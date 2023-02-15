Военкор: для уничтожения ДРГ противника российские военные использовали «приманку»

Обнаружив брешь в линии обороны Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении, диверсионно-разведывательная группа ВСУ выдвинулась к ней. На самом деле для уничтожения этой ДРГ противника российские военные использовали «приманку».
Такой информацией поделился военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что наши бойцы намеренно поспособствовали обнаружение украинскими военнослужащими «уязвимого» участка. Затем они подождали, пока противник «клюнет» на приманку, что вскоре и произошло. Диверсантов встретили там, где их ждали. Когда они появились в заданном квадрате, по противнику открыли артиллерийский огонь. Вражеская ДРГ была уничтожена в полном составе.
Как подчеркнул Руденко, речь идет не о плохо обученных мобилизованных украинцах, а о хорошо подготовленной разведгруппе. Ее утрата является ощутимой потерей для противника.
Об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на Запорожском направлении на прошлой неделе говорил журналистам РИА Новости лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, нередко диверсанты пытаются проникнуть в наши тылы под видом военнослужащих ВС России, а также проводят разведку боем.
Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке
- рассказал Рогов.
Он утверждает, что такие попытки своевременно отслеживаются и пресекаются российскими военными.