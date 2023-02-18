Судьба «Буревестника»

«Летающий Чернобыль»
Речь пойдет об изделии 9М730 «Буревестник» по натовской классификации SSC-X-9 Skyfall, разработка которого ведется ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург). Когда в 2018 году российский президент впервые заявил о разработке в России такого оружия, западные эксперты в один голос утверждали, что это фантастика, «путинские мультфильмы».
Но за два с половиной года средства объективного контроля западных, в основном, конечно, американских разведслужб, следящих за испытаниями новейших российских вооружений, произвели переворот сознания на западе, радикальную смену эмоций от иронии до беспокойства, если не сказать больше – банального страха. Теперь им приходится признать «Буревестник» реальностью. Skyfall ещё не встал на вооружение, но, видимо, это вопрос ближайшего времени.
Президент Владимир Путин и Министерство обороны РФ заявляют о том, что у России уже есть ракета 9М730 «Буревестник», оснащенная, предположительно, пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем (ПуЯВРД), аналогичным классическому ПуВРД. Но только вместо камеры сгорания размещается малогабаритная активная зона. В качестве замедлителя, вероятно, используется графит, возможно, более современные материалы, в качестве теплоносителя – уплотненный атмосферный воздух.
Справедливости ради американцы первыми попытались создать стратегическую КР с ядерной силовой установкой. Vought SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile – низковысотная сверхзвуковая управляемая ракета) – проект американской стратегической крылатой ракеты с ядерным прямоточным реактивным двигателем, неограниченного радиуса действия. Vought SLAM представляла собой крылатую ракету, выполненную по аэродинамической схеме «утка».
Её конструкция была специально адаптирована для экстремальных условий полёта на расчётной скорости до M=3 на высоте не более 300 метров. Корпус ракеты, который должен был выдерживать высокие тепловые и аэродинамические нагрузки, предполагалось изготовить из высокопрочной стали. Конструкция ракеты была спроектирована настолько прочной, что конструкторы в шутку называли её «летающим ломом».
Хотя прототип ракеты SLAM так и не был построен, расчетная скорость полета на высоте 30 000 футов (9 100 м) должна была достигать 4,2 Маха, а дальность полета на этой высоте должна была составить – 182 000 км. На малых высотах (300 метров) и скорости 3 Маха – дальность 21 300 км.
Главное отличие российского «Буревестника» от американской SLAM – это оснащение ее ПуЯВРД, а не прямоточным ядерным ВРД, наличие у ПуВРД воздушного клапана, назначением которого является предотвращение обратного движения рабочего тела вперёд по ходу движения аппарата, что свело бы на нет реактивную тягу. В ПВРД этот клапан не нужен, поскольку обратному движению рабочего тела в тракте двигателя препятствует «барьер» давления на входе в камеру сгорания, созданный в ходе сжатия рабочего тела на сверхзвуковых (более 3 Махов) скоростях.
В ПуВРД, из-за невысоких дозвуковых скоростей (0,9–1,0 Маха), начальное сжатие слишком мало, а необходимое для совершения работы повышение давления в камере сгорания, в классическом ПуВРД, или активной зоне в ПуЯВРД достигается благодаря нагреву рабочего тела в постоянном объёме, ограниченном стенками камеры, клапаном, и инерцией газового столба в длинном сопле двигателя.
В одном из интервью французский военный эксперт Корантен Брустлэн отметил:
«ядерная силовая установка снимает ограничения по количеству топлива, что позволяет ракете использовать не отслеживаемые противником траектории и наносить удары по слабозащищенным объектам. Естественно, наличие такой ракеты позволит прорывать систему противоракетной обороны противника.
В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем».
В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем».
Поначалу на Западе господствовало скорее скептическое отношение к перспективам российской ракеты. К лету 2020 года оно сменилось настороженностью. Например, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что подобное оружие вообще не должно существовать, так как представляет собой «летающий Чернобыль».
Затем в сентябре 2020 года последовало заявление и руководителя британской военной разведки генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла. Он подчеркнул, что ракета «Буревестник» способна практически неограниченное время пребывать в воздухе. Это позволяет наносить неожиданные удары по целям.
