. Он работал по внешнему целеуказанию и использовал собственные средства. Вновь использовалась ракета AIM-9X.
В это же время еще один аэростат прошел над американской Аляской и оказался над канадским Юконом. Две страны быстро согласовали последующие действия, и ВВС США провели перехват. По воздушной цели вновь работал истребитель F-22A с ракетами Sidewinder последней модификации.
Таким образом, за несколько дней истребители F-22A разных эскадрилий одержали три воздушные победы. Любопытно, что это первое результативное боевое применение таких самолетов за 17 лет службы. Кроме того, впервые со времен Второй мировой войны ВВС США пришлось выполнять реальный перехват над своей территорией.
Истребитель F-22 взлетает с базы Лэнгли для перехвата высотной цели, 4 февраля
12 февраля еще один неопознанный объект сбили над озером Гурон. Как и ранее, за полетом цели следили компоненты системы NORAD. При этом перехват поручили Национальной гвардии США. Боевой вылет с успешным поражением цели выполнил истребитель F-16C, вооруженный ракетой AIM-9X.
Силы и средства
По мере развития ситуации, Пентагон освещал обстановку и рассказывал о своих действиях. В частности, сообщалось о привлечении тех или иных сил и средств для слежения за воздушными целями и/или принятия необходимых мер. Как оказалось, решение внезапно возникших задач потребовало определенных усилий и совместной работы ряда структур и компонентов вооруженных сил.
Все четыре аэростата первоначально были обнаружены наземными РЛС из состава системы NORAD. При этом имеются сведения о затруднениях с постоянным сопровождением целей – из-за особенностей их конструкции. Кроме того, в отслеживании первого аэростата принимал участие самолет ДРЛОиУ E-3 Centry. Участвовали ли такие самолеты в других инцидентах, неизвестно.
Предполагалось, что иностранный летательный аппарат ведет разведку американской территории и передает данные. В связи с этим в районах его нахождения работал самолет радиотехнической разведки RC-135. Он отслеживал попытки обмена данными, а также подавлял каналы связи. О применении разведчиков в трех других эпизодах не сообщалось.
По неофициальным данным, при пролете первого аэростата над Средним Западом к наблюдениям были привлечены два разведывательных самолета U-2S. Они могли визуально наблюдать цель, а также вести съемку, перехватывать радиосигналы и ставить помехи. Точные сведения о работе таких самолетов отсутствуют.
Ракета AIM-9X
В трех случаях из четырех перехват поручался самолетам F-22A. Это сверхзвуковой малозаметный истребитель с развитым прицельно-навигационным комплексом, широкими сетевыми возможностями и современным вооружением. Основным средством наблюдения и обнаружения является бортовая РЛС AN/APG-77 с АФАР. Дальность обнаружения воздушной цели, в зависимости от разных факторов, достигает 150-160 км. Максимальная скорость самолета на высоте достигает 2,25 М, потолок – 20 км. Боевой радиус с типовой нагрузкой превышает 800-850 км.
F-16C, использованный в одном из перехватов, представляет собой легкий многоцелевой истребитель и отличается достаточно большим возрастом. Этот самолет оснащается РЛС AN/APG-66 с дальностью обнаружения крупных целей типа «истребитель» до 50-60 км. F-16C развивает скорость более 2 М и поднимается на высоту до 18 км. Боевой радиус – 550 км.
Для борьбы с аэростатами применялись ракеты AIM-9X. Это последнее изделие семейства Sidewinder, оно поступило на вооружение ок. 20 лет назад и в дальнейшем прошло модернизацию. От предыдущих ракет линейки версия «X» отличается усовершенствованной инфракрасной ГСН и двигателем с управляемым вектором тяги. Дальность пуска – 20 км.
Особенности перехвата
Последние американские операции по перехвату аэростатов имеют ряд любопытных особенностей, показывающих потенциал той или иной техники при решении специфических задач. Очевидно, что результаты этих мероприятий представляют интерес как для Пентагона, так и для зарубежных структур – и их уже тщательно изучают.
В связи с известными особенностями конструкции стратостаты считаются сложной целью для обнаружения и сопровождения радиолокационными средствами. Как сообщается, наземные и воздушные РЛС США в целом справились с задачей слежения за аэростатами. Кроме того, им удалось навести на объекты истребители. В то же время, могли присутствовать различные затруднения в виде временной потери контакта с целью и т.д.
Американские моряки нашли фрагмент оболочки аэростата, 4 февраля
Для поражения всех четырех целей использовались ракеты AIM-9X с инфракрасной ГСН. Результаты стрельбы показывают, что такое оружие вполне способно бороться с летательными аппаратами без мощного горячего выхлопа. По всей видимости, ИКГСН ракет наводились на элементы аэростатов, отражающие солнечный свет. Неконтактный взрыватель и осколочно-фугасная боевая часть тоже хорошо показали себя и справились с поражением сложной цели.
При этом ВВС США столкнулись с трудностями и объективными ограничениями. Так, первый аэростат находился в зоне их ответственности несколько суток, но его не сбивали. По официальной информации, из-за отсутствия прямой угрозы и риска падения обломков.
Однако известно, что в течение длительного времени стратостат летел на высотах не менее 28-30 км. Там его могли обнаружить, но перехват имеющимися средствами, по-видимому, был невозможен. Наличным истребителям не хватило бы высотных характеристик для выхода на требуемый эшелон и доставки ракеты AIM-9X к оптимальной точке запуска. В связи с этим аэростат сбили только когда он оказался на меньшей высоте и вошел в зону досягаемости истребителей.
Ограниченные возможности
Из инцидентов последних недель можно сделать несколько основных выводов. Самый очевидный – аэростаты все еще рано списывать со счетов, и они могут быть удобным инструментом для решения определенных задач. Такой летательный аппарат, в зависимости от разных факторов, может быть обнаружен и сопровождаться радиолокационными станциями. Однако его уничтожение возможно далеко не всегда и только при определенных условиях.
Наблюдаемая ситуация с аэростатами в воздушном пространстве США представляет большой интерес для изучения. Она показывает реальный потенциал ВВС США в деле перехвата воздушных целей, в т.ч. сложных. Очевидно, что за этой ситуацией внимательно следят как в США, так и за рубежом и делают выводы. И, по всей видимости, американские ВВС получают не самую высокую оценку, что может иметь серьезные последствия.