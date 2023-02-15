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Представитель Восточной группировки ВСУ назвал предполагаемое направление наступления ВС РФ

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Представитель Восточной группировки ВСУ назвал предполагаемое направление наступления ВС РФ

В качестве наиболее вероятных направлений нового наступления Вооруженных сил Российской Федерации можно рассматривать Купянск и Харьков. Об этом заявил официальный представитель командования Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит украинская пресса.


Как отметил Череватый, российская армия попытается контратаковать в районе Купянска, который был захвачен украинскими формированиями осенью 2022 года. Но ситуация здесь, по утверждению представителя киевского режима, напоминает Краснолиманское направление. Череватый заявил, что группировка ВСУ в Харьковской области готовится к отражению предстоящего наступления.

В то же время, представитель украинских формирований считает, что ВС РФ могут начать наступление и на любом другом направлении. Ранее в качестве еще одного перспективного направления называли Запорожское направление. Некоторые эксперты допускают и вероятность наступления с севера на Киевскую область.


Между тем, в последнее время наши войска активизировались на Купянском направлении и на линии Сватово-Кременная. Большую наступательную активность ВС РФ здесь были вынуждены признать и представители киевского режима, например – так называемый «луганский губернатор» Сергей Гайдай, который отметил, что ВС РФ оперируют на Кременском направлении при поддержке авиации.

Сейчас российские войска успешнее всего наступают на линии обороны ВСУ в Донбассе, в том числе в окрестностях Артемовска (Бахмута). Бои идут и в Марьинке.
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2 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:29
    +1
    Да я ж говорил - они там каждый день на картах гадают
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:36
    0
    не устали еще "ванговать" ? от "института изучения войны" до "британской разведки" все пытаются предположить направление удара ВС РФ