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Евгений Пригожин: «Продвижение идёт не так быстро, окружения Бахмута можно ожидать в марте-апреле»

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Евгений Пригожин: «Продвижение идёт не так быстро, окружения Бахмута можно ожидать в марте-апреле»

Продвижение штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте идет не так быстро, как хотелось бы, город мог быть взят еще к Новому году, если бы не "чудовищная военная бюрократия". Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов.


По словам Пригожина, "палки в колеса" ЧВК суются чуть ли не ежедневно, что мешает нормальной работе бойцов. В последнее время произошло несколько структурных изменений, в частности прекращен прием заключенных в состав компании. Хотя сам основатель ЧВК этого и не говорит, но судя по его оговоркам, это тоже результат "военной бюрократии". В связи с этим произойдет уменьшение численного состава, а задачи с "музыкантов" никто не снимал.

Бахмут может быть окружен в марте-апреле этого года, учитывая сегодняшнюю ситуацию, но на эти сроки может повлиять поставка Украине тяжелых вооружений. По словам Пригожина, еще придется жечь немецкие "Леопарды".

Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор

- заявил он.

Ранее куратор "музыкантов" заявлял, что ожидать от вагнеровцев взятия Бахмута в ближайшее время не стоит, ВСУ продолжают перебрасывать резервы в город. Сейчас продвижение ЧВК "Вагнер" идет по 50-100 метров в день, противник ожесточенно сопротивляется.

Если бы в России было бы от трех до пяти ЧВК "Вагнер", то мы сегодня уже в Днепре носки полоскали бы

- добавил Пригожин.

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73 комментария
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 20:18
    +11
    если бы не "чудовищная военная бюрократия"

    Печально.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:22
      +5
      Бахмут как пылесос и у него свои функции,но похоже ВСУ решили всё таки драпануть из Бахмута. Для нас выгоднее чтобы ВСУ вливали все новые и новые бригады в эту мясорубку.Важен даже не сам Бахмут,а его функция мясорубки,обескравливающая ВСУ.

      . Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях, по оценкам разведки, около 90 батальонов. Около 40-50 тысяч человек. Противник каждый день подкидывает новые резервы

      — рассказал основатель ЧВК.
      По его словам, на данном направлении бойцы «Вагнера» продвигаются по «50-100 метров» за день, поскольку бои в Артемовске идут «за каждый дом, за каждый метр». Укрепрайон обустроен «в каждом огороде», уточнил Пригожин.

      https://topcor.ru/32172-prigozhin-boevye-dejstvija-v-artemovske-paralizovali-90-batalonov-vsu.html

      . По словам Пригожина, еще придется жечь немецкие "Леопарды".

      Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор


      Свинец-2 (3БМ60) говорят уже в войсках.
      . Помимо снарядов 3БМ60, способных пробивать гомогенную броню толщиной 800-830 мм на расстоянии 2 км, на Украине были замечены более старые и гораздо более короткие снаряды 3БМ42 "Манго" еще 1980-х годов, которые широко использовались в российских бронетанковых частях с начала боевых действий в феврале.


      "Слив" изображений, подтверждающих присутствие 3БМ60, может означать, что российская армия готова к скорому появлению на театре военных действий танков западного производства — причем, некоторые из них (например, британский "Челленджер 2" и поставленный немецкий "Леопард" 2A6) могут оказаться неуязвимыми для более старых снарядов 3БМ42. Однако против более старых "Леопардов" 2A4 из Польши 3БM42 вполне хватит, поскольку по броне они вполне сопоставимы со слабо модернизированными украинскими машинами советской эпохи.
      На фоне резкого скачка напряженности в отношениях с НАТО Россия значительно нарастила производство основного боевого танка Т-90М, и многие предполагают, что параллельно вырастет и производство 3БМ60.

      https://inosmi.ru/20230214/snaryady-260605385.html
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:28
        +8
        Цитата: Orange-Bigg
        Важен даже не сам Бахмут,а его функция мясорубки,обескравливающая ВСУ.

        Безусловно, уничтожение армии противника важнее занятия нас. пунктов.
        Желательно, конечно и то и другое, но так бывает только при ковровых бомбардировках.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 21:17
          -2
          А почему, кстати, Бахмут на Интерактивной карте СВО обозначается как Артёмовск?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 21:28
            -1
            Цитата: Shurik70
            А почему, кстати, Бахмут на Интерактивной карте СВО обозначается как Артёмовск?


