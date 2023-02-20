Разгром 2-й немецкой армии



Красноармеец у убитого немецкого солдата и разбитой немецкой техники в селе Касторное. В кадре на переднем плане автомобиль Mercedes-Benz L1500 A, на дальнем плане Opel Blitz. Январь 1943 г.

Замысел операции



Венгерские солдаты позируют возле САУ «Мардер II». Самоходка из 1-й отдельной роты истребителей танков 2-й венгерской армии. Немцы передали венграм пять самоходок данного типа в конце 1942 года, на машинах оставались немецкие опознавательные знаки. 1943 г.

Прорыв обороны и окружение 2-й немецкой армии

«25 января. В 8 часов утра вместе с бойцами и командованием гарнизона и приехавшими руководителями области и города мы идем в Воронеж…

От вокзала осталась груда камней. Воронки, воронки. Университет взорван…

От проспекта Революции остается страшное впечатление. Нет ни одного целого дома. Все сожжено, все разрушено…

Нет памятника Петру Первому. Петровский сквер весь в окопах, в блиндажах. В Кольцовском сквере тысячи могил с крестами. Здесь фрицы устроили кладбище. Крестов много-много.

А вон подальше стоит высокий деревянный крест – это, вероятно, кладбище для офицеров…»



В освобожденном Воронеже. 25 января 1943 г.



Танк Т-34 из колонны «Челябинские колхозники» в боевой разведке. Воронежский фронт. Колонна «Челябинские колхозники» была построена Челябинским Кировским заводом. Февраль 1943 г.

Разгром вражеской группировки



Советские бойцы и танки M3 «Стюарт» и Т-34 на улице Ленина в освобожденном Белгороде. Белгород был освобожден в первый раз 9 февраля 1943 года войсками 40-й армии Воронежского фронта в ходе Харьковской наступательной операции «Звезда». 18 марта 1943 года немцы вернулись в город. Окончательно Белгород был освобожден 5 августа 1943 года.