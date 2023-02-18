Судьба «Буревестника»

«Летающий Чернобыль»

«ядерная силовая установка снимает ограничения по количеству топлива, что позволяет ракете использовать не отслеживаемые противником траектории и наносить удары по слабозащищенным объектам. Естественно, наличие такой ракеты позволит прорывать систему противоракетной обороны противника.

В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем».

«…ни в каком реальном сценарии никакого вклада в потенциал ядерного сдерживания России, обеспечиваемый имеющейся триадой СЯС, крылатая ракета «Буревестник» внести не сможет. При этом следует учитывать, что вероятность успешного полета крылатых ракет с гораздо меньшей продолжительностью полета по сравнению с «Буревестником» заметно ниже по сравнению с образцами оружия в СЯС».

«комплексы «Посейдон» и «Буревестник».

Их испытания находятся в начальной стадии, и сроки возможного принятия на вооружение, скорее всего, будут за пределами времени действия продленного Договора СНВ-3. Но включение их в гипотетически возможный новый договор можно было бы рассматривать при условии существования в США подобных систем или других новых образцов, подлежащих контролю и не нарушающих общий баланс потенциалов сдерживания.

На сегодняшний день возможность достичь решения этой проблемы представляется исключительно сложной, скорее даже невозможной».

Контроль воздушного пространства организован из рук вон плохо

«самолет вошел в воздушное пространство Хорватии после более чем 40-минутного полета над Венгрией незамеченным».

«Как этот аппарат мог пролететь над Румынией, Венгрией и Хорватией без перехвата? М-да, ничего не скажешь, «отличная», однако, у НАТО противовоздушная оборона».

«Ни системы АВАКС НАТО, ни наземное наблюдение AGS не заметили этот 15-метровый беспилотник на протяжении его 350-мильного путешествия по нескольким странам?! Что было бы, если бы он рухнул в центре города, убив при этом десятки людей?»

9М730