            Потому что украинцы переименовали в 2015 году Артёмовск в Бахмут.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 20:37
        +9
        Цитата: Orange-Bigg
        Бахмут как пылесос и у него свои функции,но похоже ВСУ решили всё таки драпануть из Бахмута. Для нас выгоднее чтобы ВСУ вливали все новые и новые бригады в эту мясорубку.Важен даже не сам Бахмут,а его функция мясорубки,обескравливающая ВСУ.

        А украинцы считают, что это обескровливают РА. И поводов так думать у них тоже хватает.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 20:42
          +5
          К сожалению сейчас фейки самые главные новости. Ещё вчера на ВО писали что Прасковеевка полностью окружена, а сегодня сказали что нет. Кому верить? Ну не вам же американским подстилкам. Арон, я не конкретно про Вас, я про политику Израиля, так что не обижайтесь.
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 20:54
            +5
            Цитата: Карат
            К сожалению сейчас фейки самые главные новости. Ещё вчера на ВО писали что Прасковеевка полностью окружена, а сегодня сказали что нет. Кому верить? Ну не вам же американским подстилкам. Арон, я не конкретно про Вас, я про политику Израиля, так что не обижайтесь.

            А никому не нужно верить ..Даже себе ))) Интернет такая помойка .
            В Бога нужно верить в Отечество , Россию ,Родину В наших парней на передке и т.д. Вот главное считаю !
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:51
          -1
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Orange-Bigg
          Бахмут как пылесос и у него свои функции,но похоже ВСУ решили всё таки драпануть из Бахмута. Для нас выгоднее чтобы ВСУ вливали все новые и новые бригады в эту мясорубку.Важен даже не сам Бахмут,а его функция мясорубки,обескравливающая ВСУ.

          А украинцы считают, что это обескровливают РА. И поводов так думать у них тоже хватает.


          Обескравливают РА? Это как,если по словам Пригожина в радиусе 50 км от Бахмута только ЧВК Вагнер с нашей стороны?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 20:53
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Orange-Bigg
            Бахмут как пылесос и у него свои функции,но похоже ВСУ решили всё таки драпануть из Бахмута. Для нас выгоднее чтобы ВСУ вливали все новые и новые бригады в эту мясорубку.Важен даже не сам Бахмут,а его функция мясорубки,обескравливающая ВСУ.

            А украинцы считают, что это обескровливают РА. И поводов так думать у них тоже хватает.


            Обескравливают РА? Это как,если по словам Пригожина в радиусе 50 км от Бахмута только ЧВК Вагнер с нашей стороны?

            А бригады МП , где сейчас воюют?
          2. Карат
            Карат Сегодня, 20:55
            -1
            Цитата: Orange-Bigg
            по словам Пригожина в радиусе 50 км от Бахмута только ЧВК Вагнер с нашей стороны?

            Гонит. Артиллерия МО стоит максимум в 20 км. Да и пусть вспомнит кто его фланги прикрывает.
        3. leks
          leks Сегодня, 20:53
          +5
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Orange-Bigg
          Бахмут как пылесос и у него свои функции,но похоже ВСУ решили всё таки драпануть из Бахмута. Для нас выгоднее чтобы ВСУ вливали все новые и новые бригады в эту мясорубку.Важен даже не сам Бахмут,а его функция мясорубки,обескравливающая ВСУ.

          А украинцы считают, что это обескровливают РА. И поводов так думать у них тоже хватает.

          Бахмут штурмует только чвк! Обескровливают РА кретины генералы на других направлениях типа Угледар.
        4. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 21:19
          -1
          Цитата: Арон Заави
          А украинцы считают, что это обескровливают РА. И поводов так думать у них тоже хватает.

          Ну как на Украине говорят : " дурень думкой богатеет", пусть думают, на то и кастрюля на челе.
        5. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 21:29
          -1
          Цитата: Арон Заави
          А украинцы считают, что это обескровливают РА. И поводов так думать у них тоже хватает.

