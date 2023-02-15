Глава Чеченской Республики Кадыров призвал не раскрывать потери ВС РФ в спецоперации

Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым

Российским руководителям следует не раскрывать точное количество военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.По утверждению Кадырова, он не понимает, с какой целью некоторые главы российских регионов сообщают о количестве погибших, да еще делают это в мельчайших подробностях и деталях. Глава ЧР отмечает, что командование ВС РФ делает все возможное, чтобы сберечь жизни военнослужащих. Большинство граждан, участвующих в спецоперации, являются добровольцами, считает Кадыров.- написал Кадыров.По словам главы Чеченской Республики, в регионе, вдобавок к федеральным выплатам в случае гибели или ранения военнослужащего, выплачивают и республиканские выплаты – 1 миллион рублей при гибели бойца и 500 тысяч рублей в случае его ранения.Стоит отметить, что подробная информация о количестве погибших может использоваться противником и покровительствующими ему западными странами в пропагандистских целях, в том числе посредством подконтрольных «оппозиционных» информресурсов в самой России. В то же время, замалчивание данной информации точно также может принести вред информационному сопровождению спецоперации.