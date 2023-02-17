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ВСУ, 10-я горно-штурмовая. Зачем им красивое имя «Эдельвейс»

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ВСУ, 10-я горно-штурмовая. Зачем им красивое имя «Эдельвейс»



Нацизм не пройдёт?


Итак, больше никто не вправе сказать, что на Украине нацизма нет. Случайные шевроны, единичные тату, символика со свастиками прямо из Третьего рейха – об этих частностях теперь никому напоминать не надо.

Ведь истинным арийцем, с этим у майданутых из числа украинцев давно всё в порядке, а на самом деле – истинным нацистом, обозначил себя сам глава незаконного киевского режима. И это он ещё недавно был и всенародно избранным, и «президентом мира».

Теперь Зе, пардон, пан Зеленский – не просто президент войны, он сам себя зачислил в ряды военных преступников. И в доказательствах это уже не нуждается. Зеленский подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «Эдельвейс».

Это название носила в годы Второй мировой 1-я горно-пехотная дивизия вермахта – вооруженных сил нацистской Германии. В той же Германии, только современной, если бы там хоть кто-то из правящих пытался соблюдать конституцию страны, за такое можно было и привлечь к ответственности. По полной, вплоть до солидного срока.

Но сейчас и такое прокатит – ведь на кону противостояние с Россией, а «незалежники» в авангарде демократии. И название бригаде присвоено за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».

Спасибо, Владимир Семёнович


Но о бригаде и её «подвигах» – ниже, а начну с Владимира Высоцкого и с истории. Надеюсь, все помнят эти строки, навсегда запечатлённые в художественном фильме Станислава Говорухина «Вертикаль», когда-то культовом, а теперь уже слегка подзабытом:

А до войны – вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою,
Он падал вниз, но был спасён,
А вот сейчас, быть может, он
Свой автомат готовит к бою.

Отставить разговоры!
Вперёд и вверх, а там…
Ведь это наши горы –
Они помогут нам!
Они помогут нам!

Ты снова здесь, ты собран весь –
Ты ждёшь заветного сигнала.
И парень тот – он тоже здесь.
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!


Но ведь это у Высоцкого отнюдь не всё про «Эдельвейс». В той кинокартине поэт мощно исполнил ещё одну песню, даже более популярную – «Здесь вам не равнина», которую официально именуют «Вершина».

Однако в фильме, как и потом на концертах, она звучит не полностью, поскольку киношниками было решено не повторяться. Но ведь и в «Вершине» есть куплет, который не часто пел Высоцкий, и после него он исполняется очень редко.

Ты помнишь предвоенный год? –
Вершину штурмовал твой взвод,
В связке с тобою немецкий шёл скалолаз…
Год сорок второй, – идёшь ты в бой,
И наблюдает за тобой,
Быть может, тот, которого ты спас.

По перевалу, вдоль реки…
Где не с руки – там бьём крюки.
Туда, где с гор свисают ледники!
Там с автоматами наперевес,
С красивым названием «Эдельвейс» –
Отборные альпийские стрелки.

Найди мне «Эдельвейс»


Теперь к истории, даже предыстории вопроса.

«Эдельвейс» – действительно красивое название. Не поспоришь. Если бы под ним не скрывались убийцы, палачи, изуверы. Да, поначалу это было действительно элитное соединение, профессионалы один к одному. Баварцы, австрийцы, выходцы из Тироля, прекрасно знакомые с горами.

У них даже карты Кавказа были лучше наших – готовились, мерзавцы. Но на советской земле, повоевав в Донбассе и под Харьковом, между Казбеком и Эльбрусом альпийские стрелки особо отличиться не успели.

Да, флаг со свастикой на главную вершину хребта они всё-таки затащили, но с перевалов им уходить пришлось под угрозой окружения и очень быстро, такого «эдельвейсы» откровенно не ждали. Отличились они, точнее те, что уцелели, и те, которых к стрелкам пристегнули уже на Балканах, только потом.


Отличились после бесславного вывода с Кавказа, на равнине от них толку было мало, и после жёсткого переформирования. Отличились в Югославии – против партизан Иосифа Броз Тито, а также в Чехословакии и в Польше, как просто каратели.

Одно участие стрелков из «Эдельвейс» в депортациях евреев чего стоит, но об этом сегодня помнят только те, кто не хочет забывать. А ещё «эдельвейсы» отметились в Греции и Албании, причём не только против греков и албанцев, но и против «своих», точнее, почти своих – итальянцев.