          Вам Арон из Израиля конечно видней ,особенно если ваши соплеменники там у власти и ни одного еврея в строю опять нет хе хе
      3. Uno
        Uno Сегодня, 21:08
        -1
        Оставят или нет покажет время, накидать красивых цитат это конечно хорошо, но они с реальностью имеют мало общего. Опять все почему-то забывают что у атакующей стороны тоже потери и рано или поздно боевой потенциал "сточится", наступление замедлится.

        Мне кажется тут выбрана тактика Мариуполя, максимально сковывать силы противника, ведь защищаться в городской застройке намного легче чем ее штурмовать. Что заставит перебрасывать опытные подразделения с других участков. А там уже весна и возможные контрудар и кто знает как оно обернется, возможно привет Мелитополь, пока там Бахмут все еще окружают
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 21:30
          -1
          Не работает твоя убогая логика. В городе и штурмовать проще прикрываясь застройкой.
          А обороняющихся. на выявленных позициях, можно буквально похоронить при помощи танковых пушек и огнеметов, или забросать малокалиберными снарядами или ВОГами.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 20:25
      +1
      Цитата: Ясная
      Печально.

      Генералы всегда готовятся к прошлой войне.
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:27
      +3
      Похоже Пригожин единственный вменяемый человек в этом бардаке! hi
      1. tomket
        tomket Сегодня, 20:48
        -3
        Цитата: Alien From
        Похоже Пригожин единственный вменяемый человек в этом бардаке!

        И ипоэтому этот вменяемый человек гонит фуфломицин про таран и вызывает Зеленского на поединок на МиГах. Вы уверены что он вменяемый?
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 20:58
        +1
        Цитата: Alien From
        Похоже Пригожин единственный вменяемый человек в этом бардаке! hi

        А мне кажется ,что Пригожин слишком пиарится начал и это не зер гуд .
        У его ЧВК задачи тактические и они их выполняют неплохо ..Молодцы !
        А вот стратегические и глобальные Тут уж не его ума дело (без обиды)
      3. Карат
        Карат Сегодня, 21:01
        -1
        Пригожин коммерсант, политик, но не военный.

        Вспоминается фильм "Слуга народа" на котором Зеленский приехал к президентской власти.
        Аналогия напрашивается сама собой.
    4. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 20:30
      +1
      Музыканты это талантливые мотивированные отважные ребята. Очень эффективные. Армии можно многому у них поучится. И наверное нужно!
      1. YaWMa
        YaWMa Сегодня, 20:35
        -5
        и огромное количество зэков убийц и насильников, у некоторых аж по два три убиства по статье в мирной жизни. Герои одним словом.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:48
          +3
          Цитата: YaWMa
          и огромное количество зэков убийц и насильников, у некоторых аж по два три убиства по статье в мирной жизни. Герои одним словом.


          Да герои.Искупают свою вину кровью.Если по большому счету разобраться то военные любой армии мира ,уничтожающие врага в ходе боевых действий,это убийцы.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 20:55
            -3
            Цитата: Orange-Bigg
            Цитата: YaWMa
            и огромное количество зэков убийц и насильников, у некоторых аж по два три убиства по статье в мирной жизни. Герои одним словом.


            Да герои.Искупают свою вину кровью.Если по большому счету разобраться то военные любой армии мира ,уничтожающие врага в ходе боевых действий,это убийцы.

            Перед кем? Перед матерью чьего ребенка они убили? Перед изнасилованой женщиной? Перед ограбленными и обездоленными людьми? Ой сомневаюсь , что они их простят.
            1. Карат
              Карат Сегодня, 21:18
              +1
              Цитата: Арон Заави
              Перед матерью чьего ребенка они убили? Перед изнасилованой женщиной?


              Арон, а Вы к чему сейчас приплели американскую армию?
              1. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 21:39
                0
                Цитата: Карат
                Цитата: Арон Заави
                Перед матерью чьего ребенка они убили? Перед изнасилованой женщиной?


                Арон, а Вы к чему сейчас приплели американскую армию?

                Я вообщем то вот о таких героях.

