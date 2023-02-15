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«Слишком мало самолётов»: Министр обороны Польши Блащак заявил о принятом решении не поставлять истребители F-16 Киеву

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«Слишком мало самолётов»: Министр обороны Польши Блащак заявил о принятом решении не поставлять истребители F-16 Киеву

Еще одна европейская страна сдала назад в вопросе поставок истребителей Украине, речь идет о Польше, которая буквально несколько дней назад активно выступала за отправку боевой авиации Киеву. Решение озвучил министр обороны Мариуш Блащак.


Польский флюгер повернул в другую сторону от Украины, Варшава приняла решение не поставлять истребители F-16 Украине, объясняя свое решение их малым количеством. Как пояснил Блащак, в составе польских ВВС "слишком мало" современных самолетов, чтобы делиться ими еще и с Украиной. А ведь совсем недавно в Варшаве утверждали, что готовы к поставке истребителей Киеву, если кто-нибудь начнет поставки первым.

Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе (...) У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени

- заявил польский министр обороны добавив, что Варшава не против, если другие страны, у которых самолетов значительно больше, отправят их Украине.

Вообще сегодня неудачный день для Киева, от поставок боевой авиации на Украину отказывается уже третья страна. Ладно Швеция, она как бы поддерживает Киев, но в рамках общеевропейской политики. Но Великобритания и Польша, эти два лидера по оказанию военной помощи Зеленскому, на которых он возлагал определенные надежды, тоже предали киевский режим, оставив его без так необходимых самолетов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал вопрос передачи истребителей Украине неприоритетным, призвав союзников сосредоточиться на поставках наземной техники в рамках подготовки ВСУ к весеннему наступлению.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MON_GOV_PL
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14 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:05
    +2
    поляки дали заднюю и это о многом говорит ..Украрейх в тяжелом положении и Россия не намерена отступать от цели СВО и может пойдет дальше !
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 18:13
      +2
      Это называется харчок в пятачок от братского свидомого народа киевскому фашистскому режиму.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:23
      +2
      Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе (...) У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени

      - заявил польский министр обороны добавив, что Варшава не против, если другие страны, у которых самолетов значительно больше, отправят их Украине.


      Так. Есть только 48 F-16. А куда же подевались польские Миг-29?Или они уже не польские, а украинские?
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 18:46
      +2
      Это говорит о том что до поляков малость доходит - Фы нумер 16 ( какой ба он не был распрекрасный ) с аэродромов окраинских применять не можно скорее всего .
      То есть сей летательный аппарат базироваться будет на базы скажем Польши и вот потомки крылатых гусаров и шляхты начинают не доброе понимать в этой затеи.
      Так что есть подозрения что в Кремле сказали таки -фу псина сидеть ( при чем скорее всего не официально ).
      Кто знает терпение не безгранично и наверное до шляхты доходит - их Россия уже не простит и что дальше туманно и тревожно.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:01
        0
        Цитата: сайгон
        Это говорит о том что до поляков малость доходит - Фы нумер 16 ( какой ба он не был распрекрасный ) с аэродромов окраинских применять не можно скорее всего .
        То есть сей летательный аппарат базироваться будет на базы скажем Польши и вот потомки крылатых гусаров и шляхты начинают не доброе понимать в этой затеи.
        Так что есть подозрения что в Кремле сказали таки -фу псина сидеть ( при чем скорее всего не официально ).
        Кто знает терпение не безгранично и наверное до шляхты доходит - их Россия уже не простит и что дальше туманно и тревожно.

        Украинская авиация уже давно работает с НАТОвских аэродромов.
        Как США даст отмашку на поставку самолётов, так и поставят.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:09
    +2
    Если бы США сказали что поставят им взамен F-35 то они бы легко согласились. Но у Штатов и так много истребителей F-16 (более тысячи), им проще всего будет самим поставить чем потом кому то компенсировать тратя деньги.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:11
    +1
    Вполне может быть и информационная деза.Прикрытие.Хотя все возможно,почесали лбы
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:12
    +2
    "Keine Haare am Sack, aber im Bordell drängeln"; typisch Polen eben...!!

    Sie haben keine Flugzeuge und auch sonst nichts zu verschenken,
    aber ständig die Fresse groß aufreißen; war es je anders...?!?

    Höchste Zeit diesen widerwärtigen Schaumschlägern ein für alle
    mal das freche Maul zu stopfen...!!!
  5. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 18:13
    0
    Вам поляки, в случае открытой войны с нами и это МАЛО не поможет...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: Вованыч007
      Вам поляки, в случае открытой войны с нами и это МАЛО не поможет...

      "Если кто-то первым поставит самолеты, а мы за ними!" Что-то очереди не видно жаждущих поставить. )))
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:15
    0
    Польши Блащак заявил о принятом решении не поставлять истребители F-16 Киеву

    Оба на угол шоу!!! Вот вам хоругвь наполовину красный...21 - это не только день февраля, когда будет зачитано «что-то» переломное. Оказывается, это ещё и «очко»...
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:20
    +3
    - Девушка, у вас пряники есть?
    - (ам-ням-ням) Кончились!
  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:55
    +2
    Чем скорее РФ подойдет ближе к западным границам Украины, тем скорее Польше отойдут отчуждаемые области.
    Если Украина выстоит, не видать ей, Польше, земель украинских.
  9. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 19:26
    0
    Плакать не стану от того,что с самолётами ,они в пролете.
    Даже без F16, их пичкают вооружением . Правда,в последнее время участились обломы: Израиль промолчал по поводу:"железного купола",дальнебойные ракеты лишь"улыбнулись"
    Нидерланды и Дания,отказали в Леопардах.
    Есть отчего быть в уныние