Евгений Пригожин: «Продвижение идёт не так быстро, окружения Бахмута можно ожидать в марте-апреле»

Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор

Если бы в России было бы от трех до пяти ЧВК "Вагнер", то мы сегодня уже в Днепре носки полоскали бы

Продвижение штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте идет не так быстро, как хотелось бы, город мог быть взят еще к Новому году, если бы не "чудовищная военная бюрократия". Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов.По словам Пригожина, "палки в колеса" ЧВК суются чуть ли не ежедневно, что мешает нормальной работе бойцов. В последнее время произошло несколько структурных изменений, в частности прекращен прием заключенных в состав компании. Хотя сам основатель ЧВК этого и не говорит, но судя по его оговоркам, это тоже результат "военной бюрократии". В связи с этим произойдет уменьшение численного состава, а задачи с "музыкантов" никто не снимал.Бахмут может быть окружен в марте-апреле этого года, учитывая сегодняшнюю ситуацию, но на эти сроки может повлиять поставка Украине тяжелых вооружений. По словам Пригожина, еще придется жечь немецкие "Леопарды".- заявил он.Ранее куратор "музыкантов" заявлял, что ожидать от вагнеровцев взятия Бахмута в ближайшее время не стоит, ВСУ продолжают перебрасывать резервы в город. Сейчас продвижение ЧВК "Вагнер" идет по 50-100 метров в день, противник ожесточенно сопротивляется.- добавил Пригожин.