                В Серове в Свердловской области похоронили 46-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Молодцова, который погиб в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на администрацию городского округа.
                Гроб погибшего бойца несли военные. На церемонии прощания выступили ветераны со словами благодарности в адрес Молодцова.
                Отмечается, что Молодцов вступил в частную военную компанию, когда отбывал срок в колонии, и отправился в зону боевых действий.
                Мужчина был осужден за убийство собственной пожилой матери, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей пенсионерки. Свою вину на суде сын отрицал, утверждая, что женщина сама случайно упала.
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 21:04
          -1
          Цитата: YaWMa
          и огромное количество зэков убийц и насильников, у некоторых аж по два три убиства по статье в мирной жизни. Герои одним словом.

          Они не герои ,а штурмовики и гибнет их не мало искупляют кровью ..
          В этом вся суть ..Чем нары протирать задами ,пусть послужат России ,авось выживут ..ЧВК все же пока вне Армии и у них свои уставы ..
          Так что не нужно мужики ,слишком идеализировать эти военные формирования ..России пришлось на это пойти и непрогадали !
      2. tomket
        tomket Сегодня, 20:49
        -2
        Цитата: Arzoo
        Музыканты это талантливые мотивированные отважные ребята. Очень эффективные. Армии можно многому у них поучится. И наверное нужно!

        Чему учится? Как полгода окружать ПГТ ?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:55
          0
          Цитата: tomket
          Цитата: Arzoo
          Музыканты это талантливые мотивированные отважные ребята. Очень эффективные. Армии можно многому у них поучится. И наверное нужно!

          Чему учится? Как полгода окружать ПГТ ?


          Соледар и Бахмут это города.Так же как и Попасная которую в том числе ЧВК Вагнер и освобождали.А сколько ПГТ они заняли за это время - не счесть.Так что вы не правы.
      3. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 21:37
        +1
        Вот когда узнаем сколько у них хотя бы реальных потерь, тогда и будем учится. Про чеченцев тоже поначалу оды пели, а сейчас не видно и не слышно.
    5. Карат
      Карат Сегодня, 20:30
      +2
      Печально другое. Этим он подтвердил, что очень зависит от нашего Министерства обороны.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 21:12
        -1
        Цитата: Карат
        Печально другое. Этим он подтвердил, что очень зависит от нашего Министерства обороны.

        А как должно быть Рома ? Как гуляй-поле ..? В каждом батальене свой генштаб и свои планы наступлений или отступлений хе хе
    6. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:54
      -2
      Вы реально не понимаете к чему это он заявил?
      Совершенно нет желания восхвалять МО и рассказывать о том, что там все замечательно, но в данном случае причина заявлений куда более тривиальна - конфликт между группами за место под Солнцем. Или у Солнца, если точнее.
      И прежде чем обвинять МО, неплохо было бы ему за свои слова и действия ответить.
  2. leks
    leks Сегодня, 20:20
    +6
    М-да не зря писали, что МО на фоне чвк выглядит бледно и поэтому большие начальники из МО начали вставлять палки в колеса чвк.
    Вот так и живут в "дружном Лаосе".
    1. arthh
      arthh Сегодня, 20:21
      -2
      Ничего надеюсь придумают способ набрать побольше допустим больше иностранцев
    2. курвиметр
      курвиметр Сегодня, 20:42
      0
      Разве вы не понимаете, что весь этот инфошум( ЧВК, МО и пр.) чтобы замылить глаза и уши электорату, идут, с ускорением, процессы которые нам не видны... И нам их не покажут... И конечный результат, на перспективу, будет многим не по душе...
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:02
      +2
      Простите, кто это писал?
      То, что МО тянет на себе основную тяжесть СВО - это факт. Да, при этом с борьбой в инфополе у Министерства совсем не все хорошо, но это не повод делать подобные заявления.
      Кто Гостомель брал и сдерживал (думаю, эту операцию ещё во всех учебниках опишут), Бучу, ЗАЭС и т.д. ???
      То, что МО не делает из реальных подвигов пиара тогда, когда он уместен - это одно. Но вот совсем не говорит о том, что МО хуже участвует.
      Сравните расходы на 1 МСВ МО и на аналогичное подразделение ЧВК. Думаю, офигеем от разницы. И это ещё не говорить о том, насколько это соответствует нормам российского права. Начиная от обещания амнистии преступникам, или их расстрела и заканчивая кувалдами. - этому должны давать оценку компетентные органы. И вот после ответов ещё можно было бы сравнивать.
      1. leks
        leks Сегодня, 21:25
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Простите, кто это писал?
        То, что МО тянет на себе основную тяжесть СВО - это факт. Да, при этом с борьбой в инфополе у Министерства совсем не все хорошо, но это не повод делать подобные заявления.
        Кто Гостомель брал и сдерживал (думаю, эту операцию ещё во всех учебниках опишут), Бучу, ЗАЭС и т.д. ???
        То, что МО не делает из реальных подвигов пиара тогда, когда он уместен - это одно. Но вот совсем не говорит о том, что МО хуже участвует.
        Сравните расходы на 1 МСВ МО и на аналогичное подразделение ЧВК. Думаю, офигеем от разницы. И это ещё не говорить о том, насколько это соответствует нормам российского права. Начиная от обещания амнистии преступникам, или их расстрела и заканчивая кувалдами. - этому должны давать оценку компетентные органы. И вот после ответов ещё можно было бы сравнивать.

