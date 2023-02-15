Глава Чеченской Республики Кадыров призвал не раскрывать потери ВС РФ в спецоперации

Российским руководителям следует не раскрывать точное количество военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.
По утверждению Кадырова, он не понимает, с какой целью некоторые главы российских регионов сообщают о количестве погибших, да еще делают это в мельчайших подробностях и деталях. Глава ЧР отмечает, что командование ВС РФ делает все возможное, чтобы сберечь жизни военнослужащих. Большинство граждан, участвующих в спецоперации, являются добровольцами, считает Кадыров.
Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым
- написал Кадыров.
По словам главы Чеченской Республики, в регионе, вдобавок к федеральным выплатам в случае гибели или ранения военнослужащего, выплачивают и республиканские выплаты – 1 миллион рублей при гибели бойца и 500 тысяч рублей в случае его ранения.
Стоит отметить, что подробная информация о количестве погибших может использоваться противником и покровительствующими ему западными странами в пропагандистских целях, в том числе посредством подконтрольных «оппозиционных» информресурсов в самой России. В то же время, замалчивание данной информации точно также может принести вред информационному сопровождению спецоперации.