Кто-то с кем-то делит что-то – нам до них и дела нет.
Только очень жрать охота той и этой стороне.
Стала логика жестокой, ведь понятно и козе:
От эскадры нету проку, если съели весь НЗ.
«Аграрный рейд». Авторы – Алькор, С. Пыхтин
Только очень жрать охота той и этой стороне.
Стала логика жестокой, ведь понятно и козе:
От эскадры нету проку, если съели весь НЗ.
«Аграрный рейд». Авторы – Алькор, С. Пыхтин
Это четверостишье из довольно юморной песенки Алькор как нельзя лучше характеризует, что без тыла и снабжения продовольствием будет очень плохо армии, да и население вымереть с голодухи может. Ссылку на песенку не даю, по «Алькор, аграрный рейд» ее найти достаточно просто (искателей разных ассоциаций предупреждаю – написано в 2013 году).
Пищевое производство
Пищевое производство – очень интересная тема, многим не вполне понятная. Вроде мягкая вещь батон, но теплые органические соединения в его составе и стирают нержавеющую сталь сходов, и изнашивают конвееры. Тепло, органические соединения, пары разных сложных соединений – все это мощные коррозионные средства.
Корнеплоды и салаты испачканы песком, который абразив, морская вода на рыбе и морских гадах – самое коррозионно-активное вещество на Земле, а еще есть уборка мини-мойкой. Все или почти все оборудование делается из нержавеющей стали, которая тоже отдельная проблема, причем нерешаемая – допуски и припуски в ГОСТе больше, чем в AISI , поэтому 304-я сталь AISI более предсказуема и в обработке, и в свойствах для пользователя оборудования, хотя бы ржаветь не будет и не треснет от вибрации.
Компоненты привода: моторы, подшипники и контроллеры – все то, что мешает тесто, подает батоны в печку, движет куроубойную линию или выгребает навоз – это отдельная грустная история.
Итак, для начала небольшая справка. Моторы и редукторы производятся в нескольких исполнениях: по степени их защищенности от превратностей окружающего мира. При этом пищепром предполагает наивысшие степени защищенности от едких паров и струй воды под давлением. Это не только IP69K, означающее стойкость оборудования к ежедневному мытью мини-мойкой, а отдельные классификации именно по химической стойкости, часто вместо нее берутся климатические параметры, обращение с рыбой считается за М5 – морское исполнение, а пекари предпочитают оборудование Т3 и Т5, то есть жару и влажность.
Электродвигатели этих исполнений в РФ и Белоруссии производятся, но... Италия и Турция делают мотор-редукторы с сертификацией для пищевого производства и отдельно – стойкие к навозным испарениям, для ферм. При этом импортный мотор-редуктор имеет соразмерность: слабее мотор – меньше редуктор, а отечественные изготовители часто не морочатся и ставят большой редуктор к малоразмерному мотору, для уменьшения ассортимента продукции. А лишний вес и цена их не всегда волнует. То, что оборудование будет больше весить и иметь больший габарит, становится прямой угрозой всем нам – тяжелое и габаритное с некоторой вероятностью хуже помоют после смены, так как тяжело и неудобно, а потом кто-то отравится.
Подшипники
Картина с подшипниками и подшипниковыми опорами намного хуже.
Крупные фирмы вроде SKF, поставляя подшипники, шкивы, звездочки и тапер-буши всему миру, могут себе позволить выделить небольшие процентно, но огромные численно, суммы на НИОКР по разработке более долговечных материалов и технологий. Объем массового производства дает этим фирмам и возможность делать «малопопулярные» номиналы, которые как-то да разойдутся по миру и заказчикам нестандартной техники.
При этом правительства стран, где эти фирмы базируются, относятся к ним по-человечески, как к стратегическим, и дают налоговые скидки и льготы, защищают от произвола чиновников.
В РФ пока картина строго противоположная.
Для начала: рынок РФ объективно в 30–40 раз меньше, чем остальной мир, просто по численности населения. Поэтому цены – выше, суммы на НИОКР – меньше. А дальше начинается водоворот, из которого нет выхода – выше цены, меньше спрос. Меньше спрос – дороже производство. К этому добавляются поборы в ПФР, НДС, которого, кстати, в промышленно развитых странах Запада просто нет, и намного большие относительно субтропиков расходы на отопление и снегоудаление.