Горные егеря не погнушались расстреливать пленных, как только Италия, с трудом избавившись от полоумного дуче, подписала мир с союзниками. Приговоры в исполнение приводили обычно спецкоманды из числа новобранцев, чтобы сразу были «замазаны». А ещё на счету альпийских стрелков расстрел 153 мирных жителей в греческой деревне Мусиотицас, поблизости с которой обнаружился склад с оружием.

Маски сброшены


То, что случилось в Киеве 13 февраля, иначе и не назовёшь – ведь действительно маски сброшены. Наконец-то. Нельзя не вспомнить, как оперативно пиарщики Зеленского сняли со всех каналов и из соцсетей фото своего президента (всё ещё, как ни странно) с шевроном дивизии «Мёртвая голова» на рукаве.


Теперь уже можно не снимать. Решение Зе-президента дать такое имя своей едва ли не лучшей штурмовой бригаде нельзя воспринимать иначе, как вызов. Такой же, как отмена 8 марта, 1 мая и Дня Победы, который вообще-то празднует почти весь мир, пусть кто-то и на день раньше.

Может быть, вы не заметили, как у хохлобратии в последнее время вышло из оборота это броское – «рашисты». А помните «победные» укроролики из «освобождённого» Херсона, там, где русского солдата хором называют «оккупантом» и «фашистом»? Нет их теперь почти нигде. Ни в сети, ни в пабликах, ни в «Ютубе». Уплочено, забудьте!

Итак, постановка для клоунов сработала, можно сбрасывать. Ничего удивительного – тема-то уже не в тренде, укропиар требует иного, поскольку Европа, сама заразившаяся от укров нацизмом, тоже явно решила сбросить маски. Что ж, пусть тоже отменяют праздник Победы, придётся назначить новый!

А почему, собственно, нет, ведь не только же «мобилизантам», а есть ещё кому за европейскую демократию кровь проливать – в расход вот-вот пойдут уже 16-летние украинские парнишки. Те самые, у которых в мозгах, кроме убогой мовы, «москаляку на гиляку» и «кто не скочет», вообще мало что умещается.

Да, не стану спорить с пацифистами – их можно только пожалеть, так рано – и сразу на мясо. Но можно, даже нужно пожалеть и их матерей, многие из которых уже прямо нецензурно называют и самого пана Зе и всех, кто к нему присосался, не иначе как с коксом.

Но сейчас нам, увы, не до жалости, предстоит перемолоть в ничто новый «Эдельвейс», как наши деды и прадеды перемололи в 1943 году «Эдельвейс» альпийский, тот, о котором и пел когда-то Владимир Высоцкий.
Автор:
Использованы фотографии:
cdn0.youla.io, news.store.rambler.ru, sfw.so, myhistory.mirtesen.ru
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17 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:30
    +4
    Лицедей маску сбросил, и теперь открылось настоящее фашисткое нутро!
    Что теперь скажут немцы, американцы, болгары, венгры и все остальные?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:37
      +3
      Цитата: ваш вср 66-67
      Что теперь скажут

      А ничего не скажут ! Они не видят и не слышат !
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:37
        +4
        А с другой стороны, "как вы лодку назовете,так она и поплывёт"(с)
    2. стар
      стар Сегодня, 05:57
      +2
      Лицедей маску сбросил,

      В 2018 году навозовцы были для The Guardian печально известными неонациками и фашистами, а сейчас они для них херои. Что с того момента изменилось? Хозяин приказал и честнонезависимые СМИ сразу начали на чёрное говорить белое.
      Конченные лицемеры am
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 05:46
    +3
    История и бесславный путь подразделения "Эдельвейс"разобрано до мельчайших подробностей.Было и танковое подразделение с таким же названием.Вопрос автор поднял весьма актуальный и ответ простой.Не Киеву ,а Европе и США выгодно популизация этой нечести.Можно сказать это картбланш "за поверженную русскими Европу".Давайте вставайте на войну с Россией,мы вам поможем оружием ,деньгами,а идиология у вас уже есть,достанте с полки "Майн Камф" и в перед на фронт.Киев хорошо понимает и быстро реагирует на это.Не знаю по каким еще причинам наш Верховный не отдает приказ уничтожить эту заразу на корню,именно власть в Киеве.А между тем заявленно Россия готова к переговорам,вот тут нужно и ставить вопрос.А вы с кем собрались договариваться?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: Михаил Маслов
      Не Киеву ,а Европе и США выгодно популизация этой нечести