Ракета 9М730 «Буревестник» будет оснащаться только СБЧ, ни какой «конвенциональный» вариант не предусмотрен, по понятным причинам. По результатам проведенных в СССР (России) в 70–90-х годах работ совместно коллективами ученых-атомщиков РФЯЦ-ВНИИЭФ, КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове и РФЯЦ-ВНИИТФ, КБ-1011 (Челябинск-70) в Снежинске по комплексам ракетного оружия ВМФ и РВСН, в том числе и по боеприпасам малого, среднего и высокого класса мощности, был достигнут, по существу, беспрецедентный качественный рост их основных характеристик, определяющих боевую эффективность. Значительно, в разы увеличилась удельная энергия ЯБП. Для боеприпасов малого и среднего класса она выросла с 1 кт/кг до 5,25 кт/кг.
Современные российские термоядерные боеприпасы, созданные уже в 2000–2010-х гг. – 100-килограммовый малого класса (150–250 кт) и 200-килограммовый среднего класса (500 кт), 400-килограмовый высокого класса (2 Мт) мощности, разработаны с учетом современных требований к повышенной безопасности на всех этапах жизненного цикла, надежности, защищенности в нештатных условиях при эксплуатации и при несанкционированных действиях. Это обеспечивается впервые примененной инерциальной адаптивной системой подрыва в сочетании с используемыми в составе автоматики датчиками и устройствами.
Одновременно повышен уровень противодействия ПРО. По расчетам ведущего американского специалиста Ханса М. Кристенсена, американцам понадобится не менее 20 лет при соответствующем финансировании, чтобы выйти на такой же, как у русских, уровень удельной мощности ядерных зарядов. В принципе, любой из этих новейших зарядов может быть установлен на ракету.
В западной прессе организована кампания по дискредитации новейших российских вооружений, в инфовойне все средства хороши, и не только в западной, но и в нашей. Причем задействованы не только «диванные эксперты» и блогеры, но и авторитетные тяжеловесы.
Вот, что пишет Владимир Зиновьевич Дворкин в своей статье «Новое оружие России: польза или вред» (НВО № 29, 2021):
«…ни в каком реальном сценарии никакого вклада в потенциал ядерного сдерживания России, обеспечиваемый имеющейся триадой СЯС, крылатая ракета «Буревестник» внести не сможет. При этом следует учитывать, что вероятность успешного полета крылатых ракет с гораздо меньшей продолжительностью полета по сравнению с «Буревестником» заметно ниже по сравнению с образцами оружия в СЯС».
И еще он пишет:
«комплексы «Посейдон» и «Буревестник».
Их испытания находятся в начальной стадии, и сроки возможного принятия на вооружение, скорее всего, будут за пределами времени действия продленного Договора СНВ-3. Но включение их в гипотетически возможный новый договор можно было бы рассматривать при условии существования в США подобных систем или других новых образцов, подлежащих контролю и не нарушающих общий баланс потенциалов сдерживания.
На сегодняшний день возможность достичь решения этой проблемы представляется исключительно сложной, скорее даже невозможной».
Их испытания находятся в начальной стадии, и сроки возможного принятия на вооружение, скорее всего, будут за пределами времени действия продленного Договора СНВ-3. Но включение их в гипотетически возможный новый договор можно было бы рассматривать при условии существования в США подобных систем или других новых образцов, подлежащих контролю и не нарушающих общий баланс потенциалов сдерживания.
На сегодняшний день возможность достичь решения этой проблемы представляется исключительно сложной, скорее даже невозможной».
То есть, если у американцев нет аналогичных образцов оружия или они не способны его создать в обозримой перспективе, то и мы должны отказаться от него. Иначе американцы откажутся продлевать СНВ-3 или подписывать новый договор.
А нужен нам такой договор, который выгоден будет только США и ограничивает наши возможности?
Наибольшей критике в западной прессе подвергаются именно «Посейдон» и «Буревестник». Наиболее эффективные из созданных в последнее время. «Посейдон» невозможно перехватить или уничтожить современными средствами поражения ВМС США, «Буревестник» невозможно обнаружить и перехватить после старта современными радиолокационными и оптико-электронными средствами обнаружения и целеуказания. Ракета 9М730 «Буревестник», как призрак, появляется на мгновение и исчезает так же мгновенно. Ее можно обнаружить только в момент старта, пока работает стартовый твердотопливный ускоритель на это время, не более 3 секунд со специализированных спутников DSP-4.
