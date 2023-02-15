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В украинских медиа публикуют снимок с якобы российским шаром с уголковым отражателем «над Украиной»

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В украинских медиа публикуют снимок с якобы российским шаром с уголковым отражателем «над Украиной»

В украинских политических и военных кругах продолжают следовать в русле американской информационной кампании и активно распространяют информацию о якобы российских воздушных шарах, которые дезориентируют украинскую ПВО. Речь идёт о шарах, к которым якобы подвешиваются уголковые отражатели, что приводит к тому, что ЗРК ВСУ принимают шар за цель (возможные БПЛА или ракету) и наносят по нему удар, вскрывая позиции.


Российское оборонное ведомство этих заявлений украинской стороны не комментирует.

Тем временем в украинских медиа появилось изображение «российского шара с уголковым отражателем в воздушном пространстве Украины». По каким признакам определена «российская» принадлежность и не является ли это вообще банальной фабрикацией, украинская сторона не говорит.

Напомним, что сегодня российские дроны (не шары) были замечены противником к западу от Киева в районе населённых пунктов Буча и Копылов. Работа дронов позволила вскрыть позиции украинской ПВО западной линии обороны украинской столицы.

В США в свою очередь продолжают обсуждать китайские аэростаты. Сегодня Джо Байден заявил, что нанесение удара по аэростатам Китая «не приведёт к эскалации американо-китайских отношений». На основании чего президент США сделал такой вывод, непонятно.

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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:52
    +2
    А что не так?Перегрузка ПВО,обычная практика
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:12
      +1
      . В украинских медиа публикуют снимок с якобы российским шаром с уголковым отражателем «над Украиной»


      С понтом дайте F-22,а то шары сбить нечем?
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 23:37
        0
        Кто на воздушных шарах летал - знает, что стоит подняться хотя бы на сотню метров, и порывы ветра практически не чувствуются.
        Шар летит спокойно в воздушном потоке, без рывков.
        На фото шар колеблется (груз свисает не строго снизу, а сбоку).
        То есть, шар отпустили вот буквально за секунду до снимка.
        Кто запускал - тот и снял.
        Так что одно из трёх - либо это наш сфоткал и сдypy выложил в сеть, где украинцы фото нашли, либо шар запустили сами украинцы ... ради красивой фотки.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 22:12
      0
      Тут ещё очень важно отметить, что не реагировать на них опасно. Поскольку как-то раз на одном из них будет уже не отражатель.
    3. Комментарий был удален.
    4. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 22:50
      +3
      (коллега, не именно в ваш адрес комментарий, а скорее к другим коллегам по сайту) Я даже больше скажу - не удивлюсь, если в ближайшее время они сами в нашу сторону такие шары запустят. И что, уважаемые коллеги по форуму тоже смеяться над работой уже нашего ПВО будем? А если десятый шар не только отражателями будет снаряжен, уже не так смешно будет?
      Что за идиотская мода уже спустя почти год СВО врага видеть каким то идиотом?!

      По сути, шар ничем от того же БПЛА не отличается - наверняка, может являться и средством доставки вооружения, приборами разведки. И реагировать на такие объекты будет любое ПВО, в т.ч. и наше.
      И для ВО - что за уровень публикаций в последнее время?? Как понять слова, что ПВО может принять шар за ракету??? Вы в своем уме??? Отражатели аж для калибровки ПВО используются как идеальная цель. Вы реально считаете, что с многократной разницей в скорости шар ПВО может принять за ракету??? Вы серьезно ?
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 23:32
        0
        Я даже больше скажу - не удивлюсь, если в ближайшее время они сами в нашу сторону такие шары запустят.
        Они уже это делали и будут делать обязательно! Я удивлюсь, если они это не будут делать. И аэростаты будут модернизироваться у всех. Замечательный инструмент в войне на истощение. Другое дело, что противник превосходит нас в средствах разведки и уступает в средствах воздействия по глубокому тылу и соответственно польза от такой аэростатной войны у них будет не такая явная как у нас может быть.
    5. frruc
      frruc Сегодня, 23:17
      0
      Работа дронов позволила вскрыть позиции украинской ПВО западной линии обороны ...
      В США в свою очередь продолжают обсуждать китайские аэростаты.

      У дураков одни заботы и темы для размышления. fool
  2. Olegi1
    Olegi1 Сегодня, 21:55
    +1
    Эта новость - скорее не сюда, а на сайт по психиатрии...
  3. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 21:58
    +1
    Не всем понятен термин "уголковый отражатель". Такие "штучки" применялись уже давно, в 80-х годах прошлого века. Эти конструкции представляли из себя пластины жести, сваренные друг с другом под углом 90 градусов ( не путайте винные градусы). Размер пластин был 50/50 см. или чуть больше. Эти конструкции устанавливались внутри замаскированных сетками ложных крупногабаритных агрегатов военной техники. Точнее, под сетками ничего не было, кроме отражателей. Но радары самолетов фиксировали габаритную цель. Применялись такие ловушки в РВСН при выходе стартовых батарей в полевые секретные позиции. Ложные позиции располагались в отдалении от настоящих.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 22:12
      +1
      Цитата: Evgenijus
      пластины жести, сваренные друг с другом

      Сваренная жесть - это жесть! laughing
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 22:40
        0
        Возможно, имелась в виду точечная сварка?
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:53
          0
          Цитата: Аль Манах
          Возможно, имелась в виду точечная сварка?