        Только вот Гостомель в итоге сдали, что сделало бессмысленные потери пацанов из десанта, а там их прилично полегло.
        Да, Буча уже вошла в историю причём в мировую!
        МО обороны не делает пиара просто потому что нечем похвастаться с середины лета. Как только возьмут Бахмут так МО в лице Конашенкова заявит о взятии этого населенного пункта подразделениями МОРФ.
        Про какое право вы тут говорите?
        Вы что думаете чвк действует без отмашки с самого верха?
        Поэтому ни-че-го не будет с этой конторой пока на самом верху самый главный одобряет.
    4. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:10
      +1
      Цитата: leks
      М-да не зря писали, что МО на фоне чвк выглядит бледно

      На фоне реальности, они оба выглядят просто никак. Наступление идёт на нескольких десятках км на фронте ~1400 км, взятие ПГТ с ~10 000 жителями до войны это успех?
      1. leks
        leks Сегодня, 21:31
        0
        Цитата: ColdWind
        Цитата: leks
        М-да не зря писали, что МО на фоне чвк выглядит бледно

        На фоне реальности, они оба выглядят просто никак. Наступление идёт на нескольких десятках км на фронте ~1400 км, взятие ПГТ с ~10 000 жителями до войны это успех?

        Глядя на приведённые вами карты с разницей в месяц, то на этих картах прямо показывает у кого хоть какие-то успехи имеются! И это при том что у чвк возможностей на много меньше чем у армейцев.
        Сравните за три месяца как на бахмутском направлении продвинулись чвк и куда продвинулись подразделения армии РФ.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:20
    +5
    «Военная бюрократия» продавила запрет на пополнение Вагнера заключенными, а само тем временем гонит морпехов на штурм Угледаром. Угледар\Соледар, звучат вроде созвучно, а результат сильно разнится.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:21
    +2
    Что тут скажешь.Мы сами создаем себе трудности,что бы потом их потом и кровью преодолевать
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:26
      +1
      Из века в век одно и то же происходит.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:25
    +3
    Эххх... Дармоеды твою дивизию. Самим стратегического ума Бог не дал так и тем кто работать умеет не дают развернуться.
  6. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 20:26
    -4
    этот г-н невнятного правового статуса м неясной специализации не только штурман-любитель=самоучка, что категорически запрещено НПП, но и стратег, затемняющий роль и место Генштаба.
    Может и ГШ и МО ликвидировать, пущай ЧВК всем рулит?!
    Однако, если бы Красная Армия била бы предыдущих фашистов и освобождала от них нашу землю такими темпами, как нынче российская вместе с ЧВК и Нацгвардией, то Великая Отечественная превратилась бы, минимум, в Столетнюю войну.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 20:36
      0
      Цитата: RoTTor
      Однако, если бы Красная Армия била бы предыдущих фашистов и освобождала от них нашу землю такими темпами, как нынче российская

      За первый год войны РККА драпанула от Немана до Ленинграда,Сталинграда и Владикавказа. Герасимову получается в отличии от Жукова и Шапошникова бить нацистов относительно малой кровью и даже на чужой территории. О том обилии ресурсов что были у РККА нынешняя российская армия не смеет мечтать.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:46
        +1
        В абсолютном выражении у ВС РФ ресурсов куда как больше. Ну, это, впрочем, не заслуга нынешнего российского руководства, а следствие естественного прогресса, который оно... кхм... не очень часто удосуживается поддерживать :)
      2. tomket
        tomket Сегодня, 20:51
        +3
        Цитата: gsev
        Цитата: RoTTor
        Однако, если бы Красная Армия била бы предыдущих фашистов и освобождала от них нашу землю такими темпами, как нынче российская

        За первый год войны РККА драпанула от Немана до Ленинграда,Сталинграда и Владикавказа. Герасимову получается в отличии от Жукова и Шапошникова бить нацистов относительно малой кровью и даже на чужой территории. О том обилии ресурсов что были у РККА нынешняя российская армия не смеет мечтать.

