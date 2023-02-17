И убоимся мы могучего «Еврофайтера»?

Что же, за F-16 и «Мираж 2000» настала очередь следующего самолета. Истребитель RAF Tranche1 Eurofighter «Typhoon» могут стать предметом рассмотрения в британском парламенте. Так объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сказавший, что «ничего не убрано со стола» в ответ на страстный призыв президента Украины Владимира Зеленского во время громкого визита в Соединенное Королевство 8 февраля.
Зеленский продолжает свой побирушечный вояж по Европе, выбивая где только можно и что только можно. Великобритания не стала исключением, и в этой стране украинский президент был особенно красноречив. В общем, как говорят у нас в стране – «наныл».
Видимо, что-то такое было в разговорах, недоступных общественности, поскольку поползли слухи о том, что Великобритания предоставит Украине бы часть своих старых самолетов Eurofighter «Typhoon». Причем, слухи начали получать не то что косвенные, а очень даже прямые подтверждения. И «на столе» вполне могут быть документы, согласно которым Великобритания отправит свои аэрообноски Украине.
Британский премьер много говорил от лица страны о поддержке потребностей Украины в военно-воздушных силах, заявив, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов пилотам для полетов на «стандартных платформах НАТО» этой весной.
«Когда дело доходит до истребительной боевой авиации, конечно, они (стандартные платформы НАТО) являются частью разговора», — Сунак.
Канцелярия премьер-министра подтвердила, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес будет рассматривать вопрос, какие самолеты Соединенное Королевство потенциально может предложить Украине, подчеркнув, что это будет «долгосрочное решение».
Но насколько реально было бы получить британские самолеты в украинские руки? И какие, потому что с ними, возможно, придется иметь дело нашим ПВО и ВКС.
Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) в настоящее время эксплуатируют два основных типа истребителей: Eurofighter «Typhoon» и Lockheed Martin F-35B «Lightning». Понятно, что второй Украине не светит ни при каком раскладе, а вот первый – почему нет?
Все та же практика, которая была рассмотрена в статье про «Миражи». Отдать старое свое и вместо него заказать новую технику. Так что «Тайфун» запросто может сменить окраску и эмблему. И потому есть смысл посмотреть на то, что могут получить ВВС ВСУ в свое распоряжение и как это может отразиться на украинском театре военных действий.
Eurofighter был построен консорциумом европейских компаний в Великобритании, Германии, Италии и Испании, и все эти страны сообща строили самолеты для своих ВВС. Возможно, потребуется какое-то общее согласование для передачи этих самолетов Украине. Или, как вариант, страны-правообладатели могут принять совместное решение о сотрудничестве, разделив ответственность за передачу. Это могло бы облегчить как подготовку украинских летчиков, так и облегчить поставки самолетов аналогичного стандарта, но из разных источников. Это могло бы снизить как нагрузку на учебные центры по подготовке пилотов, так и на технические службы воздушных флотов.
У Королевских ВВС и без того существует много прекрасно описанных проблем с подготовкой британских военных летчиков, а тут еще и украинских надо учить. Совместный план по предоставлению «Тайфунов» Украине может помочь обойти эти проблемы в Великобритании, используя существующие немецкие и итальянские учебные центры. Италия примечательна тем, что у нее есть весьма неплохая система обучения, которая уже используется множеством военно-воздушных сил других стран, обучающих своих летчиков в стенах Международной школы летной подготовки (IFTS) что на Сардинии.
Что вообще есть «Тайфун»?
Самолёт, который по словам премьера Сунака, может быть поставлен Украине, имеет три основных модели. Самые старые и наименее способные известны как «Серия 1», которые RAF получили в течении 2003 года. Эти истребители выпускались как чистые истребители ПВО. Вооружение состояло из ракет «воздух-воздух» MBDA Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) и Raytheon AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), а также пушкой. Хороший набор, и такие самолеты вполне могли бы конкурировать даже с F-16. Таких самолетов RAF получили 53 единицы.
Далее RAF получили 67 модернизированных самолетов «Серии 2» и 40 самолетов «Серии 3», что в общей сложности составило около 160 самолетов. Эти более совершенные варианты оснащены улучшенной авионикой и переработанной носовой частью, которая позволяет в будущем модернизировать радар с активной электронно-сканируемой решеткой (AESA или АФАР).
