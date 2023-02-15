«Слишком мало самолётов»: Министр обороны Польши Блащак заявил о принятом решении не поставлять истребители F-16 Киеву

Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе (...) У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени

Еще одна европейская страна сдала назад в вопросе поставок истребителей Украине, речь идет о Польше, которая буквально несколько дней назад активно выступала за отправку боевой авиации Киеву. Решение озвучил министр обороны Мариуш Блащак.Польский флюгер повернул в другую сторону от Украины, Варшава приняла решение не поставлять истребители F-16 Украине, объясняя свое решение их малым количеством. Как пояснил Блащак, в составе польских ВВС "слишком мало" современных самолетов, чтобы делиться ими еще и с Украиной. А ведь совсем недавно в Варшаве утверждали, что готовы к поставке истребителей Киеву, если кто-нибудь начнет поставки первым.- заявил польский министр обороны добавив, что Варшава не против, если другие страны, у которых самолетов значительно больше, отправят их Украине.Вообще сегодня неудачный день для Киева, от поставок боевой авиации на Украину отказывается уже третья страна. Ладно Швеция, она как бы поддерживает Киев, но в рамках общеевропейской политики. Но Великобритания и Польша, эти два лидера по оказанию военной помощи Зеленскому, на которых он возлагал определенные надежды, тоже предали киевский режим, оставив его без так необходимых самолетов.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал вопрос передачи истребителей Украине неприоритетным, призвав союзников сосредоточиться на поставках наземной техники в рамках подготовки ВСУ к весеннему наступлению.