        Это ты серьезно сейчас? Герасимов вообще то сейчас больше похож на Гудериана, только не того который дошел до Москвы за 5 месяцев, а который продолжает топтаться год у границы.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:14
      +1
      Коллега, к сожалению до уважаемых оппонентов ещё не дойдут те мысли, что вы высказываете. Но даже при этом очень сильно заметно направление в сторону более трезвых суждений.
  7. Карат
    Карат Сегодня, 20:28
    +4
    Если бы в России было бы от трех до пяти ЧВК "Вагнер", то мы сегодня уже в Днепре носки полоскали бы
    добавил Пригожин.


    А ведь он прав, как никогда прав. Штурмовая пехота только у него. Вспомним Суворова. Он без Фанагорийского полка вообще отказывался воевать. Фанагорийский полк и был штурмовой пехотой, а остальные лишь прикрывали его (порой теряя намного больше людей, но результат).
    А 20 инженерно-сапёрных бригад в ВОВ, короной которых стал штурм Берлина и Кенигсберга?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:20
      +1
      Кто вам такую ерунду сказал про штурмовую пехоту? Ну это же самое настоящее враньё. Штурмовые группы давно применяются в СВО подразделениями МО. Вы вообще не понимаете, что концепция ССО основана на сходном принципе в целом?
      Я понимаю, что за отсутствие громких успехов хочется найти виновного. Но вы не там совершенно ведёте поиски. И уж точно не из тех создаёте себе кумиров.
      Совершенно условно - вы знаете, что будет делать эта ЧВК, в составе которых есть много преступников, если, например, ее хозяин разойдется в видении внутренней политики? А Путин, условно, к сожалению, уже не будет иметь такого влияния? Вы уверены, что ЧВК (которая априори противоречит и конституции, тк право насилие есть только у ГОСУДАРСТВА) и всем иным мыслимым и немыслимым законам не втянется в эпицентр каких то политических разборок? Или вернувшиеся преступники с опытом БД что устроят в мирных городах можете предсказать?
      Вы как их в таком случае будете призывать к возврату в законное поле?
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:41
    +5
    Кто вставляет "палки в колёса" те и есть пятая колона, от таких можно ожидать чего угодно, вплоть до позорных договоров и т.п.
    1. tomket
      tomket Сегодня, 20:53
      -1
      Цитата: Ghost1
      Кто вставляет "палки в колёса" те и есть пятая колона, от таких можно ожидать чего угодно, вплоть до позорных договоров и т.п.

      Из Пригожина вообще то напрямую может получится Малюта Скуратов с Опричниной. Ты готов к появлению опричнины?
  9. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:49
    +2
    Если бы в России было бы от трех до пяти ЧВК "Вагнер", то мы сегодня уже в Днепре носки полоскали бы

    Ну здесь не согласен с Пригожиным ..ЧВК для государства ,это все чревато.
    А вот поучится их мобильности и четкой дисциплины ,тут есть о чем задуматься нашему МО и Генштабу.
    У государства должна быть мощная Армия и Флот кадровые , это однозначно!
    А ЧВК это уже приложение к ней и то в специфических операциях .
    Об этом нужно всегда помнить ! soldier .
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:49
    +4
    Пригожин уже почти прямым текстом говорит, что в верхах ( включая МО) много существ, которые очень ждут когда мы проиграем.
  11. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 20:51
    -2
    Палки вставляет чудовищная бюрократия? Если бы не она полоскал бы носки в Днепре? Мне подозрительно публичное вынесение собственных тёрок с руководством в плане, если бы не они, так я бы ух!!! Дело в том, что в своё время я читал мемуары немецких генералов (Гальдер, Манштейн, Меллентин) - так они хором оправдывали свои промахи вмешательство и некомпетентностью высшего руководства. Но это неубедительно.
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:01
    -2
    Пригожин очень чётко намекает, что на самом верху, у престарелого Верховного нет совсем желания победить в этой войне за Украину - есть только огромное желание выклянчить очередной преступный, временный и позорный для России договорняк с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий.

