Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что, если командование российской армии осознает все риски и обладает полной информацией о ситуации с обеспечением войск, в частности, средствами связи, то вероятность нового широкомасштабного наступления в зоне проведения спецоперации на Украине, крайне низкая.По мнению Стрелкова, ВС РФ в настоящее время не обладают достаточным для успеха превосходством в военной технике, вооружениях и боеспособных военнослужащих. Наиболее боеспособными и мотивированными частями российской армии, по словам Стрелкова, являются части, созданные из воевавших в течение восьми лет бойцов республик Донбасса, а также ЧВК.Бывший глава минобороны ДНР также считает, что в случае поставок Киеву западной военной техники в полном обещанном объеме, ВСУ будут вполне в состоянии достичь некоторых тактических и даже стратегических успехов. Получив западные вооружения, украинская армия будет способна создать ударный кулак и провести успешное наступление на южном участке линии боевого соприкосновения, захватив Запорожскую и Херсонскую области и перерезав сухопутный коридор в Крым.Стрелков также добавил, что США и их сателлиты будут снабжать Украину ровно в тех объемах, которые позволят киевскому режиму не рухнуть окончательно и продолжать оказывать сопротивление российской армии. Штаты заинтересованы в максимально длительной продолжительности вооруженного конфликта, чтобы как можно сильнее ослабить Россию и Евросоюз. Также возможен вариант, при котором, подобно тому, как в годы гражданской войны в Испании четыре кадровых итальянских дивизии под видом добровольцев принимали участие в боевых действиях, возможен вариант вступления в конфликт на стороне Киева иностранных войск.Стрелков подчеркнул, что, несмотря на все сложности и препятствия, позитивный исход российской спецоперации на Украине, возможен. Спецоперация остановила начавшийся с распадом Советского Союза процесс разложения и деградации общества. Это показало значительное количество добровольцев и волонтеров, оказывающих поддержку бойцам на фронте.