          Разницы нет, хоть пластилином соединить, - главное углы выдержать.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:59
    0
    Нельзя отставать от хозяина - у них шары, значит и на окраине шары. Только там "инопланетяне", а тут по проще - Россия. Хотя идея с уголковыми отражателями на шарах мне нравится. Если помогает вскрывать ПВО то надо использовать эту технологию.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:57
      0
      Цитата: Лешак
      Хотя идея с уголковыми отражателями на шарах мне нравится. Если помогает вскрывать ПВО то надо использовать эту технологию.

      Загвоздка в доставке в нужное место. hi
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:00
    +1
    При попытке его сбить - сколько высоток снесли?
  6. Балу
    Балу Сегодня, 22:00
    +3
    Так вот куда залетел мой шарик .... Шарик вернись, внучка соскучилась
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 22:03
    0
    В украинских политических и военных кругах продолжают следовать в русле американской информационной кампании и активно распространяют информацию о якобы российских воздушных шарах, которые дезориентируют украинскую ПВО. Речь идёт о шарах, к которым якобы подвешиваются уголковые отражатели, что приводит к тому, что ЗРК ВСУ принимают шар за цель (возможные БПЛА или ракету) и наносят по нему удар, вскрывая позиции.

    А почему бы и нет?... Наверное было бы неплохо...
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 22:10
    +2
    - А какого размера был шарик?
    - Примерно ростом с меня.
    - Подумать только! Мой любимый размер!
  9. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 22:11
    +4
    Почему то навеяло. Вроде старый советский мультфильм, а столько аналогий.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:35
      +4
      Никто не задумывался, почему в этом мультике только у самого мирного Пятачка дома ружье?
    2. tTшка
      tTшка Сегодня, 22:39
      +1
      Шары, свиньи стреляют в медведя, рожна фоне колосится )))
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 22:15
    0
    Главное-это продолжать их долбить, без остановки, неважно чем!
  11. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 22:18
    0
    Идея просто отличная в условиях войны на истощение заставить противника тратить дорогостоящие ракеты ПВО на шарики. Идею нужно развивать, усложнять аэростаты, устанавливать лёгкие двигатели, и кроме пустышек запускать разведывательные.
  12. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 22:33
    +2
    Опять не так? и чяво москали злят хох-лов))
  13. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:39
    0
    Не устану повторять- нужно строить дирижабли и аэростаты ДРЛО!!! Сравнимые с самолетами по стоимости постройки, они на порядок дешевле в эксплуатации. А местами могут быть и эффективней, ни один самолет не поднимет С-500, а дирижабль может. И системы РЭБ можно кратно мощнее присобачить, т.к. грузоподьемность не сравнима с самолетной.
    1. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 22:49
      0
      Да все верно!!! Кроме МИГ31 ни один самолет не сможет поразить цель на высоте 40-50 км. Но для аэростата это вполне реальная высота. Можно только слюни пускать понимая какую площадь можно охватить с такой высоты. и при это м держать на прицеле любую шушеру пытающуюся туда добраться.
  14. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 22:41
    +1
    Куда крестьянин, туда и обезьянник! wassat
  15. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 22:46
    0
    Ну и в чем проблема?? Что за сопли??? Звиняйте бананив нема!!! СВО значит СВО! И тут все средства хороши. Свидомым маска от Илона ну а от нас отражатели. И надо заметить, что о леопардах тут не вспомнили.
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 22:47
    +1
    Sur la photo un simple ballon d'enfant avec un réflecteur radar pour les petits bateaux de plaisance, investissement ridicule qui coûtera plus cher à détruire que ce qu'il a coûté à fabriquer :-)
    Un jour de vents favorables des milliers peuvent être envoyé survoler l'Ukraine


    На фото простой детский воздушный шар с радиолокационным отражателем для небольших прогулочных катеров, нелепое вложение, уничтожение которого обойдется дороже, чем его изготовление: -)
    В один прекрасный день при благоприятном ветре тысячи людей могут быть отправлены облетать Украину
  17. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 22:56
    0
    Цитата: Балу
    Так вот куда залетел мой шарик .... Шарик вернись, внучка соскучилась

    Это всё наглая, розовая свинья! Это всё Пятачок! Это он виноват! Распускался тут своими воздушными шариками! Монгольфьер из свинарника, тьфу!
  18. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 23:10
    0
    А что не так?Перегрузка ПВО,обычная практика
    А с чего ПВО перегружаться, там что, селекции целей (низкоскоростных и скоростных) нет? Хотя, конечно, включиться придётся один раз, а потом срочно переезжать.