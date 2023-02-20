Разгром 2-й немецкой армии

Красноармеец у убитого немецкого солдата и разбитой немецкой техники в селе Касторное. В кадре на переднем плане автомобиль Mercedes-Benz L1500 A, на дальнем плане Opel Blitz. Январь 1943 г.
Замысел операции
Блестящие результаты Острогожско-Россошанской операции (Часть 1; Часть 2) создали благоприятные условия для разгрома противника на участке Воронеж – Касторное. В результате наступления войск Воронежского фронта (ВФ) здесь на воронежском выступе с трёх сторон была зажата немецкая 2-я армия генерала фон Зальмута. Наши войска могли нанести удар во фланг и тыл неприятелю. С севера над противником нависали две армии Брянского фронта генерал-лейтенанта Рейтера. На юге располагалась 40-я армия Воронежского фронта. В ходе предыдущей операции у ВФ остались неиспользованные силы: опоздавший 4-й танковый корпус, 3 стрелковые дивизии и 3 лыжные бригады.
В почти готовом котле находилось 12 дивизий противника (10 немецких и 2 венгерские). Всего 125 тыс. человек, 2,1 тыс. орудий и минометов, 65 танков. После Острогожско-Россошанской операции южный фланг немецкой 2-й армии был серьёзно ослаблен. Позиции на южном фасе выступа занимали войска, безуспешно наносившие контрудар – группа «Зиберт» (включавшая 68-ю и 57-ю пехотные дивизии). Эта группа была обескровлена. А на участке ВФ немецкое командование не имело подкреплений и резервов, чтобы закрыть образовавшуюся в результате русского наступления брешь. Немцы не имели крупных сил на рубежах рек Оскол и Северский Донец, что позволяло Красной Армии развить наступление на воронежско-харьковском направлении.
18 января 1943 года, ещё в ходе разгрома острогожско-россошанской группировки противника, командование ВФ предложило Ставке план наступательной операции, предполагавший ударами с севера и юга по флангам 2-й немецкой армии окружить и уничтожить её основные силы, освободить район Воронеж – Касторное. Что создавало благоприятные условия для дальнейшего наступления на курском и харьковском направлениях. Ставке идея понравилась, и фронту обещали дополнительные танки и артиллерию.
Главные удары с целью окружения противника должна была нанести 40-я армия Москаленко и 13-я армия Пухова Брянского фронта. Одновременно силами 38-й армии генерала Чибисова с северо-востока и 60-й армии Черняховского с востока планировалось расчленить группировку противника. Действия сухопутных войск поддерживались более 500 самолетами 15-й и 2-й воздушных армий. После завершения операции планировали развернуть на реках Оскол и Тим основные силы ВФ и нанести удары на Харьков и Белгород.
Всего для участия в операции из состава обоих фронтов привлекалось 27 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, вся артиллерия Резерва Верховного Главнокомандования, 2 танковых корпуса, 8 отдельных танковых бригад, 3 отдельных танковых полка и 2 отдельных танковых батальона.
В 13-й армии, действовавшей в 46-километровой полосе, ударная группировка была сосредоточена на 18-километровом фронте между реками Кшень и Олым. В первом эшелоне находились четыре стрелковые дивизии, одна танковая бригада и три танковых полка; во втором эшелоне – три стрелковые дивизии и одна танковая бригада. В полосе 13-й армии был сосредоточен резерв фронта – две стрелковые дивизии и один танковый корпус.
В 38-й армии ударная группа была расположена на 14-километровом фронте от Козинки до Озерки и имела две стрелковые дивизии, танковую бригаду и танковый батальон. Все силы армии Чибисова были в одном эшелоне. В резерве имелась одна стрелковая дивизия, курсы младших лейтенантов и танковый батальон.
60-я армия Черняховского, которой передали от 40-й армии 22-км участок фронта от р. Дон до Семидесятское, свою ударную группу развернула на левом крыле, на участке фронта в 12 км. В первом эшелоне армии было 2 дивизии и 23 танковые бригады, во втором – одна дивизия.
40-я армия действовала в полосе шириной 50 км, основные силы были сосредоточены на участке в 30 км. В первом эшелоне было расположено 5 стрелковых дивизий, одна стрелковая и одна танковая бригада; во втором – одна дивизия, 3 лыжно-стрелковые бригады. 4-й танковый корпус должен был вместе с пехотой прорывать оборону противника, а затем развивать успех на Касторное.
Венгерские солдаты позируют возле САУ «Мардер II». Самоходка из 1-й отдельной роты истребителей танков 2-й венгерской армии. Немцы передали венграм пять самоходок данного типа в конце 1942 года, на машинах оставались немецкие опознавательные знаки. 1943 г.
Прорыв обороны и окружение 2-й немецкой армии
Первой в полдень 24 января 1943 года перешла в наступление армия Москаленко, нацеленная на Горшечное – Касторное. Немцы не успели подготовить здесь сильную оборону. Поэтому 4-й танковый корпус наступал совместно с пехотой.
Несмотря на сопротивление немецкой 68-й пехотной дивизии, сильный мороз, глубокий снег и начавшуюся сильную метель, что снизило эффективность действий артиллерии и исключило участие ВВС, 40-я армия за два дня продвинулась на 20–25 км. Советские танки вошли в Горшечное. Правда, здесь топливо кончилось, и танковый корпус застрял. Автоцистерны завязли в сугробах.
25 января 60-я армия развернула наступление на Нижнюю Ведугу. Угроза окружения заставила немецкое командование начать вывод войск из района Воронежа. Советские войска освободили город.