Вторая и третья серии представляли собой именно то, что и требовали Королевские ВВС от производителей: по-настоящему универсальный многоцелевой истребитель, обладающий большим потенциалом для дальнейших модернизаций. Именно эти самолеты должны были по плану заменить весьма хорошие, но основательно устаревшие «Торнадо».
Созданные изначально как истребители ПВО, «Тайфуны» 2 и 3 серий получили возможности работать и по наземным объектам. Это был основной путь модернизации, проводимый странами-изготовителями, и включал комплекс наведения Rafael Litening III производства Израиля, а также возможность оснащения самолетов управляемой бомбой Raytheon Paveway IV для британской авиации и GBU-48 (EGBU-16) Enhanced Paveway II (EPW2) для других стран.
Примерно в 2010 году пути модернизаций британских ВВС и европейских разошлись. Командование Королевских ВВС предпочло по пути усиления бомбардировочно-штурмовых возможностей «Тайфунов» первой серии, пока не подойдут самолеты следующих серий, у которых ударные возможности будут заложены изначально.
20 марта 2011 года Королевские ВВС развернули «Тайфуны» в Джоя-дель-Колле, Италия, для поддержки обеспечения бесполетной зоны (NFZ) над Ливией в рамках проводимой специальной операции. 12 апреля один «Тайфун», действуя совместно с «Торнадо», сбросил две бомбы EPW2 на два танка, ознаменовав боевой дебют в роли ударного самолета.
Вторая и третья серия «Тайфуна» модернизировались, на вооружение были поставлены крылатая ракета MBDA «Storm Shadow», ракета класса «воздух-воздух» MBDA «Meteor» дальнего действия (BVRAAM) и самонаводящаяся ракета «Brimstone».
В 2010 году самолеты первой серии было решено вывести из состава ВВС и к 2019 году утилизировать. Так вышло с первыми 16 самолетами, остальные решили оставить и использовать в качестве истребителей ПВО, вооружив их ракетами AIM-120 AMRAAM, а не «Метеорами», как самолеты 2 и 3 серий.
Технически британский производитель самолетов BAE Systems не видит проблем в модернизации самолетов первой серии до уровня второй и даже третьей серий. Такая модернизация могла бы ввести «Тайфуны» первой серии в ряды современных самолетов Королевских ВВС, но есть ли в этом смысл, особенно в свете планов приобретения F-35?
Между тем, в составе европейских ВВС, наряду с британскими, служат около 150 самолетов первой серии. Консорциум Eurofighter построил 33 самолета для Германии, 28 для Италии, 19 для Испании и 53 для Великобритании, 15 для Австрии. Великобритания планирует вывести свои самолеты из этой партии из состава ВВС, Германия также планирует отказаться от своих истребителей первой серии. Однако, в отличие от RAF, немецкие Люфтваффе заменяют свои истребители первой серии 38 новыми самолетами «Серии 4». Италия также стремится заменить свои самые ранние «Тайфуны» на более новые образцы, возможно, что и Австрия имеет свои планы в отношении устаревших самолетов. Испания выбрала путь покупки новых истребителей «Серии 4», а также разработала свою собственную модернизацию для своих 19 экземпляров «Серии 1», добавив ракеты класса «воздух-воздух» IRIS-T и AIM-120C-7, прицельный модуль Litening III и высокоточную бомбу GBU-48.
Получается, что европейским странам есть, что предложить Киеву в плане самолетов. Сложно оценить их техническое состояние, но из 148 самолетов однозначно минимум половину можно рассматривать, как боеспособные. Великобритания, Германия, Италия и даже Австрия потенциально имеют самолеты, которые могут быть отправлены в Украину.
В настоящее время Королевские ВВС фактически готовы списать свои «Тайфуны». В качестве учебных самолетов планируется закупать чешские L-159 «Draken», а боевую нагрузку предоставить «Лайтнингам».
