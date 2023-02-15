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Власти Польши предложили создать склады с боеприпасами на «восточном фланге НАТО» для оперативной отправки на Украину

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Власти Польши предложили создать склады с боеприпасами на «восточном фланге НАТО» для оперативной отправки на Украину

Русофобствующие польские элиты продолжают делать расчёты относительно того, как руками украинцев и собственных наёмников «победить Россию».


В Минобороны Польши предложили создать на восточном фланге Североатлантического альянса (как вариант – близ польского Жешува) склады с боеприпасами для оперативной переброски необходимых их объёмов на Украину. В предложении военного ведомства Польши говорится, что «для победы нужно совершенствовать логистику».

Отдельное заявление сделал по этому поводу президент Польши Анджей Дуда. По его словам, страны НАТО намереваются передать Киеву в общей сложности столько танков, сколько бы хватило на создание нескольких бригад.

Дуда:

С помощью натовской военной техники Украина сможет отвоевать свои территории, ранее занятые Россией в ходе вторжения.

Между тем, на Западе есть те, кто считает, что НАТО «размазывает» помощь. В качестве претензии к альянсу предъявляется то, что военная помощь идёт дозировано, а не в «крупных масштабах». Отмечено, что пока в формате «Рамштайн» раздумывают, поставлять ли Украине истребители, ВСУ уже успевают потратить до 80% ранее поставленного арсенала самоходных гаубиц, бронемашин, армейских грузовиков и другой техники. «Ястребы» призывают НАТО направлять технику и оружие Киеву «непрерывным потоком без бюрократических проволочек».
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:32
    +1
    Ну от этих ожидать чего либо хорошего не стоит вообще, фантомные боли беспокоят Варшаву всё сильнее, а прикрышка в Вашингтоне развязывает язык и рученки.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:33
    0
    Вот взорвется кондиционер на таком складе, то-то шуму будет...
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:34
    0
    «Ястребы» призывают НАТО направлять технику и оружие Киеву «непрерывным потоком без бюрократических проволочек»

    Вот Польша пусть и направляет! Или снова "мы следующие за теми, кто поставит самолеты первыми".
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:38
      0
      Егоза hi, а что дойче с Леопардами продавили, и Варшава требовала громче всех вроде как "первой скрипкой" работала. Так же и тут Вашингтон вроде как и не при делах, мол америка только поддерживает а вот Е. С. само хочет.
  4. Orso
    Orso Сегодня, 19:36
    0
    Собирайте склады с боеприпасами, да побольше и поближе со складами с тяжелой техникой, чтобы в случае случайного самовозгорания, горело бы поэффективней и пожарче.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:41
    0
    Впечатления такое, что там все поголовно безумцы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:45
      0
      Alien From, нет просто каждый из этих контрацептивов надеятся выжить в 3-ей мировой, прививка второй мировой закончила свое действие.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:47
    0
    может все эти "ястребы" сами пойдут воевать в окопы, повоюют, их там уконтропупят и все само собой закончится...