Но, в отличие от МБР, они ее сразу же потеряют. А МБР они довольно успешно обнаруживают и отслеживают из-за длительного активного участка по времени от 180 до 300 секунд. Достаточного для построения математической модели траектории полета. Неудивительно, изначально именно для обнаружения стартов МБР они и предназначались.
В отличие от «обычной КР» типа «Томагавк» или «Калибр», чей крейсерский полет проходит на высоте 6 000 метров, как у одной, так и другой, только конечный участок маршрута (порядка 80 км у «Томагавка») проходит на высотах от 100 футов (30 метров) до 200 футов (60 метров) в зависимости от рельефа местности в районе цели. Такой профиль полета, он называется – High-Low (большая-малая высота), является классическим для всех КР от противокорабельных до стратегических. Для дозвуковых и околозвуковых КР оптимальная крейсерская высота полета (эшелон) 6 000–7 000 метров. На этой высоте ракета проходит наибольший путь с наименьшим расходом топлива.
Примеры ракет, летающих на этом эшелоне – уже упомянутые «Томагавк» и «Калибр» всех модификаций, стратегические КР воздушного базирования Х-101/102, Х-555, AGM-86B ALCM, а также трансзвуковые противокорабельные П-500 (4М77) «Базальт», П-1000 (3М70) «Вулкан», П-35 (4М44) «Прогресс» и т. д. Для сверхзвуковых ракет (со скоростями полета М-2,5–3,0) своим эшелоном считается 12 000–14 000 метров. Именно на этой высоте проходят большую часть пути противокорабельные КР П-700 (3М45) «Гранит», П-800 (3М55) «Оникс» и стратегические ядерные ASMP, ASMP-A (ASN4G). Для гиперзвуковых ракет (со скоростями полета от М-5,0 и выше) оптимальным считается эшелон 28 000–30 000 метров.
Дальность полета или «радиус действия» ракет «Томагавк» официально для конвенционального варианта – 1 000 английских миль (1 600 км) (RGM/UGM-109E TLAM-E (Tomahawk Block IV) с запасом горючего – 365 кг) – эта величина является «операционной» дальностью, учитывающей такие факторы, как маневрирование вокруг защищаемых районов, отклонения от курса в целях пролета над заранее предусмотренной территорией (районы корректировки) для обновления информации в системах инерциального наведения, вертикальное маневрирование для ухода от препятствий, требования к запасам топлива, пролет на более высоких по сравнению с оптимальной скоростях через защищаемые районы и полет на малых высотах.
Прямолинейная «аэродинамическая» дальность полета «Томагавка» (RGM/UGM-109A, с запасом горючего 650 кг) составляет порядка 4 300 км, при условии, что весь полет проходит на оптимальной высоте – 20 000 футов (6 000 метров) (расход топлива для ДТРД втрое ниже, чем на малых и сверхмалых высотах) на крейсерской скорости – 550 миль/час (880 км/час).
«Буревестник» весь маршрут полета, вне зависимости от его протяженности, будь то 10 000 км или 20 000 км, проводит на высотах от 25 до 100 метров на крейсерской скорости порядка 800–850 км/ч. Вероятно, максимальная скорость в силу специфики работы ПуЯВРД может доходить до 1 100–1 300 км/ч. Тяга двигателя, наиболее вероятно: порядка 1 800–2 000 кг. Что вполне достаточно для дозвуковой КР со стартовым весом 4 500–5 000 кг. Да ракете не требуется полет на большой высоте, он демаскирует КР.
«Буревестник» лишен главного недостатка всех существующих стратегических КР как дозвуковых, сверхзвуковых, так и даже гиперзвуковых. Они легко обнаруживаются на маршевых участках полета. Задолго до подхода к цели. «Буревестник» обладает практически неограниченным резервом дальности, что позволяет ему обходить зоны ПВО (A2/AD) без особых проблем, входить в воздушное пространство вероятного противника с любого направления. В США, к примеру, со стороны мексиканской границы. Необходимо отметить, что над США нет сплошного радиолокационного поля. От слова «совсем». Как таковая ПВО отсутствует.
