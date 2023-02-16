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Впервые моряков британского флота с помощью гарнитуры виртуальной реальности начнут обучать пополнению запасов в море

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Впервые моряков британского флота с помощью гарнитуры виртуальной реальности начнут обучать пополнению запасов в море

Kongsberg Digital получила контракт на поставку новых симуляторов от Capita, которая реализует Project Selborne, программу модернизации и обучения моряков Королевского флота.


Технология моделирования Kongsberg Digital гарантирует, что персонал Королевского флота сможет максимизировать оперативную эффективность во всех типах ситуаций, от командования одиночным подразделением до пополнения запасов в море и маневров оперативной группы, днем и ночью, и в любых погодных условиях. Симуляторы позволят командам тренироваться вместе с несколькими судами (кораблями) по одним и тем же сценариям, снижая связанные с этим риски, логистику и затраты на программы морской подготовки. В будущем новые тренажеры смогут интегрироваться в различные учебные заведения, что позволит группам моряков Королевского военно-морского колледжа Британии (BRNC), HMS Collingwood и HMNB Faslane работать вместе.

Существующие тренажеры, которые служили Королевскому флоту в течение последних 20 лет, будут заменены передовыми тренажерами для поддержки следующего поколения личного состава Warfare Branch. Дополнительные тренажеры будут установлены на HMS Collingwood, что повысит пропускную способность и устойчивость обучения.

Используя настраиваемые конфигурации и инструменты, команды смогут испытать максимальную реалистичность в различных сценариях обучения. Усовершенствованное инженерное и гидродинамическое моделирование в симуляторах обеспечивает реалистичное поведение судов, объектов и оборудования, давая персоналу возможность решать будущие задачи в различных операциях.

Кроме того, впервые гарнитуры виртуальной реальности будут использоваться для обеспечения обучения таким действиям, как пополнение запасов в море. Ранее такие действия на тренажёрах в ВМС Британии не отрабатывались. Как сообщается, особого внимания им не уделялось. Теперь же, из-за того, что логистика пополнения запасов эскадры может оказаться чрезвычайно сложной, ситуацию разбирают ещё и в формате компьютерного моделирования, в том числе на указанном симуляторе.

По мнению экспертов, этот новый набор тренажеров не только создаст реалистичные сценарии обучения для стажеров Королевского флота Великобритании, но также обеспечит устойчивость программы обучения ВМС, позволяя тестировать и выпускать регулярные обновления без простоя.
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5 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:41
    0
    Перечитал раза три статью, ничего не понял ((((((
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 07:47
      0
      Вся подготовка армий в мирное время полностью должна перейти на полигоны с дополненной реальностью. Кто первый это сделает, того и тапки в будущих сражениях.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:42
    0
    А как с вистюбиляркой? ВиАр нехило так и на ровном месте штормит, прибавим глюки системы и по и геморой в сутулую спину наглечким мариманам обеспечен и это без уникумов специально портящих оборудование, а если с ним.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 07:49
      0
      VR - игрушка, на которой отрабатывают технологии, дополненная реальность - будущее для обучения и слаживания войск.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    0
    По данному поводу можно сказать только то, что тренажеры-симуляторы нужны и важны в обучении. Теперь будем знать, что британские моряки уж точно освоят пополнение запасов в море (легкая ирония).