Получается, что в общей сложности 30 самолетов «Серии 1», которые потенциально могут быть предоставлены Великобританией Украине, очень близко соответствуют недавнему запросу полковника Юрия Игната, главного пресс-секретаря Командования ВВС Украины, на две эскадрильи из 12 самолетов истребителей плюс резервы. По словам Игната, таких сил было бы достаточно, по крайней мере, на первых порах, чтобы помочь улучшить ситуацию в небе против российской авиации.
Предыдущие попытки Великобритании и Италии продать нежелательные самолеты «Серии 1» не увенчались успехом. Другие восточноевропейские страны, такие как Болгария, рассматривали Eurofighter, но в конечном итоге решили отказаться от него. Так что речь сейчас идет о поиске правильного решения для Украины.
В чем сильные и слабые стороны «Тайфуна»?
Самый больной вопрос - сможет ли Украина содержать дорогостоящий «Тайфун». Это мало того, что дорогой, так еще и весьма сложный самолет для эксплуатации в техническом плане. Очень сомнительно, что «Тайфун» подходит для операций с полевых аэродромов – «Тайфуны» обычно базировались на основных эксплуатационных базах, откуда и шло их применение. Кроме того, низко расположенные воздухозаборники постоянно вызывают опасения по поводу попадания в них камней и прочих посторонних предметов.
Кроме того, «Тайфун» нуждается в серьезной службе поддержки своей интеллектуальной системы радиоэлектронной борьбы и авионики. Да, вопрос о состоянии взлетно-посадочной полосы может вызывать теперь меньше беспокойства с недавними новостями о том, что Украина уже готовит аэродромы по всей стране в ожидании поставок западных истребителей.
Возможен, кстати, вариант с совместным обучением пилотов, как это было реализовано в соглашении с Катаром. Просто взяли и создали совместную британско-катарскую эскадрилью №12, на двухместных «Тайфунах», где начали обучать пилотов ВВС Катара и тренировать своих. Нормально все работает.
Перейдем к самому важному – боевым возможностям.
Если полосы в Украине приведут в порядок, летчиков обучат в Великобритании, останется только посадить их в кабины и отправить на выполнение боевых задач.
И вот здесь будут проблемы определенного характера. «Тайфун» любой серии (но первой – особенно) как бы не очень хорошо подходит для действий на малых и сверхмалых высотах. Самолет чрезвычайно маневренный и оснащен теми же двигателями Eurojet EJ200, что и более поздние варианты. Мощный радар с механическим сканированием Captor-M считается одним из самых впечатляющих радаров без АФАР в мире, и в сочетании с AIM-120 AMRAAM это представляет собой приличный потенциал, который очень соответствует комбинации ракет и радаров большой дальности, к которой так стремится Украина.
Но – истребитель просит высоты. Можно сказать, конечно, и некоторые зарубежные эксперты говорят, что украинские ВВС используют устаревшую тактику оперирования на высотах ниже 500-600 метров, неприемлемую для «Тайфуна», двигатель которого начинает на такой высоте жрать топливо, как не в себя. Но что делать, тут или горючее экономить и ресурс двигателя беречь, или получить «привет» от российского ЗРК. Выбор весьма небогат.
Вроде бы у «Тайфуна» весьма неплохой комплекс самообороны, но это только предстоит проверить. Если британский истребитель способен «отмахаться» от российских ракет, да, возможно, военные действия в воздухе перейдут на большие высоты. Но если выйдет иначе, есть вариант, что «Тайфун» окажется, очень мягко говоря, неспособным на какие-то реальные действия.
И, давайте просто подумаем над двумя вещами в отношении «Тайфуна». Первая вещь называется С-300, вторая – «Бук-М3». И попробуем дать себе, не обманывая, ответ на вопрос: «А может ли «Тайфун» успешно оперировать там, где работают эти зенитные ракетные комплексы?». И поймем, что вряд ли.
А значит, о высотах, на которых «Тайфун» чувствует себя комфортно, придется забыть. А вот на малых высотах, где мало того, что «Тайфун» не очень-то и тайфун, так еще и есть, кому умерить его пыл.
Однако, помимо угрозы со стороны российский ЗРК и самолетов, есть еще одна угроза: то, что ВВС Великобритании, которые сделают столь щедрый подарок – это одно, а вот поддержка фирмы «Еврофайтер» - это другое. И как будет с технической поддержкой от производителя, разбросанного по всей Европе – это очень больной вопрос.
