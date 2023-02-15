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Резников: Решение оставить меня на посту министра обороны Украины - решение моего президента

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Резников: Решение оставить меня на посту министра обороны Украины - решение моего президента

Главу министерства обороны Украины западные журналисты попросили назвать причину, по которой он сохранил за собой пост на фоне коррупционных скандалов в ведомстве.

Ранее в Минобороны были сняты несколько заместителей Резникова, которых объявили виновными в закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам. При этом сам Резников во главе министерства остался, а уволенным заместителям тут же нашлась работа в других государственных ведомствах.

Такой вариант борьбы с коррупцией – никаких уголовных дел, никаких судебных решений.

Отвечая на вопрос западных журналистов, украинский министр обороны заявил, что единственной причиной, по которой он остался на этой должности, является решение Зеленского. Резников назвал Зеленского «моим президентом».

Министр обороны Украины:

Это решение моего президента. И это единственная причина.

То есть, Резников как бы невзначай сказал о том, что покрывает коррупцию лично президент страны - Владимир Зеленский.

В то же время на Украине не утихают разговоры о том, что Резникова всё же могут отправить в отставку. Вместо него готовят к должности Кирилла Буданова, возглавляющего ГУР. Однако пока украинское законодательство предписывает гражданскую фигуру на месте министра обороны. Как утверждается, для того, чтобы министром стал военный, готовятся изменении в соответствующих законах и нормативных актах Украины. Напомним, что Резников - юрист, бывший адвокат.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:04
    +3
    Хороша семейка-баран да ярочка.Кто из этой пары -Зели и этого чудака,баран,а кто ярочка ,пусть определятся.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:09
      +3
      Да резника по глазам видно ,что клоун да еще юрист ,а кто у него мама интересно ? wink Я думаю в этом вся причина таки ..)))
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:46
        +3
        Цитата: LukaNord
        Да резника по глазам видно ,что клоун да еще юрист ,а кто у него мама интересно ?

        " И папа юрист и мама юрист" , да и вся Резника семья юристы ( как и у Зели).
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 18:54
          0
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: LukaNord
          Да резника по глазам видно ,что клоун да еще юрист ,а кто у него мама интересно ?

          " И папа юрист и мама юрист" , да и вся Резника семья юристы ( как и у Зели).

          Вот и ответ Влад !!! А кто бы сомневался ..хе хе
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:54
        +1
        Резников.....Это решение моего президента. И это единственная причина.

        Понятно, поделился с Зеликом выручкой от покупки яиц. what
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:29
      +2
      .Резников: Решение оставить меня на посту министра обороны Украины - решение моего президента


      Тут главное вовремя поделиться с шефом.И всё в ажуре.Можно продолжать.
  2. Пластмастер
    Пластмастер Сегодня, 18:08
    -1
    А если бы наших прижали? Это сколько бы не до артистов... У нас свалило... Со своими закрамами.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:10
    0
    Вот этот тип в очках тянет разве что на начальника службы безопасности какого-нибудь средней «упитанности» богатея...Ну да...Все они должны понести заслуженное наказание, и просьбы президента в расчёт браться не будут...
  4. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 18:11
    +1
    """Это решение моего президента. И это единственная причина""". Вот прям смачное погружение языком в седалище...
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:12
    +1
    Сегодня украинскому министру и прочим кречетам сказали, что помощь Запада ограничена во времени, правы были те из нас, кто утверждал, что долгая и изматывающая война благоволит России
  6. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 18:16
    +2
    Звучит как моего фюрера -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:19
    +2
    Тем временем из командировки министр привез платок с самолетиком... Полезный министр, это он еще не все свалки обошел. говорят, там труселя с корабликами попадаются feel
  8. solar
    solar Сегодня, 18:25
    +2
    Ранее в Минобороны были сняты несколько заместителей Резникова, которых объявили виновными в закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам.

    Виновным в закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам вообще-то обвинили только одного из заместителей - зама по тыловому обеспечению, он арестован. Других заместителей в этом не обвиняли.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:43
    +2
    Министр обороны Украины:

    Это решение моего президента. И это единственная причина.


    Ну а кто бы сомневался, они ребята из "не украинцев", все повязано.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: tihonmarine
      Министр обороны Украины:

      Это решение моего президента. И это единственная причина.


      Ну а кто бы сомневался, они ребята из "не украинцев", все повязано.

      Ой вэй там по полной ..Такие состояния делаются на крови . angry
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:51
    +2
    Ха-ха-ха! Вот жук, взял и подставил шута!
    Теперь все в мире знают, если шо сперли, то это Володимир Зеленский разрешил! laughing
    Резника оставили потому, что он человек Ермака. Резник главный схематозник, через него шло все бабло с военного кейса. Его сейчас фактически некем заменить. К тому же вся шайка шута работает на МИ-6, они этого даже не скрывают. Все перестановки в хохлобанде связаны с внутренними политическими разборками у матрасов. Люди стоящие за Байденом всерьез опасаются огласки воровства денег американских налогоплательщиков. Поэтому, потеряв нижнюю палату, они тут же заставили команду клоунов проредиться, чтобы замести следы и свалить ответственность на ушедших.
    Кстати, в этом кейсе и фигура Деда Бидона маячит. Его тоже могут списать со счетов вместе со всеми грехами, это оптимальный вариант. Тут стоит отметить, что на сегодняшний день жизнь шута практически ничего не стоит. Его обнулят и сделают героем, а-ля Че Гевара. Типа умер в борьбе с орками за свободу демократии. Обвинят понятно нас - Путина. Ну, у них там театр и в выходные, и ночью, и даже в субботу (шаббат) работает laughing
    Одни кретины нашли других кретинов. А страдает стандартный украинец, которого оболванили и вогнали в долги на десятилетия. И то в варианте, что Украина сохранится как государство, во что лично я не верю.
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: solar
    Виновным в закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам вообще-то обвинили только одного из заместителей - зама по тыловому обеспечению, он арестован. Других заместителей в этом не обвиняли.

    Типа один зам воровал, а все остальные в это время в домино играли и ничего не видели? laughing
    Там еще прикол был с мужиком, у которого летом нашли лям зелени в диване. Так он сказал, что деньги взял на сохранение у одной бабки. Его даже не посадили и в новостях тогда не показали. А вынесли это все наружу сейчас, потому как время пришло мочить окружение шута.
    И, да, хорошо на Украине бабки живут, по ляму зелени дают на сохранение без расписки bully
  12. Русь
    Русь Сегодня, 19:00
    +1
    единственной причиной, по которой он остался на этой должности, является решение Зеленского.

    Ха-ха три раза.... прямого указания сверху не было... амерзам покакить кто там и что тырит...
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 19:09
    +1
    Как только Рада утвердить изменение в законодательстве о том, что Министром обороны на Украине может быть военнослужащий, то ситуация с г-ном Резниковым может поменяться категорически
  14. Вениамин 48
    Вениамин 48 Сегодня, 19:23
    0
    С этим платочком и своей мимикой он выглядит как мелкий жулик, которого похвалил старший жулик!