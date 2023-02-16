Дальше и точнее. Новые боеприпасы для РСЗО «Торнадо-Г»

РСЗО "Торнадо-Г" в зоне проведения Спецоперации, январь 2023 г.
Стало известно, что российская оборонная промышленность завершила работы по новой линейке 122-мм реактивных снарядов для системы залпового огня «Торнадо-Г». Изделия новых типов прошли все необходимые испытания, пошли в серию и теперь поступают в войска. Такие боеприпасы должны улучшить огневые возможности нашей реактивной артиллерии и вполне могут найти применение в ходе Спецоперации.
Последние новости
О начале поставок новой линейки боеприпасов 13 февраля сообщили «Известия». Информация такого рода была получена от неназванных источников в министерстве обороны. Представители ведомства рассказали о последних успехах промышленности и раскрыли некоторые технические подробности. В то же время, основная масса информации не сообщается.
По данным источников, промышленностью создана новая линейка неуправляемых и корректируемых реактивных снарядов в калибре 122 мм, предназначенных для системы залпового огня 9К51М «Торнадо-Г». Главное их отличие от предыдущего поколения ракет заключается в увеличенной дальности стрельбы и в улучшенной точности.
Точные характеристики дальности новых ракет не названы. По словам источников, этот параметр значительно превышает 40 км – максимальную дальность существующих 122-мм снарядов. Вопрос повышения точности, к сожалению, не раскрыли. Как он решен и какие показатели получены, не сообщается.
Источники «Известий» рассказали, что новые типы боеприпасов уже дошли до серийного производства. Начаты поставки изделий в войска. Как идет процесс перевооружения и освоения снарядов, неизвестно. В частности, не уточняется, успели ли они пройти проверку практикой в зоне боевых действий, или такое применение пока только планируется.
Перспективные разработки
РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» является глубоко модернизированной версией широко распространенной системы 9К51 «Град». Проект был разработан на рубеже двухтысячных и десятых годов силами НПО «Сплав», компании «Технодинамика» и корпорации «Ростех».
Модернизация заключалась в обновлении боевой машины и внедрении новых средств управления огнем. Кроме того, разработали целую линейку новых боеприпасов с улучшенными характеристиками. В частности, были созданы и доведены до производства ракеты 9М521/522 с дальностью до 37-40 км – вдвое больше, чем у базового семейства.
Несколько лет назад стало известно о продолжении работ по созданию улучшенных реактивных снарядов. В дальнейшем сообщалось о планах по созданию перспективной дальнобойной высокоточной ракеты. При сохранении прежних весовых и габаритных характеристик, она должна была получить новый двигатель и полноценную систему управления / наведения. Такой боеприпас мог дойти до производства и поступить на вооружение в течение нескольких следующих лет.
По всей видимости, в последней новости идет речь об успешном завершении именно этого проекта. Так, в закрытом режиме «Сплав» и «Ростех» выполнили все необходимые работы, завершили разработку новых ракет, испытали их и довели до производства. Ракеты, несколько лет назад существовавшие только в виде анонса, теперь поступают в войска.
Расширенная номенклатура
Модернизированная РСЗО «Торнадо-Г» сохраняет полную совместимость со всей номенклатурой неуправляемых 122-мм реактивных снарядов для старого «Града». Одновременно с этим она может использовать новый набор боеприпасов, созданный в последние годы. Ранее было известно о существовании 5-7 перспективных ракет. Новое семейство, недавно доведенное до производства, включает еще несколько образцов.
В качестве прямой замены для старых снарядов разработали несколько новых неуправляемых ракет. Изделия 9М538/539 оснащены осколочно-фугасными боевыми частями с новым контактным / дистанционным взрывателем. Дальность стрельбы осталась на уровне 20 км. Также предлагается снаряд 9М541 с аналогичными баллистическими характеристиками и кассетной БЧ, оснащенной кумулятивно-осколочными элементами.
При разработке снарядов 9М217/218 сохранили кассетную боевую часть, а новый двигатель позволил довести дальность до 30 км. Более совершенные изделия 9М521/522 обеспечивают поражение целей на дистанциях до 37-40 км при помощи моноблочного осколочно-фугасного заряда.
Усовершенствованный снаряд 9М538 в разрезе
В последние годы НПО «Сплав» работало над новыми снарядами и сообщало некоторые подробности таких проектов. Прежде всего, планировалось создать управляемый боеприпас с характеристиками на уровне 9М521/522. Предполагалось, что ракета получит систему управления на основе спутниковой и инерциальной навигации – по типу используемых при модернизации ракет РСЗО «Торнадо-С». Вместе с ракетами в состав комплекса включается ручной прибор для ввода в головку наведения данных о цели.
Ракеты с таким оснащением выгодно отличаются от других предлагаемых 122-мм боеприпасов. Сих помощью «Торнадо-Г» может атаковать не только площадные, но и точечные цели с заранее известными координатами. Кроме того, сообщалось о возможности одновременной атаки нескольких разнесенных целей снарядами одного залпа.
Этапы развития
Нетрудно заметить, что разработка системы «Торнадо-Г» и ее дальнейшее совершенствование фактически были разделены на несколько этапов. По итогам каждого из них РСЗО получала новые возможности и наращивала свои характеристики. Результаты очередного такого этапа развития уже дошли до войск и вскоре должны найти практическое применение.
На первом этапе, при разработке основного проекта, РСЗО «Торнадо-Г» получила новые средства навигации и управления огнем, а также для нее создали улучшенные ракеты. Затем при помощи новых снарядов вдвое увеличили дальность стрельбы. Теперь же речь идет об очередном увеличении дальности, а также о внедрении управляемого вооружения.
9М541 - кассетный боеприпас увеличенной дальности
«Торнадо-Г» с ракетами новой линейки получает очевидные преимущества перед другими системами калибра 122 мм. Теперь эта РСЗО может атаковать более удаленные цели или работать по переднему краю с большей глубины. Также появляется возможность точечных ударов по конкретным целям. Относительно малое могущество одиночного боеприпаса при этом компенсируется возможностью залпового пуска.
По сути, после очередного пополнения номенклатуры боеприпасов «Торнадо-Г» становится универсальной ракетной системой. В зависимости от поставленных задач и применяемых боеприпасов, она может выполнять разные функции. Ее можно использовать по-старому – как систему залпового огня для стрельбы по площадям. В свою очередь, дальнобойные высокоточные снаряды делают такую РСЗО функциональным аналогом оперативно-тактических ракетных комплексов.
Полученные и ожидаемые результаты
В недавнем прошлом проекты модернизации систем залпового огня под общим названием «Торнадо» позволили серьезно обновить отечественную реактивную артиллерию и улучшить ее боевые качества. По результатам проведенных работ улучшились дальность и точность стрельбы, что неоднократно демонстрировалось на полигонах, а теперь и в ходе реальной операции.
При этом развитие систем «Торнадо» не останавливается. Для них разрабатываются новые реактивные снаряды с улучшенными характеристиками и ранее отсутствовавшими возможностями. В частности, в калибре 122 мм созданы и доведены до производства новые дальнобойные и высокоточные снаряды. Можно предполагать, что в ближайшее время их опробуют на реальных целях противника – и результаты такого удара покажут весь потенциал и всю пользу подобной разработки.