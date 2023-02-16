Глава Госдепа США заявил, что Вашингтон не считает правильным решением возможное наступление ВСУ на Крым

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе беседы с экспертами прокомментировал планы Киева осуществить захват Крыма. По данным издания Politico, госсекретарь США назвал такое развитие событий «красной линией» России. Сообщается, что у главы американского внешнеполитического ведомства поинтересовались, есть ли готовность у Вашингтона оказать Украине «помощь в достижении долгосрочной цели».
Из заявления Блинкена:
Попытки Украины взять полуостров Крым под контроль способны привести к более мощной российской реакции.
В издании пишут, что два собеседника Энтони Блинкена из разговора с ним поняли, что Соединённые Штаты не поддерживают планы Киева по боевым действиям и атакам на Крым. В тексте материала это обозначено, как то, что «Вашингтон не считает правильным решением возможное наступление ВСУ на Крым». При этом добавляется многозначительное: «В настоящее время…».
Напомним, что на самой Украине постоянно озвучивают планы по «весеннему наступлению», в ходе которого, как утверждается, удар будет наноситься в направлении Мелитополя «с целью выхода к границам Крыма с дальнейшим переходом полуострова под украинский контроль».
Ранее эксперты на Западе заявляли, что в таком случае Россия может пойти на радикальные меры вплоть до применения тактического ядерного оружия.