Парк истребителей-перехватчиков всего 240 самолетов F-22A, F-15C, F-16C. Комичные события последней недели с участием китайских аэростатов только подтверждают факт отсутствия ПВО страны как таковой.
В СССР, к примеру, на конец 1980-х годов существовала системная ПВО со сплошным радиолокационным полем над всей территорией, контролировавшимся 800 РЛС различных типов, в распоряжении имелось 2 500 истребителей-перехватчиков и 10 000 ПУ ЗУР. Стоит отметить, что после того, как американские власти осознали возникшую угрозу в конце 1950-х – начале 1960-х от большого числа советских МБР, было принято решение отказаться от мощной противовоздушной обороны, включающей большое количество развернутых на территории страны ЗРК.
Контроль воздушного пространства организован из рук вон плохо
По словам экс-министра обороны США Шлесинджера, «если они не могут защитить свои города от стратегических ракет, то не стоит даже пытаться создать защиту от малочисленной бомбардировочной авиации СССР». Существует только более или менее сплошное РЛ-поле гражданского воздушного движения. Весьма специфическое, нужно отметить. Контроль воздушного пространства организован из рук вон плохо, особенно это касается неизвестных, не идентифицированных транспондерами целей. Малоразмерные цели, летящие на сверхмалых высотах (менее 60 метров) гражданские аэродромные РЛС вообще не видят.
Этим часто пользуются владельцы незарегистрированных маломерных воздушных судов. Коих в США, по подсчетам полиции, десятки тысяч. Они засоряют и осложняют мониторинг воздушного пространства США до такой степени, что, вероятнее всего, намеренно контроль воздушного пространства на сверхмалых высотах ведется формально, то есть никак.
В настоящий момент система NORAD занимается радиолокационным контролем воздушной обстановки над территорией континентальной части США и Канады только баллистических целей в интересах противоракетной обороны. Для контроля воздушного пространства аэродинамических целей используются мобильные радары, в воздухе постоянно находятся до 12 истребителей ПВО и 2–3 самолета АWACS. Вот и вся ПВО территории США.
Стандартный самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО – AWACS E-3C/D/F/G обнаружит «Томагавк» или «Калибр» на дальности от 240 до 320 км в зависимости от ракурса на цель и высоты ее полета. А вот «Буревестник» на дальности от 40 до 100 км (зависит от реальной ЭПР ракеты), если будет находиться в нужное время в нужном месте, и тут же ее потеряет, западные эксперты оценивают ЭПР ракеты на уровне Х-101 и AGM-129A от 0,01 (фланговая проекция) до 0,001 м2 (фронтальная проекция). Ракета только мельком чиркнет на экране РЛС и исчезнет, оператору ничего не остается – как принять этот всплеск за стаю птиц или большую волну. Все равно, что искать иголку в стоге сена при помощи магнита, особенно если не знаешь, где именно искать.
Все это теоретические прикидки, в реальности, на практике все еще хуже. Достаточно вспомнить эпизод, произошедший 11 марта 2022 года. Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», запущенный расчетом 321-й отдельной эскадрильи БПЛА (пос. Рауховка Березовского р-на Одесской обл.) пролетел более 550 километров от Украины до Хорватии и после потери сигнала управления разбился, когда у него закончилось топливо.
В пресс-релизе канцелярии президента Хорватии цитируются слова президента Зорана Милановича о том, что
«самолет вошел в воздушное пространство Хорватии после более чем 40-минутного полета над Венгрией незамеченным».
Затем беспилотник пролетел в течение семи минут в воздушном пространстве Хорватии и разбился в городском районе Ярун. В заявлении также говорилось, что беспилотник летел с территории Украины со скоростью более 850 км/ч на высоте 1 300 метров, пересек воздушное пространство Венгрии и Хорватии и рухнул в центре Загреба.
