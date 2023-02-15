Военное обозрение
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Специалисты из BAE Systems приступили к сборке первых прототипов танка Challenger 3

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Специалисты из BAE Systems приступили к сборке первых прототипов танка Challenger 3

Специалисты из BAE Systems приступили к сборке первых прототипов танка Challenger 3 совместно со своими коллегами из министерства обороны. Как уточнили в военном ведомстве страны, средства на реализацию программы модернизации боевых машин этого типа уже заложены в бюджете, а работы как утверждают в министерстве, идут опережающими темпами.


Дизайн танка уже был одобрен Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) – совместным предприятием британской BAE Systems и немецкой Rheinmetall AG, выступающим в качестве фирмы-подрядчика для минобороны. Согласно данным, опубликованным оборонной компанией, в 2021-м году она уже заключила контакт с британским МО на сумму 800 млн фунтов стерлингов (около 71,7 млрд рублей) для производства 148 единиц такой техники для британской армии.

Что же касается оценки первоначального проекта, то он был утверждён ещё в марте прошлого года. Работы будут проводиться на производственных площадях в английском городе Телфорд.

Согласно информации, предоставленной в пресс-релизе британского оборонного ведомства, к основным преимуществам этой военной машины, напичканной электроникой, относятся: 120-мм гладкоствольная пушка, использующая передовые боеприпасы, новейшие средства обнаружения и захвата цели. Также в неё будет встроена система динамической защиты нового поколения.

Предусмотрена повышенная маневренность за счёт обновлённого двигателя.
Автор:
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4 комментария
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:32
    +1
    Крч ничего нового,просто улучшение
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 21:37
      +1
      Да башню немного другую поставят и пушку немецкую.
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 21:39
    +1
    Пылесборник у мехвода зачетный. Интересно, какой обзор?
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:39
    0
    Заглохнет же на параде wassat хотя может и нет))