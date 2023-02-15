На Онежском озере начались испытания экспериментального экраноплана «Орион-25»

Такие аппараты можно использовать для охраны границы и ликвидации стихийных бедствий, в научных экспедициях или при доставке вахтовиков в труднодоступные места

В Петрозаводске начались испытания экспериментального экраноплана "Орион-25", построенного на местном судостроительном предприятии "Авангард". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава города Владимир Любарский.Новый экраноплан существует пока в единственном экземпляре, он был спроектирован московской компанией ЭО "Орион", построен петрозаводскими судостроителями. Заявленные характеристики: скорость – до 500 км/час, дальность полета – до 3600 км, продолжительность – до 11 часов. Расход топлива более экономичный благодаря эффекту экрана. "Орион-25" способен скользить на небольшой высоте над любой поверхностью.Разработчики предполагают, что разработкой заинтересуются пограничники и МЧС, а также военные. На испытания, которые пройдут на Онежском озере в заливе Петрозаводская губа, приглашены представители Минобороны и МЧС.- заявил мэр Петрозаводска.Стоит отметить, что "Олион-25" является не первым экранопланом, испытания которого начались в Петрозаводске. В 2012 году был разработан "Орион-20", испытания которого также проходили на Онежском озере, но в 2015 году их свернули после серьезной аварии. Возобновились они только в 2017-м, дальнейшая судьба "Ориона-20" не ясна, хотя разрабатывался он по контракту с Минпромторгом.О планах возобновить производство экранопланов, в том числе и военных, заявлялось еще в начале 2012 года, но на сегодняшний день эти планы продолжают оставаться планами.