Согласно первым отчетам о расследовании, опубликованным в Хорватии, беспилотник потерял сигнал управления и летал, пока не закончилось топливо. Между тем венгерские источники сообщили, что он прибыл в их воздушное пространство через Румынию, опять же, не будучи обнаруженным средствами ПВО. Это событие рассматривается как серьезный инцидент, и Хорватия начала расследование, чтобы попытаться понять, как старый беспилотник советских времен смог пройти незамеченным через воздушное пространство НАТО.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что было ясно, что беспилотник прилетел со стороны Украины и вошел в воздушное пространство Хорватии после полета над территорией Венгрии. В это время в воздушном пространстве Венгрии, Румынии и Хорватии патрулировали два самолета AWACS E-3C: американский и британский. Ни тот ни другой не увидели цель с ЭПР более 5 м2, летящую на высоте 1 300 метров, не меняя курса и высоты (прямолинейно). Возникают вопросы. А способен ли AWACS E-3 видеть малоразмерные и маловысотные цели? И не только у меня. Вот примеры из соцсетей. Вообще, нужно отметить – в социальных сетях тогда творилась форменная паника.
Один из клиентов «Твиттера» под ником Vladimir Mrkša пишет:
«Как этот аппарат мог пролететь над Румынией, Венгрией и Хорватией без перехвата? М-да, ничего не скажешь, «отличная», однако, у НАТО противовоздушная оборона».
Ему вторит юзер с ником ASTA:
«Ни системы АВАКС НАТО, ни наземное наблюдение AGS не заметили этот 15-метровый беспилотник на протяжении его 350-мильного путешествия по нескольким странам?! Что было бы, если бы он рухнул в центре города, убив при этом десятки людей?»
9М730
Корпус ракеты 9М730 выполнен по технологии «Стелс», поперечное сечение фюзеляжа – перевернутая трапеция, отраженный от ракеты сигнал в бортовой проекции уходит под нее, а не возвращается на антенны РЛС, и это на высоте полета 25–50 метров. «Циркон» в силу специфики законов аэродинамического полета на гиперзвуковых скоростях выполнен из жаропрочных материалов с большим количеством элементов фюзеляжа и аэродинамических поверхностей из титановых и стальных сплавов, конструкция из прямых линий и острых углов.
В общем, сплошной, огромный «уголковый отражатель», по самым скромным прикидкам, ЭПР порядка 15 м2, такой объект, да еще летящий на высоте до 30 км – E-3C обнаружит на дальности от 500 до 600 км. Единственное преимущество «Циркона» – это его скорость, то есть обнаружить его легко, а вот сбить будет трудно.
Единственный надежный способ обнаружить ракету «Буревестник» по ее радиоактивному следу, который она будет оставлять на своем пути – изотопы йода 131, рутения 103, цезия 134 и цезия 137, но у него есть недостаток – обнаружение следа ракеты произойдет на третьи или четвертые сутки, когда радиоактивные элементы доберутся до верхних слоев атмосферы.
Учитывая 2-мегатонную СБЧ, «Буревестник» – единственный из всех «путинских мультиков», о применении которых в США узнают, только когда вдруг внезапно исчезнет один из крупных мегаполисов вместе со всем населением. Только теперь становится понятно такое «пристальное внимание» именно к этой ракете со стороны западных СМИ и нашей «пятой колонны» и явно организованная кампания по дискредитации. 9М730 «Буревестник» – идеальное «оружие сдерживания», противник всегда будет убежден, каковы бы ни были его намерения в отношении России – «ответка» неотвратима и неизбежна.
В ходе тестовых испытаний осенью-зимой 2017 года использована мобильная полигонная пусковая установка, созданная с использованием артиллерийской части пусковой установки типа 9П113 ракетного комплекса 9К52 «Луна-М» с пусковым контейнером, сделанным на базе контейнера ракетного комплекса 4К44 «Редут».
Очевидно, ракета в габаритах ПКР «Базальт» – «Вулкан», и прямо просится на вооружение крейсеров «Маршал Устинов» и «Варяг» в пусковые контейнеры СМ-248. Предварительно провести модернизацию крейсеров, заменив ЗРК ближней зоны «Оса-МА» на «Панцирь-М».
Наиболее вероятно, основным способом базирования ракет будет – наземная мобильная ПУ.
У каждого из новейших российских вооружений, созданных в последнее время, есть свои неоспоримые достоинства, но есть и недостатки, и нужно крепко подумать, прежде чем какой-то тип оружия приносить в жертву новому ДСНВ.
Похоже, пока решалась судьба «Буревестника», медным тазом накрывается ДСНВ. Хорошо бы.