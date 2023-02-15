Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Чеченской Республики Кадыров призвал не раскрывать потери ВС РФ в спецоперации

7
Глава Чеченской Республики Кадыров призвал не раскрывать потери ВС РФ в спецоперации

Российским руководителям следует не раскрывать точное количество военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.


По утверждению Кадырова, он не понимает, с какой целью некоторые главы российских регионов сообщают о количестве погибших, да еще делают это в мельчайших подробностях и деталях. Глава ЧР отмечает, что командование ВС РФ делает все возможное, чтобы сберечь жизни военнослужащих. Большинство граждан, участвующих в спецоперации, являются добровольцами, считает Кадыров.

Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым

- написал Кадыров.

По словам главы Чеченской Республики, в регионе, вдобавок к федеральным выплатам в случае гибели или ранения военнослужащего, выплачивают и республиканские выплаты – 1 миллион рублей при гибели бойца и 500 тысяч рублей в случае его ранения.

Стоит отметить, что подробная информация о количестве погибших может использоваться противником и покровительствующими ему западными странами в пропагандистских целях, в том числе посредством подконтрольных «оппозиционных» информресурсов в самой России. В то же время, замалчивание данной информации точно также может принести вред информационному сопровождению спецоперации.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:35
    -4
    Мужик прав. Такая маштабная война и потери существенные для восприятия несет. А общество у нас нежное, подыграть западу для своих амбиций крикунов в избытке набежит хайпануть на теме. Да и все понимают что и мы огребаем и они.
    1. A. B.
      A. B. Сегодня, 17:39
      -1
      Ну так может и не стоит дальше нежить общество байками что потерь нет, или что они малы или просто ничего не говоря? Может стоит макнуть общество в суровую реальность? Что мешает и правду говорить и помогать? Да еще и 1 миллион, за погибшего это настолько ниочем что плакать хочется.
    2. Грац
      Грац Сегодня, 17:42
      +1
      будут скрывать потери, то солдат будут бездумно кидать на мясо, что мало таких генералов и офицеров выявили в ходе проведения СВО, которые за счёт чужих смертей пытаются делать карьеру и получать звания и ордена?
    3. spirit
      spirit Сегодня, 17:43
      0
      У нас общество не нежное, а справедливое.Пока воры 20 лет грабили страну вместе с генералами их терпели, но когда эти олухи отправили воевать армию абсолютно к ней не готовой, вот тут пузырь и лопнул.Большие потери говорят о полной непригодности системы и армии.Так что за свои места и жизни они радеют а не о солдатах, так как от народного гнева того же Кадырова в случае чего его полк(который он бережёт в тылу) не спасет.Вот и беспокоиться ребята hi
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 17:38
    0
    Молчание - золото, Рамзан Ахматович....wink...
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:40
    0
    Гибель парней - это трагедия, однако нужно понимать, что потери неизбежны. Я против замалчивания, опыт Афганистана и Чечни говорит о том, что отсутствие инфы как раз рождает слухи о немыслимых потерях. Люди видят в регионах все похороны.

    Мы теряем в год больше дивизии времён ВОВ призывного возраста только в одних ДТП. Но многим этого конечно не объяснишь...
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:41
    +1
    Здесь я с Рамзаном не согласен.
    Если есть какой-то вакуум информации то он обязательно кем то заполняется. Естественно заполняется противоположной стороной. И это трудно опровергнуть пока нет своей правды.