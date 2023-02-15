.Резников: Решение оставить меня на посту министра обороны Украины - решение моего президента

Это решение моего президента. И это единственная причина.

Главу министерства обороны Украины западные журналисты попросили назвать причину, по которой он сохранил за собой пост на фоне коррупционных скандалов в ведомстве.Ранее в Минобороны были сняты несколько заместителей Резникова, которых объявили виновными в закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам. При этом сам Резников во главе министерства остался, а уволенным заместителям тут же нашлась работа в других государственных ведомствах.Такой вариант борьбы с коррупцией – никаких уголовных дел, никаких судебных решений.Отвечая на вопрос западных журналистов, украинский министр обороны заявил, что единственной причиной, по которой он остался на этой должности, является решение Зеленского. Резников назвал Зеленского «моим президентом».Министр обороны Украины:То есть, Резников как бы невзначай сказал о том, что покрывает коррупцию лично президент страны - Владимир Зеленский.В то же время на Украине не утихают разговоры о том, что Резникова всё же могут отправить в отставку. Вместо него готовят к должности Кирилла Буданова, возглавляющего ГУР. Однако пока украинское законодательство предписывает гражданскую фигуру на месте министра обороны. Как утверждается, для того, чтобы министром стал военный, готовятся изменении в соответствующих законах и нормативных актах Украины. Напомним, что Резников - юрист, бывший адвокат.