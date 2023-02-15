ВС РФ активно наступают под Угледаром и уничтожают БПЛА противника над Луганщиной

15 февраля над территорией Луганской Народной Республики (ЛНР) были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации 8 реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также ПВО ликвидировала 11 украинских беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
В Харьковской области российским войскам в результате меткого удара удалось уничтожить склад боеприпасов, который использовался 113-й бригадой территориальной обороны ВСУ. Также в Харьковской области и Луганской Народной Республике были уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Под Угледаром, тем временем, продолжается активное наступление российских войск. Ключевую роль в нем играют морские пехотинцы Тихоокеанского флота ВМФ России из 155-й и 40-й бригад морской пехоты, а также ОБТФ «Каскад» из ДНР (Донецкой Народной Республики), части 29-й армии и 3-го армейского корпуса ВС РФ. Наши бойцы стараются охватить город с нескольких флангов, чтобы захватить господствующие высоты, что откроет путь к дальнейшему успеху.
В Артемовске (Бахмуте) продолжают сражаться отряды ЧВК «Вагнер». Основатель группы Евгений Пригожин утверждает, что говорить об окружении украинских формирований в городе преждевременно, но успехи у российских бойцов есть: они продвигаются в районе Мариупольского кладбища в южной части города.
Тем временем, украинские силы противовоздушной обороны сегодня весь день боролись с воздушными шарами, о чем сообщили в ВСУ. Только над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров. В ВСУ считают, что они могли быть оборудованы угловыми отражателями и разведывательной аппаратурой, а запускают их ВС РФ для выявления мест размещения украинской противовоздушной обороны.