    Потому и нет ни нормальной мобилизации населения и экономики, ни нормального командования, ни массового воздушного и наземного наступления - кремлёвские ждуны день и ночь мриют об очередных зерновых сделкам и аммиакопроводах по перекачке русской крови в Европу.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:12
      -4
      Из Гос.Депа США наконец то прислали новую методичку? laughing
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 21:19
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Из Гос.Депа США наконец то прислали новую методичку? laughing

        По ходу так ,что то новое ..Особенно понравилось ..
        Цитата: DefenderofTruth
        у престарелого Верховного нет совсем желания победить в этой войне

        Это кто престарелый ? На хозяина своего Бидона посмотрите ,там мумия уже ходит с непонмающими глазами хе хе
        Да и Трамп тоже сморщенный весь
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 21:16
      -3
      Вы ради этой победы готовы смотреть на гибель еще десятков тысяч соотечественников и войны еще несколько лет ? Или все таки лучше мир ?
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 21:22
        -1
        А вы готовы сдать Москву ВСУ и НАТО в случае поражения РФ на Украине?
      2. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 21:23
        0
        Брестский, Хасавюрт.. Вы за такие мирные соглашения??
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:23
        0
        Никакой мир не наступит пока дело не будет доведено до логического конца.Нынешняя Украина это опасность для России,в украинских штабах находили карты наступления на Ростов-на-Дону.Так что избавьтесь от своих иллюзий что в данный момент времени возможен какой-нибудь долгосрочный мир,возможно только временное перемирие с новой накачкой Украины оружием и как следствие новым раундом войны с Россией,так как цель Запада это Россия,иначе зачем к нам столько диверсантов с Украины забрасывают,что их каждый день ловят в том или ином городе?Не мы такие жизнь такая.Хочешь жить умей вертеться.Так что никакого мира не будет пока одна из сторон полностью не победит,а сколько это продлится одному Богу известно.
      4. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 21:40
        0
        Любопытно, как вы себе условия такого мира с учетом текущей обстановки представляете? Условия для России, конечно.
  13. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:14
    0
    Пригожина в Министры! пишу второй раз.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 21:29
      0
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Пригожина в Министры! пишу второй раз.

      Рогозина назначат, назло тебе.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:32
      0
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Пригожина в Министры! пишу второй раз.

      Уголовника с самым низким статусом в министры? Не позорьте страну.
      Знакомьтесь Дмитрий Валерьевич Уткин, подполковник ГРУ, позывной «Вагнер». Он и командует одноименным ЧВК. Пригожин просто говорящая голова.
  14. Lapa
    Lapa Сегодня, 21:25
    0
    Уже не первый раз Пригожин озвучивает мысль, что пора бы устроить "опричнину или "37-й" в верхах. Причем и в бизнесе и среди чиновников. Кабинеты по 500 квадратных метров и спа-салоны, это даже не намек.
  15. next322
    next322 Сегодня, 21:31
    0
    все больше убеждаюсь.что на донбассе воюет только -ЧВК........это действительно реально и обьективно-сила!чего никак не сказать о армии(солдаты и младшие офицеры не в счет )..претензии к тупому генералитету ГШ. ...бывшие капитаны и майоры в 90х .купившие генералов . после диких сердюковских реформ в 09-12. явно не соответствуют своим должностям...плоды их безумного руководства пожинаем сейчас!!Министром обороны должен быть человек типа -Пригожина..но никак не любитель танковых биатлонов и различных парадов!
  16. 2я19
    2я19 Сегодня, 21:38
    0
    Все эти перепалки закончатся либо сменой нгш, либо уходом "вагнеров" Сразу после взятия Артёмовска. По мне, так лучше Герасимова на пенсию.
  17. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 21:40
    0
    Где бы взять "от трёх до пяти" пригожиных? Одни Абрамовичи вокруг((((
  18. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 21:42
    0
    Как говорится, готовься к худшему надейся на лучшее.