Русофобствующие польские элиты продолжают делать расчёты относительно того, как руками украинцев и собственных наёмников «победить Россию».
В Минобороны Польши предложили создать на восточном фланге Североатлантического альянса (как вариант – близ польского Жешува) склады с боеприпасами для оперативной переброски необходимых их объёмов на Украину. В предложении военного ведомства Польши говорится, что «для победы нужно совершенствовать логистику».
Отдельное заявление сделал по этому поводу президент Польши Анджей Дуда. По его словам, страны НАТО намереваются передать Киеву в общей сложности столько танков, сколько бы хватило на создание нескольких бригад.
Дуда:
С помощью натовской военной техники Украина сможет отвоевать свои территории, ранее занятые Россией в ходе вторжения.
Между тем, на Западе есть те, кто считает, что НАТО «размазывает» помощь. В качестве претензии к альянсу предъявляется то, что военная помощь идёт дозировано, а не в «крупных масштабах». Отмечено, что пока в формате «Рамштайн» раздумывают, поставлять ли Украине истребители, ВСУ уже успевают потратить до 80% ранее поставленного арсенала самоходных гаубиц, бронемашин, армейских грузовиков и другой техники. «Ястребы» призывают НАТО направлять технику и оружие Киеву «непрерывным потоком без бюрократических проволочек».