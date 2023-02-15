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На Онежском озере начались испытания экспериментального экраноплана «Орион-25»

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На Онежском озере начались испытания экспериментального экраноплана «Орион-25»

В Петрозаводске начались испытания экспериментального экраноплана "Орион-25", построенного на местном судостроительном предприятии "Авангард". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава города Владимир Любарский.


Новый экраноплан существует пока в единственном экземпляре, он был спроектирован московской компанией ЭО "Орион", построен петрозаводскими судостроителями. Заявленные характеристики: скорость – до 500 км/час, дальность полета – до 3600 км, продолжительность – до 11 часов. Расход топлива более экономичный благодаря эффекту экрана. "Орион-25" способен скользить на небольшой высоте над любой поверхностью.

Разработчики предполагают, что разработкой заинтересуются пограничники и МЧС, а также военные. На испытания, которые пройдут на Онежском озере в заливе Петрозаводская губа, приглашены представители Минобороны и МЧС.

Такие аппараты можно использовать для охраны границы и ликвидации стихийных бедствий, в научных экспедициях или при доставке вахтовиков в труднодоступные места

- заявил мэр Петрозаводска.

Стоит отметить, что "Олион-25" является не первым экранопланом, испытания которого начались в Петрозаводске. В 2012 году был разработан "Орион-20", испытания которого также проходили на Онежском озере, но в 2015 году их свернули после серьезной аварии. Возобновились они только в 2017-м, дальнейшая судьба "Ориона-20" не ясна, хотя разрабатывался он по контракту с Минпромторгом.

О планах возобновить производство экранопланов, в том числе и военных, заявлялось еще в начале 2012 года, но на сегодняшний день эти планы продолжают оставаться планами.

Использованы фотографии:
https://vk.com/vkl1968
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:05
    +1
    Полезный самолет, только вряд-ли в больших количествах закажут, если закажут вообще.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:08
    0
    Интересно, помню долго в девяностые вспоминали про брошенный из-за отсутствия финансирования и развала Союза, проект по экраноплану так называемый "каспийский монстр" экраноплан "Лунь". А выходит возродилась идея...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:08
    +1
    Советский "Лунь"красивее был..Но это мое мнение.Машина конечно нужная.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:10
    +1
    Это больше похоже на аэросани. Он по снегу скользит, а не летит за счет эффекта экрана. Зачем такие испытания показывать? Заявленные характеристики были у Луня с Орленком, но те имели ракетное вооружение и могли перевозить личный состав и грузы. А это дорогой аналог АН-12
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:19
      0
      Михаил - Иванов hi, проблема в том что ДЕШЕВЫЙ аналог старичку КУКУРУЗНИКУ до сих пор допилить не могут, кроме пафосных речей и невнятного результата ничего(если я не пропустил). Да и с нашими просторами нам нужны самолеты, экранопланы, вертолеты, всех сортов и весовых категорий.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:13
    0
    Как то мировая практика не очень воспринимает экранопланы request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:20
      0
      Alien From hi, пока да, но, вспомните квадрокоптеры тоже поначалу воспринимали как игрушку.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:28
      +1
      А где им ползать? Аляску американцы так и не освоили, Канада не заселена - по тундре. где деревьев нет. кроме нас никто не ползает. Опять-таки, аналогов Азовского и Каспийского морей, где им самое то - не упомню...
      Нашим еще и суда на воздушной подушке надо восстанавливать - вообще ничего лучше для Крайнего Севера быть не может в принципе
      Это, тащемто Аляска - но сами смотрите, на чем тут передвигаться? На болотоходе?
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:13
    0
    ну и хорошо пусть делают 140 машин надо по 10 в год
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:16
    -1
    Будет княжество финское и канада под ударом.
    А австралию заберем с такими орланами?
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:22
    0
    Ключевая мысль- предыдущую разработку ожидаемо похерили. С этой будет тоже. Пока будет выгодно пилить бюджет. Пока будет безопасно нас обворовывать .
  9. shikin
    shikin Сегодня, 19:24
    0
    Ему бы еще шасси на воздушной подушке. В свое время много с этим экспериментировали, в том числе и на Ан-14.
    Кстати, здесь, возможно использовать т.н. воздушную смазку - поддув под баллоны.
  10. Балу
    Балу Сегодня, 19:28
    0
    Грузоподъемность? Нужен такой. Возможно еще нужнее для ВМФ спасательный экраноплан с оборудованием для спасательных работ при авариях на ПЛ , когда нибудь типа легендарного Лунь.