Да, запасные части. Всего-навсего запасные части для старых «Тайфунов». Обеспечение более старыми запасными частями, деталями для более старых видов вооружений и так далее – это еще один сложный момент в истории с «Тайфунами».
И еще один неловкий момент. «Еврофайтер» производит самолеты для нескольких стран, но уже потом страны сами «затачивают» самолеты под свои потребности.
Перевожу: британская версия «Тайфуна» оснащена определенным количеством секретного программного обеспечения и оборудования, которое позволяет перепрограммировать самолет для противодействия развивающимся угрозам, которое, естественно, в настоящее время не разрешено для экспорта. Хотя, вероятно, часть этого программного обеспечения может быть полностью отключена для того, чтобы обеспечить разрешение на передачу самолетов Украине.
Конечно, не все так гладко, как хотелось бы президент-попрошайке. Выступая на конференции на следующий день после того, как господин Зеленский посетил Лондон, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что было бы более реалистичным и более продуктивным предусмотреть предоставление Великобританией Украине самолетов в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить ее безопасность после окончания войны с Россией.
То есть, вроде бы как и разговор о «Тайфунах» идет, но кто сказал, что это случиться тогда, когда этого хочет украинский президент? Но тема не замалчивается, тема явно развивается.
Что можно еще сказать о боевых возможностях «Тайфуна»?
Это машина одного класса с F-16. Но «Тайфун» - это «Сокол» на максималках. Он более быстр, быстрее забирается на большую, чем у «Сокола», высоту. Два двигателя обеспечивают лучшие скоростные характеристики. Количество боевой нагрузки примерно одинаковое. В конце статьи можно будет пройти по ссылкам на статьи о «Мираж 2000» и F-16 и освежить в памяти характеристики.
В целом, европейский истребитель не представляет особой опасности для российских самолетов типа Су-30 и Су-35. Наоборот, это российские истребители представляют опасность, которая связана с большой загрузкой ракет «воздух-воздух» дальнего радиуса действия Р-37М (4 шт), возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманёвренностью и весьма достойными возможностями радиоэлектронных систем.
И, самый главный минус – просто огромная стоимость «Тайфунов». 120 миллионов долларов – это только базовая комплектация. Конечно, подарок – это подарок и о цене тут говорить не принято, но тем не менее – одно дело ронять на землю F-16 стоимостью 45-50 миллионов долларов за единицу, а другое дело – «Еврофайтер», который стоит в два с половиной раза дороже.
«Тайфун», возможно, не является решением здесь и сейчас, но может быть частью пакета помощи, направленной на подготовку ВВС Украины будущего. Потом, если будет Украина.
С другой стороны, даже если «Тайфуны» никогда не будут поставлены Украине, дискуссия вокруг них — и аналогичная тяга во Франции (с «Миражами»), Нидерландах и Польше (с F-16) — вполне могут помочь открыть шлюзы и привести к тому, что самолеты стандарта НАТО, пусть и другие, не британские, наконец, достигнут украинских ВВС.
Подобное уже происходило в случае с основными боевыми танками, когда предложение Великобритании по «Challenger 2» сопровождалось провокационными подталкиваниями других союзников на отправку своих танков.
Было бы неразумно делать ставку на то, что истребители не станут следующими в очереди для Украины. Это может случиться в недалеком будущем, как только будут обучены пилоты для этих самолетов.
Другой вопрос – насколько все это может помочь Украине в завоевании превосходства в воздухе.
И вопрос, вынесенный в заголовок: стоит ли российским ВКС опасаться «Еврофайтера» в небе Украины?
Не более, чем F-16 или «Мираж 2000». Эта парочка, пожалуй, будет даже поопаснее, поскольку хоть и не обладает такими высотными характеристиками и уступает в скорости, но более маневренна и очень неплохо чувствует себя на малых высотах.
Пока наши самолеты имеют преимущество перед европейскими и американскими истребителями, пока европейцы устанавливают сроки поставок, вроде бы беспокоиться не о чем. А как сложится дальше – покажет время.
Но сильномогучего «Тайфуна», пожалуй, мы бояться не станем. Даже если Зеленский его реально выпросит.