      Фашист фашиста видит издалека. И радостно протягивают друг другу ручки! (((
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:12
    +5
    Зеленского,за данное действо, "прогрессивный демократический" мир не осудит. Может орден дадут...посмертно.
  4. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:27
    +1
    Только быстрый перевод в разряд удобрений укробендеровцев поможет нам в этой войне!!! Слишком далеко зашла эта болезнь в кастрюлеголовы этих 404х!!!
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:43
    +1
    . Что ж, пусть тоже отменяют праздник Победы, придётся назначить новый!

    Так они в Европе давно его отменили. У них не День Победы, а день скорби и памяти. При чем официальным праздником даже не является. Жалко им, что всё так закончилось!

    Всё идёт к новой войне. Противоречия между Россией и Европой накапливаются. Все связи оборваны, идёт драка за Украину. Промышленность становится на военные рельсы... И традиционно - никто не хотел воевать.
  6. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:53
    +2
    Как и большинство германских дивизий того периода, немецкая 1-я горная дивизия имела неофициальное прозвище «Эдельвейс» по своему тактическому значку в виде горного цветка эдельвейс. Обычные соединения тоже могли обзываться «Нижне-саксонская» или «Берлинские медведи». Но эти названия никогда не применялись в официальных наименованиях соединений — ни в военной документации, ни в военно-исторической научной литературе.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +1
    Зачем им красивое имя «Эдельвейс»
    Исключительно повыпендриваться, вот только перед кем? Киев наверное считает, что давая своей бригаде наименование немецко-фашистской дивизии тем самым поднимает дух своих бойцов. Вот только забывает, что эта дивизия была разгромлена Красной армией, а после переформирования разгромлена еще раз. То же будет и с украинскими"эдельвейсами".
  8. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 07:04
    +3
    У нас в структуре ВВ был 17 ОСН Эдельвейс. Располагался за поселком Новотерским, между Минводами и Пятигорском. Участвовал в КТО на Северном Кавказе. Насколько помню, тут, на ВО даже возмущенная публикация была по поводу названия. Теперь отряда, как такового нет, его включили в состав 607 ЦСН. Знаю много ребят из 17 ОСН, в т.ч. его первого командира. Всё это я к чему упомянул. Ничего плохого в самом названии нет, если, конечно, это делается не специально для аналогии с нацистами. В случае Киева, цель переименования понятна и идиоту.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:05
    0
    Гадко и мерзко всё это.Но возникает вопрос,почему данные факты и не только этот,Россия,активно не использует в контрпропаганде?Особенно за рубежом?Не делает ярких заявлений и прочее? Кто-то напишет ,всё после Победы,а сейчас,нельзя? Или опять какие -то игры?
  10. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:12
    -1
    Это название носила в годы Второй мировой 1-я горно-пехотная дивизия вермахта – вооруженных сил нацистской Германии. В той же Германии, только современной, если бы там хоть кто-то из правящих пытался соблюдать конституцию страны, за такое можно было и привлечь к ответственности. По полной, вплоть до солидного срока.
    Чушь! Возражу автору на конкретном примере - Флориан Гайер, его именем была названа 8-й кавалерийская дивизия СС, со всем букетом "боевого прошлого", не хуже, чем у упомянутого выше, "Эдельвейса". Однако же, в ГДР 3-й Пограничный полк носил его имя. Народная песня «Мы — чёрный отряд Гайера», никем не запрещается. Фридрих Энгельс писал о Флориане Гайере в своей работе «Крестьянская война в Германии», как об одном из первых борцов за интересы пролетариата. Гаер был немецкий рыцарь, выступивший на стороне восставших крестьян в начале 16-го века, а в том, что нацисты использовали его имя, никакой вины, лично Гаера, нету!
  11. Комментарий был удален.
  12. Saler
    Saler Сегодня, 08:13
    0
    Маски сброшены! Нацизм в Украине в фаворе!
  13. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 08:15
    0
    Бедный дедушка Зеленский, который сражался с фашистами, смотрит на внука сверху и плачет, как же его внук-еврейчик в такой позор вляпался...
  14. Kusja
    Kusja Сегодня, 08:25
    0
    Дивизии с названием Эдельвейс не существовало. А эдики у них кто только не носил. И на самолётах, и даже на подлодках нанесены были.