За неполные семь месяцев непрерывных боев Воронеж был почти полностью разрушен. Секретарь партбюро завода имени Тельмана А. П. Ламаш отмечал:
«25 января. В 8 часов утра вместе с бойцами и командованием гарнизона и приехавшими руководителями области и города мы идем в Воронеж…
От вокзала осталась груда камней. Воронки, воронки. Университет взорван…
От проспекта Революции остается страшное впечатление. Нет ни одного целого дома. Все сожжено, все разрушено…
Нет памятника Петру Первому. Петровский сквер весь в окопах, в блиндажах. В Кольцовском сквере тысячи могил с крестами. Здесь фрицы устроили кладбище. Крестов много-много.
А вон подальше стоит высокий деревянный крест – это, вероятно, кладбище для офицеров…»
От вокзала осталась груда камней. Воронки, воронки. Университет взорван…
От проспекта Революции остается страшное впечатление. Нет ни одного целого дома. Все сожжено, все разрушено…
Нет памятника Петру Первому. Петровский сквер весь в окопах, в блиндажах. В Кольцовском сквере тысячи могил с крестами. Здесь фрицы устроили кладбище. Крестов много-много.
А вон подальше стоит высокий деревянный крест – это, вероятно, кладбище для офицеров…»
В освобожденном Воронеже. 25 января 1943 г.
25 января начала наступление ударная группировка 38-й армии, 26 января – 13-й армии. В это время погода улучшилась, начала активно действовать Советская авиация. Армия Пухова за день продвинулась на 6–7 км. Дивизии 13-й и 38-й армий прорвали оборону противника и к исходу 27 января продвинулись на различных участках на 10–20 км. На участке 60-й армии немцы имели крепкую оборону, поэтому здесь наши войска продвинулись только на 3–5 км.
4-й танковый корпус Кравченко, получив горючее (частично самолетами), 27 января возобновил наступление и вышел с юга к Касторному. 28 января танки 40-й и 13-й армий ворвались в Касторное. Вскоре подошла пехота, и 29 января Касторное взяли штурмом. В результате пути отхода немецкой армии были перерезаны.
Танк Т-34 из колонны «Челябинские колхозники» в боевой разведке. Воронежский фронт. Колонна «Челябинские колхозники» была построена Челябинским Кировским заводом. Февраль 1943 г.
Разгром вражеской группировки
В районе юго-восточнее Касторного оказалось в окружение 7 немецких и 2 венгерских (3-й венгерский корпус) дивизии. Для их ликвидации были выделены войска 38-й армии и часть сил 40-й армии. Главные силы Воронежского и Брянского фронтов, используя достигнутый успех, начали общее наступление к рекам Тим и Оскол, выйдя на эти рубежи 2 февраля.
Советское командование не позаботилось о создании плотного кольца окружения, чтобы затем расчленить и уничтожить окруженную группировку противника. Главные силы двух фронтов развивали наступление на запад: 38-ю армию нацеливали на Обоянь, 60-ю – на Курск, 40-ю – на Белгород. Оказавшуюся в мешке 2-ю немецкую армию и часть сил 2-й венгерской армии списали со счётов. Решили, что враг уже разгромлен, осталось его добить и пленить.
Однако немцы, в отличие от итальянцев, окруженных в районе Острогожск – Россошь, сохранили боеспособность и сдаваться не собирались. 29 января, сосредоточив на одном направлении всю оставшуюся артиллерию, командир 7-го армейского корпуса генерал Штраубе повел солдат на прорыв. Немцы довольно легко прорвали хлипкий заслон – 50-километровый участок от Касторного до Старого Оскола прикрывала всего одна 25-я гвардейская дивизия. Остальные войска 40-й армии развивали наступление на белгородском направлении.
Немцы заняли Горшечное. Далее немецкие и венгерские войска прорывались тремя группами. Группа Бекемана включала остатки немецких 75-й, 340-й, 377-й дивизий и обеих венгерских дивизий (6-й и 9-й). Группа Зиберта состояла из остатков 57-й, 68-й и 323-й пехотных дивизий. Группа Гольвитцера включала остатки 26-й и 88-й пехотных дивизий. Их преследовали части Советской 38-й армии. К середине февраля сильно потрепанные группы Гольвитцера и Зиберта вышли из окружения в районе Обояни. Группа Бекемана была отсечена и уничтожена.
Тем не менее это была значительная победа. В короткие сроки Красная Армия разгромила 2-ю немецкую армию и часть 2-й венгерской армии. Венгерская армия была почти полностью уничтожена. Немцы и венгры понесли большие потери в личном составе и технике. Войска противника потеряли только пленными более 80 тыс. человек.
На фронте от Ливен до Купянска образовалась огромная брешь в 400 км, где оставались лишь отдельные заслоны немецких частей. Появились благоприятные условия для освобождения Белгорода и Харькова. Была освобождена значительная территория Воронежской и Курской областей с городами Воронеж, Касторное, Старый Оскол, Новый Оскол.
Пока пытались добить 2-ю немецкую армию, наши войска с ходу освободили 8–9 февраля Белгород и Курск. 16 февраля 38-я армия вышла к Обояни и 18 февраля освободила город.
Советские бойцы и танки M3 «Стюарт» и Т-34 на улице Ленина в освобожденном Белгороде. Белгород был освобожден в первый раз 9 февраля 1943 года войсками 40-й армии Воронежского фронта в ходе Харьковской наступательной операции «Звезда». 18 марта 1943 года немцы вернулись в город. Окончательно Белгород был освобожден 5 августа 1943 года.