Результат прост – нержавеющие подшипники многих номиналов в РФ просто не производятся. А в пищепроме оборудование положено мыть минимум раз в сутки. Годы и десятилетия истории существования западных фирм – отдельный жирнейший плюс западных поставщиков, уверенность в том, что детали для ремонта можно будет купить и через 10, и через 30 лет, многого стоит.
При ремонте одно дело – выкрутить два винта из тапербуша, закрутить один, снять слизанную шестерню и поставить точно такую же новую просто руками, и другое дело – давить съемником и лупить кувалдой по прикисшему намертво за годы обычному сочетанию какой-то посадки, мятой шпонки и некаленого вала. Время и качество ремонта различаются в разы, а это простой, и часто простой целой технологической линии или всего завода.
В советские времена на каждом хлебокомбинате была «служба главного механика» из инженера и круглосуточно дежурящих посменно опытных слесарей-ремонтников, которые бегом неслись заменять заклинивший подшипник или задымивший мотор.
Имелись запасы запчастей, а то и отдельные резервные агрегаты. Сейчас держать своих ремонтников – невыгодно, так как, кроме зарплат людям, еще больше нужно отдать поборами в непонятные и нежелательные, по-хорошему, организации.
Контроллеры
Контроллеры – вторая головная боль.
Даже китайские производители, работая на огромный внутренний рынок и на экспорт, просто копированием логики и схемотехники ведущих немецкоязычных фирм научились делать весьма понятные в настройке и достаточно надежные контроллеры вроде того же «простар».
Понятно, что для критически важных производств нужны контроллеры от «Сименса» причем лучше те, на которых ни на корпусе, ни на коробке, ни в инструкции нет русских буковок. Так как для РФ идет «третий сорт не брак».
А вот с «импортозамещенными» контроллерами беда.
Печальная практика многолетней работы ремонтником гласит – если на мордочке контроллера русское название – начинаются проблемы. От самобытной логики, понять которую с трудом и за полдня удается нескольким инженерам с высшим образованием, до самобытных креплений проводов, условных обозначений, не встречающихся нигде больше...
Инструкция, если есть, обычно написана «чтоб было».
Как правило, поломанное уже снято с производства, а то и фирма совсем лопнула, и никакой замены не предвидится. Выгрузку программ или настроек русские не предполагают, якобы ради «защиты коммерческой тайны», а фактически от неумения программировать и желания это скрыть. Переводные на русский инструкции нельзя брать в руки иначе как в туалете, надо пользоваться английской или немецкой, ведь при переводе бывают не только выброшены разделы, но и перепутаны значения параметров, номиналы и вообще что угодно.
Предельным случаем на моей памяти был сожженный новенький трассоискатель.
В русской инструкции в разделе «калибровка» была фраза «положите на землю крышку от бочки и проведите катушкой...». Крышку от бочки рабочие нашли и сожгли входной усилитель, что неудивительно, так как в нормальной инструкции стояло слово bottlecap, то есть «пробка от бутылки»... Да, работы провели, найдя трубопровод «рамками», но все же потребность в штатной ведьме в ремонтной бригаде в XXI веке сложно назвать нормой.
Даже простейший частотник становится загадкой – а как это настроить? Причина та же – крупные фирмы потратили ресурсы, чтобы разработать удобную и понятную логику настройки, сгруппировать параметры, сделать оборудование не только надежным, но и понятным для рабочих. А импортозаместительная фирма-однодневка просто заказывает в Китае оборудование с русскими буковками в маркировке, не заботясь ни о чем, кроме своей прибыли.
Китайцы же рады стараться, у них что закажешь – то и получишь. От конденсаторов 250 вольт в выпрямителе, до неработающих изначально аккумуляторных батарей. Второе – тоже вполне реальный случай, русские фирмачи оговорили маркировку и размеры батарей, но забыли упомянуть их работоспособность. Китайская торговая площадка встала на сторону своих – «вы оговорили маркировку, в аЧ, а не реальную емкость и работоспособность».
Крепеж
Много чего из крепежа в РФ просто не выпускается, от нержавеющего крепежа A4 и зубчатых парных шайбочек «нордлок» и заканчивая быстроразъемными фитингами для пневмоавтоматики.
Но оно и к счастью, если уж в итальянском исполнении редко, но попадаются чуть бракованные разъемы, то что наделают «импортозаместители» – даже страшно подумать.
Да, советские по месту рождения умеют делать уникальное оборудование в одном экземпляре, но вот с массовым производством мелких, но очень важных элементов все обстоит так, как и должно быть по всем экономическим теориям. То есть никак.