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Военкор: для уничтожения ДРГ противника российские военные использовали «приманку»

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Военкор: для уничтожения ДРГ противника российские военные использовали «приманку»

Обнаружив брешь в линии обороны Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении, диверсионно-разведывательная группа ВСУ выдвинулась к ней. На самом деле для уничтожения этой ДРГ противника российские военные использовали «приманку».


Такой информацией поделился военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что наши бойцы намеренно поспособствовали обнаружение украинскими военнослужащими «уязвимого» участка. Затем они подождали, пока противник «клюнет» на приманку, что вскоре и произошло. Диверсантов встретили там, где их ждали. Когда они появились в заданном квадрате, по противнику открыли артиллерийский огонь. Вражеская ДРГ была уничтожена в полном составе.


Как подчеркнул Руденко, речь идет не о плохо обученных мобилизованных украинцах, а о хорошо подготовленной разведгруппе. Ее утрата является ощутимой потерей для противника.

Об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на Запорожском направлении на прошлой неделе говорил журналистам РИА Новости лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, нередко диверсанты пытаются проникнуть в наши тылы под видом военнослужащих ВС России, а также проводят разведку боем.

Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке

- рассказал Рогов.

Он утверждает, что такие попытки своевременно отслеживаются и пресекаются российскими военными.

Автор:
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:48
    +14
    . Военкор: для уничтожения ДРГ противника российские военные использовали приманку


    Сало?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:57
      +2
      В банку кладешь шмат сала, вокруг - бетонируешь. Рука с салом в горлышко не пролазит, а выпустить не могут
      ПиСи: это типа "ирландских наручников" - когда в обеих руках - пиво, не отмахаешься
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 18:19
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Сало?

      Вот потому-то и "клюнула" только одна группа...а если рядом с салом поставили бы горилку,то группы 3 собрать можно было бы ! yes
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:50
    +4
    Молодцы,по уму прикопали свидомитов
  3. frruc
    frruc Сегодня, 17:51
    +10
    .....наши бойцы намеренно поспособствовали обнаружение украинскими военнослужащими «уязвимого» участка.

    Хммм, зачем раскрывать способы и методы уничтожения укроДРГ. Утилизировали и тишина.....без подробностей.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 18:12
      +2
      Cela a peut être un avantage : lorsque les Ukrainiens découvrirons une "faiblesse" dans les lignes de défense ils hésiterons car vrai faiblesse ou piège ?
      Et hésitation : on y va ou on y va pas ?
      Le doute est une arme.


      Может быть, в этом есть преимущество : когда украинцы обнаружат "слабость" в линиях обороны, они будут колебаться, потому что это настоящая слабость или ловушка ?
      И колеблется : пойдем или не пойдем ?
      сомнение - это оружие
    2. Балу
      Балу Сегодня, 18:18
      +2
      Цитата: frruc
      .....наши бойцы намеренно поспособствовали обнаружение украинскими военнослужащими «уязвимого» участка.

      Хммм, зачем раскрывать способы и методы уничтожения укроДРГ. Утилизировали и тишина.....без подробностей.

      Обе стороны используют этот прием.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:20
      +2
      frruc hi, полностью с вами согласен, есть метод он работает, на кой мужской половой орган о нем писать? Тут у нас с на Украины не один тусуется да и интернет ресурсы они мониторят, теперь энти 10 раз подумают прежде чем на ТАКУЮ приманку клевать.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:04
        +1
        Ропот 55...Тут у нас с на Украины не один тусуется да и интернет ресурсы они мониторят,

        Тусуются не только хохLы, уже обнаглели, что звонят на моб. телефоны.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:12
          +1
          frruc, безнаказанность пораждает вседозволенность.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:55
    +2
    Зачёт!!!
    Хорошо ли обучен противник или нет, на открытой местности, артогнём, наши свели к нулю уровень их подготовки.
    Так держать, молодцы!
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:58
    +1
    Хороший выстрел, те, у кого есть изобретательность, должны быть вознаграждены
  6. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:44
    0
    Диверсантов встретили там, где их ждали

    Конгениально! Аплодирую стоя!
    Автор у Кличко уроки брал? lol
  7. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 18:51
    +1
    Для уничтожения диверсионно-разведывательных групп надо использовать датчики движения. Эл схема проста, всего то на 6 транзисторах
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:10
      +1
      Саша Коблов hi, хороший теплак надежнее. А размещенный на квадрике вообще без цены!!!
  8. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 19:47
    0
    Свинина копчёная в собственном соку.