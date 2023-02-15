. В украинских медиа публикуют снимок с якобы российским шаром с уголковым отражателем «над Украиной»

В украинских политических и военных кругах продолжают следовать в русле американской информационной кампании и активно распространяют информацию о якобы российских воздушных шарах, которые дезориентируют украинскую ПВО. Речь идёт о шарах, к которым якобы подвешиваются уголковые отражатели, что приводит к тому, что ЗРК ВСУ принимают шар за цель (возможные БПЛА или ракету) и наносят по нему удар, вскрывая позиции.Российское оборонное ведомство этих заявлений украинской стороны не комментирует.Тем временем в украинских медиа появилось изображение «российского шара с уголковым отражателем в воздушном пространстве Украины». По каким признакам определена «российская» принадлежность и не является ли это вообще банальной фабрикацией, украинская сторона не говорит.Напомним, что сегодня российские дроны (не шары) были замечены противником к западу от Киева в районе населённых пунктов Буча и Копылов. Работа дронов позволила вскрыть позиции украинской ПВО западной линии обороны украинской столицы.В США в свою очередь продолжают обсуждать китайские аэростаты. Сегодня Джо Байден заявил, что нанесение удара по аэростатам Китая «не приведёт к эскалации американо-китайских отношений». На основании чего президент США сделал такой вывод, непонятно.