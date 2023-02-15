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Очевидцы обратили внимание на перемещение БТР по улицам Кишинёва

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Очевидцы обратили внимание на перемещение БТР по улицам Кишинёва

Сегодня очевидцы обратили внимание на перемещение по улицам Кишинёва военной техники. Речь идёт о бронетранспортёре (БТР), который проезжал в неизвестном направлении по одной из столичных улиц.


Об этом сообщил в том числе украинский Telegram-канал «Страна».

В то же время, примечателен и тот факт, что боевая машина передвигалась в сопровождении полицейского автомобиля, что может указывать и на её возврат в войсковую часть с какого-нибудь полигона, но дело в том, что военные учения накануне не освещались в молдавском медиапространстве.

Тем временем украинские СМИ, продолжая муссировать тему «возможного российского вторжения» на территорию республики, связывают появление одного БТР с запланированным на 19 февраля в Молдове всенародным митингом оппозиции.

Отметим, что информация о проведении на всех полигонах военных гарнизонов Национальной армии Молдовы тактических учений была подтверждена оборонным ведомством страны, однако, проходили они последний раз в период с 24-го января по 4-е февраля. Цель учений, уточнили тогда в министерстве, заключалась в оценке возможностей и практических навыков всех военнослужащих – как срочников, так и контрактников.

Несмотря на все заверения молдавского руководства в том, что они проходят в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023-й год, будучи никак не связанными с конфликтом в соседней стране. Особенно это стало актуальным после недавно сделанных заявлений президентом Молдавии Майей Санду, которая обвинила российское руководство в якобы готовящемся им диверсионном плане по подрыву национальной безопасности в стране.
Автор:
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:22
    +1
    Неделю назад у нас по селу тоже БТР проехал..К чему бы это? belay
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:05
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Неделю назад у нас по селу тоже БТР проехал..К чему бы это? belay


      Как село называется? Краснодар? Так это мы за пивом ездили laughing
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:40
      +1
      И так сидим, как шпана в песочнице, боимся пукнуть, чтоб полмира не снести. lol а вы ещё подливаете масла в огонь drinks
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:28
    0
    Кино и немцы, тем больше и не осталось для обсуждения.
    Интересно, это модерируется?
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 21:41
      +1
      Штирлиц шёл. Из цикла «Возвращение резидента»:


  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:37
    +1
    Я думаю им склады с оружием в приднестровье нужны. Рано или поздно фронт в направлении Одессы оживет, или Приднестровье падет.
    Надо говорит же о каких то событиях, видимо молдову готовят к войне.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:37
    +1
    Ну если народ не очень хочет видить пчелку у власти дальше, а пчелке очень хочется, то-орем про мнимых русских и абсолютно демократически раскатываем танками всех несогласных. Классика, сто раз так делали!
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:38
    -3
    украинцы в ужасе ожидания годовщины 24 февраля, они массово покидают дома и уезжают заграницу, сейчас украинскиe города ночью очень темные, в большинстве окон не светит и здесь причина не в вeeрных отключениях света a панической бежке.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: FPEDDI_KPYGEP
      украинцы в ужасе ожидания годовщины 24 февраля, они массово покидают дома и уезжают заграницу, сейчас украинскиe города ночью очень темные, в большинстве окон не светит и здесь причина не в вeeрных отключениях света a панической бежке.


      Далась Вам эта годовщина ....
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:42
    -3
    Молдавская карта начинает разыгрываться, возможно вслед за хихелами пойдут молдавашки.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:32
      0
      Цитата: Alien From
      Молдавская карта начинает разыгрываться, возможно вслед за хихелами пойдут молдавашки.


      Пойдут. Обязательно пойдут. Без молдаван стройка уже не стройка. Будут дома в ЛДНР восстанавливать и строить.
  7. Комментарий был удален.
  8. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 21:15
    0
    Вероятно, поехал к дистрибьютору, чтобы проверить масло и давление в шинах.
    Я бы хотел, чтобы они дали чаевые служащему заправки за мытье ветрового стекла.
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 21:32
      0
      Может быть, коллега, поставивший минус, не хочет давать чаевые продавщице торгового автомата winked
  9. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 21:37
    0
    Ну вот, никогда такого не было и вдруг опять.
    И нужно не забыть появление БТРа связать с недавним закрытием воздушного пространства.