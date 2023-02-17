ВСУ, 10-я горно-штурмовая. Зачем им красивое имя «Эдельвейс»

Нацизм не пройдёт?
Итак, больше никто не вправе сказать, что на Украине нацизма нет. Случайные шевроны, единичные тату, символика со свастиками прямо из Третьего рейха – об этих частностях теперь никому напоминать не надо.
Ведь истинным арийцем, с этим у майданутых из числа украинцев давно всё в порядке, а на самом деле – истинным нацистом, обозначил себя сам глава незаконного киевского режима. И это он ещё недавно был и всенародно избранным, и «президентом мира».
Теперь Зе, пардон, пан Зеленский – не просто президент войны, он сам себя зачислил в ряды военных преступников. И в доказательствах это уже не нуждается. Зеленский подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «Эдельвейс».
Это название носила в годы Второй мировой 1-я горно-пехотная дивизия вермахта – вооруженных сил нацистской Германии. В той же Германии, только современной, если бы там хоть кто-то из правящих пытался соблюдать конституцию страны, за такое можно было и привлечь к ответственности. По полной, вплоть до солидного срока.
Но сейчас и такое прокатит – ведь на кону противостояние с Россией, а «незалежники» в авангарде демократии. И название бригаде присвоено за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».
Спасибо, Владимир Семёнович
Но о бригаде и её «подвигах» – ниже, а начну с Владимира Высоцкого и с истории. Надеюсь, все помнят эти строки, навсегда запечатлённые в художественном фильме Станислава Говорухина «Вертикаль», когда-то культовом, а теперь уже слегка подзабытом:
А до войны – вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою,
Он падал вниз, но был спасён,
А вот сейчас, быть может, он
Свой автомат готовит к бою.
Отставить разговоры!
Вперёд и вверх, а там…
Ведь это наши горы –
Они помогут нам!
Они помогут нам!
Ты снова здесь, ты собран весь –
Ты ждёшь заветного сигнала.
И парень тот – он тоже здесь.
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!
Но ведь это у Высоцкого отнюдь не всё про «Эдельвейс». В той кинокартине поэт мощно исполнил ещё одну песню, даже более популярную – «Здесь вам не равнина», которую официально именуют «Вершина».
Однако в фильме, как и потом на концертах, она звучит не полностью, поскольку киношниками было решено не повторяться. Но ведь и в «Вершине» есть куплет, который не часто пел Высоцкий, и после него он исполняется очень редко.
Ты помнишь предвоенный год? –
Вершину штурмовал твой взвод,
В связке с тобою немецкий шёл скалолаз…
Год сорок второй, – идёшь ты в бой,
И наблюдает за тобой,
Быть может, тот, которого ты спас.
По перевалу, вдоль реки…
Где не с руки – там бьём крюки.
Туда, где с гор свисают ледники!
Там с автоматами наперевес,
С красивым названием «Эдельвейс» –
Отборные альпийские стрелки.
Найди мне «Эдельвейс»
Теперь к истории, даже предыстории вопроса.
«Эдельвейс» – действительно красивое название. Не поспоришь. Если бы под ним не скрывались убийцы, палачи, изуверы. Да, поначалу это было действительно элитное соединение, профессионалы один к одному. Баварцы, австрийцы, выходцы из Тироля, прекрасно знакомые с горами.
У них даже карты Кавказа были лучше наших – готовились, мерзавцы. Но на советской земле, повоевав в Донбассе и под Харьковом, между Казбеком и Эльбрусом альпийские стрелки особо отличиться не успели.
Да, флаг со свастикой на главную вершину хребта они всё-таки затащили, но с перевалов им уходить пришлось под угрозой окружения и очень быстро, такого «эдельвейсы» откровенно не ждали. Отличились они, точнее те, что уцелели, и те, которых к стрелкам пристегнули уже на Балканах, только потом.
Отличились после бесславного вывода с Кавказа, на равнине от них толку было мало, и после жёсткого переформирования. Отличились в Югославии – против партизан Иосифа Броз Тито, а также в Чехословакии и в Польше, как просто каратели.
Одно участие стрелков из «Эдельвейс» в депортациях евреев чего стоит, но об этом сегодня помнят только те, кто не хочет забывать. А ещё «эдельвейсы» отметились в Греции и Албании, причём не только против греков и албанцев, но и против «своих», точнее, почти своих – итальянцев.
Горные егеря не погнушались расстреливать пленных, как только Италия, с трудом избавившись от полоумного дуче, подписала мир с союзниками. Приговоры в исполнение приводили обычно спецкоманды из числа новобранцев, чтобы сразу были «замазаны». А ещё на счету альпийских стрелков расстрел 153 мирных жителей в греческой деревне Мусиотицас, поблизости с которой обнаружился склад с оружием.
Маски сброшены
То, что случилось в Киеве 13 февраля, иначе и не назовёшь – ведь действительно маски сброшены. Наконец-то. Нельзя не вспомнить, как оперативно пиарщики Зеленского сняли со всех каналов и из соцсетей фото своего президента (всё ещё, как ни странно) с шевроном дивизии «Мёртвая голова» на рукаве.
Теперь уже можно не снимать. Решение Зе-президента дать такое имя своей едва ли не лучшей штурмовой бригаде нельзя воспринимать иначе, как вызов. Такой же, как отмена 8 марта, 1 мая и Дня Победы, который вообще-то празднует почти весь мир, пусть кто-то и на день раньше.
Может быть, вы не заметили, как у хохлобратии в последнее время вышло из оборота это броское – «рашисты». А помните «победные» укроролики из «освобождённого» Херсона, там, где русского солдата хором называют «оккупантом» и «фашистом»? Нет их теперь почти нигде. Ни в сети, ни в пабликах, ни в «Ютубе». Уплочено, забудьте!
Итак, постановка для клоунов сработала, можно сбрасывать. Ничего удивительного – тема-то уже не в тренде, укропиар требует иного, поскольку Европа, сама заразившаяся от укров нацизмом, тоже явно решила сбросить маски. Что ж, пусть тоже отменяют праздник Победы, придётся назначить новый!
А почему, собственно, нет, ведь не только же «мобилизантам», а есть ещё кому за европейскую демократию кровь проливать – в расход вот-вот пойдут уже 16-летние украинские парнишки. Те самые, у которых в мозгах, кроме убогой мовы, «москаляку на гиляку» и «кто не скочет», вообще мало что умещается.
Да, не стану спорить с пацифистами – их можно только пожалеть, так рано – и сразу на мясо. Но можно, даже нужно пожалеть и их матерей, многие из которых уже прямо нецензурно называют и самого пана Зе и всех, кто к нему присосался, не иначе как с коксом.
Но сейчас нам, увы, не до жалости, предстоит перемолоть в ничто новый «Эдельвейс», как наши деды и прадеды перемололи в 1943 году «Эдельвейс» альпийский, тот, о котором и пел когда-то Владимир Высоцкий.