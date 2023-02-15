Очевидцы обратили внимание на перемещение БТР по улицам Кишинёва

Сегодня очевидцы обратили внимание на перемещение по улицам Кишинёва военной техники. Речь идёт о бронетранспортёре (БТР), который проезжал в неизвестном направлении по одной из столичных улиц.Об этом сообщил в том числе украинский Telegram-канал «Страна».В то же время, примечателен и тот факт, что боевая машина передвигалась в сопровождении полицейского автомобиля, что может указывать и на её возврат в войсковую часть с какого-нибудь полигона, но дело в том, что военные учения накануне не освещались в молдавском медиапространстве.Тем временем украинские СМИ, продолжая муссировать тему «возможного российского вторжения» на территорию республики, связывают появление одного БТР с запланированным на 19 февраля в Молдове всенародным митингом оппозиции.Отметим, что информация о проведении на всех полигонах военных гарнизонов Национальной армии Молдовы тактических учений была подтверждена оборонным ведомством страны, однако, проходили они последний раз в период с 24-го января по 4-е февраля. Цель учений, уточнили тогда в министерстве, заключалась в оценке возможностей и практических навыков всех военнослужащих – как срочников, так и контрактников.Несмотря на все заверения молдавского руководства в том, что они проходят в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023-й год, будучи никак не связанными с конфликтом в соседней стране. Особенно это стало актуальным после недавно сделанных заявлений президентом Молдавии Майей Санду, которая обвинила российское руководство в якобы готовящемся им диверсионном плане по подрыву национальной безопасности в стране.