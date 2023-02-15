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ВС РФ активно наступают под Угледаром и уничтожают БПЛА противника над Луганщиной

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ВС РФ активно наступают под Угледаром и уничтожают БПЛА противника над Луганщиной

15 февраля над территорией Луганской Народной Республики (ЛНР) были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации 8 реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также ПВО ликвидировала 11 украинских беспилотных летательных аппаратов различного назначения.


В Харьковской области российским войскам в результате меткого удара удалось уничтожить склад боеприпасов, который использовался 113-й бригадой территориальной обороны ВСУ. Также в Харьковской области и Луганской Народной Республике были уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Под Угледаром, тем временем, продолжается активное наступление российских войск. Ключевую роль в нем играют морские пехотинцы Тихоокеанского флота ВМФ России из 155-й и 40-й бригад морской пехоты, а также ОБТФ «Каскад» из ДНР (Донецкой Народной Республики), части 29-й армии и 3-го армейского корпуса ВС РФ. Наши бойцы стараются охватить город с нескольких флангов, чтобы захватить господствующие высоты, что откроет путь к дальнейшему успеху.


В Артемовске (Бахмуте) продолжают сражаться отряды ЧВК «Вагнер». Основатель группы Евгений Пригожин утверждает, что говорить об окружении украинских формирований в городе преждевременно, но успехи у российских бойцов есть: они продвигаются в районе Мариупольского кладбища в южной части города.

Тем временем, украинские силы противовоздушной обороны сегодня весь день боролись с воздушными шарами, о чем сообщили в ВСУ. Только над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров. В ВСУ считают, что они могли быть оборудованы угловыми отражателями и разведывательной аппаратурой, а запускают их ВС РФ для выявления мест размещения украинской противовоздушной обороны.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:24
    -1
    Близится 1 мая, о сколько воздушных шаров ВСУ будет отслеживать, запотеют выгребать их с неба.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:26
      0
      Оборона ВСУ начинает трещать.
      . ВСУшники в своих чатах клянут мини-бомбардировщики — русские коптеры с ВОГами, которые ежедневно кошмарят их позиции. Но самые большие опасения укро-солдаты на Авдеевском направлении связывают со скорой потерей Марьинки, после чего «русские зайдут в спину „захисникам незалежностi“ сначала в Красногоровке, а потом уже в Невельском».
      «Потеря Марьинки за счет возможного эффекта домино приведет к риску окружения всей Авдеевской группировки», — сообщается в аналитике ОК «Юг» ВСУ. Причем ситуация в последние дни для укро-вояк резко ухудшилась, в чем уныло признаются самостийные блогеры. Их грустные настроения согласуются с информацией от наших военкоров.
      В частности, в телеграм-канале проекта WarGonzo появилось сообщение: «Русская армия продолжает взламывать Марьинку — один из самых укрепленных из оккупированных неонацистами городов Донецкой Народной Республики РФ. Мирных жителей там давно нет. Как нет и их домов, практически в каждом из них украинские формирования оборудовали оборонительный рубеж или опорный пункт.
      …Русские войска овладели одним из ключевых опорников — элеватором, взяв большое количество пленных из 79-й ОДШБр ВСУ и заставив остальных откатиться в западные и южные окраины города. Огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллеристы 381-го полка".

      https://svpressa.ru/war21/article/362399/
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:30
        +1
        Мирных жителей там давно нет. Как нет и их домов, практически в каждом из них украинские формирования оборудовали оборонительный рубеж или опорный пункт.

        Ну так и накрыть их ковровым бомбометанием, раз мирных жителей нет.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:32
          0
          Там все здания строились в советское время с тем расчетом что в случае войны они станут укреплениями.И вот они удачно справляются судя по всему с заложенными в них функциями.
          1. Павел_Свешников
            Павел_Свешников Сегодня, 19:37
            0
            А на что Солцепек и вакуумные бомбы? После одного удара живых гарантированной не будет. Только занимай территорию, пока новые не набежали.
            1. blackGRAIL
              blackGRAIL Сегодня, 19:46
              0
              Под Угледаром арта украинцев не то, что бы не подавлена - она господствует. Солнцепек с максимальной дальности дает очень плохую точность, например по дому он попасть сможет разве что случайно. А подойти на дальность прямого выстрела чревато. Вообще новость странная - телега кипит, что морпехов колоннами на убой в Угледаром гонят, а здесь пишут про какое то успешное наступление…
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:25
    +2
    Суровая мужская работа продолжается, дай Бог нашим воинам ратной удачи на полях сражений.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:25
    +1
    Воздушные шары отличная штука. Дешево и сердито. good
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: Alien From
      Воздушные шары отличная штука. Дешево и сердито.

      Еще бы красненькие! С серпом и молотом!
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:28
    -1
    ... И 200 кракенов поют таими злыми голосами...
    И колокольчик весь зашелся от рыданий...
    Чуть поммедленнее кони...
    Не торопиться наступать