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Глава Госдепа США заявил, что Вашингтон не считает правильным решением возможное наступление ВСУ на Крым

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Глава Госдепа США заявил, что Вашингтон не считает правильным решением возможное наступление ВСУ на Крым

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе беседы с экспертами прокомментировал планы Киева осуществить захват Крыма. По данным издания Politico, госсекретарь США назвал такое развитие событий «красной линией» России. Сообщается, что у главы американского внешнеполитического ведомства поинтересовались, есть ли готовность у Вашингтона оказать Украине «помощь в достижении долгосрочной цели».


Из заявления Блинкена:

Попытки Украины взять полуостров Крым под контроль способны привести к более мощной российской реакции.

В издании пишут, что два собеседника Энтони Блинкена из разговора с ним поняли, что Соединённые Штаты не поддерживают планы Киева по боевым действиям и атакам на Крым. В тексте материала это обозначено, как то, что «Вашингтон не считает правильным решением возможное наступление ВСУ на Крым». При этом добавляется многозначительное: «В настоящее время…».

Напомним, что на самой Украине постоянно озвучивают планы по «весеннему наступлению», в ходе которого, как утверждается, удар будет наноситься в направлении Мелитополя «с целью выхода к границам Крыма с дальнейшим переходом полуострова под украинский контроль».
Ранее эксперты на Западе заявляли, что в таком случае Россия может пойти на радикальные меры вплоть до применения тактического ядерного оружия.
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13 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:17
    +2
    В издании пишут, что два собеседника Энтони Блинкена из разговора с ним поняли, что Соединённые Штаты не поддерживают планы Киева по боевым действиям и атакам на Крым.
    Неправильно они поняли, решения Белого Дома будут зависеть от результата действий ВСУ
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 06:30
      +3
      Фантомные боли Вашингтона не дают покоя. Крым тю-тю, безвозвратно и способов его вернуть НЕТ. negative
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:06
      +1
      Какие решения, они с самого начала знают чем закончатся боевые действия. С самого начала они лгут, внушая всем ложные ожидания и надежды о победе Украины над Россией. Абсолютное большинство населения на Западе не знают истинного положения дел и наличия потенциалов экономики, сил и ресурсов. В школах и университетах им дают ложную историю, а тот кто не знает историю будет повторять свои и чужие ошибки...
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 07:31
        0
        Цитата: unhappy
        Какие решения, они с самого начала знают чем закончатся боевые действия. С самого начала они лгут, внушая всем ложные ожидания и надежды о победе Украины над Россией.

        Смотря что считать Победой. В 1940 г СССР добился военной победы разгромив финскую армию и получив 11% финской территории. А финны до сих пор считают,что тоже одержали победу, так как сохранили государство и не подверглись ассимиляции, как карелы.
        1. Leon68
          Leon68 Сегодня, 07:37
          0
          А когда карелы имели свою государственность? И кем они были ассимилированы?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:18
    +2
    Это просто высшая степень лицемерия ,и больше ничего.А то,что они поняли и подумали не так-ничего не значит
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:24
    0
    Вчера смотрел видео, не так то и много оружия у ВСУ осталось. России надо больше высокоточного оружия поставлять. И тогда у ВСУ ничего не останется. Они и так уже весь запас снарядов выбрали у НАТО, Еще год, и у ВСУ будут большие проблемы со снарядами.
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 06:34
      +2
      В видео много всего можно посмотреть, но кроме заявлений г-на Конашенкова другой статистики о потерях ВСУ у нас к сожалению нет. Тем более нет данных о тлм чего и сколько у них осталось.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:26
    +1
    Очевидно что Вашингтону надо растянуть этот конфликт как можно дольше... в надежде измотать ресурсы и ослабить экономику России и затем ставить ей ультиматумы и условия...прием известный...еще со времен ВОВ.
    Опять эти жулики хотят не напрягаясь все сливки снять с этой войны.
    В разрухе будет Европа, Россия, территория незалежной, а они будут в шоколаде.
    Надо разрушить каким то образом эти планы Вашингтона.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:33
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Очевидно что Вашингтону надо растянуть этот конфликт как можно дольше... в надежде измотать ресурсы и ослабить экономику России и затем ставить ей ультиматумы и условия...прием известный...еще со времен ВОВ.
      Опять эти жулики хотят не напрягаясь все сливки снять с этой войны.
      В разрухе будет Европа, Россия, территория незалежной, а они будут в шоколаде.
      Надо разрушить каким то образом эти планы Вашингтона.

      Вы правы в том что Западные элиты настроены на максимальное затягивание конфликта.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +2
    Попытки Украины взять полуостров Крым под контроль способны привести к более мощной российской реакции.
    С чего это вдруг Вашингтон озаботился "более мощной российской реакцией"? Вероятно беспокоятся о состоянии ВСУ и украинской инфраструктуры после ответа на эту попытку. При этом подталкивают Киев к более активным действиям на Донбассе, т.к. уже становится сложно объяснять "союзникам" почему при такой огромной военной и финансовой поддержке нет реальных и впечатляющих результатов.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:29
    +1
    Так это мнение "писак", а не Оладушкина. Оладушкин на вопрос так и не ответил.
  7. lowwar
    lowwar Сегодня, 07:42
    0
    Что за либеральная хрень у автора? "Ранее эксперты на Западе заявляли, что в таком случае Россия может пойти на радикальные меры вплоть до применения тактического ядерного оружия."
    Автор, вы сколько лет провели-прожили в США? Если и были, то не больше месяца. Надо честно и откровено объяснять западным чиновникам и населению - что радикальные меры - это применение стратегитческого ядерного оружия! Такие слова до них доходят! вполне спокойно они (вобщем-то неплохие парни) начинают задумываться, у них принципиально другой менталитет! но природное чуство страха не потеряли!
    Классика (но очень действенная) советского анекдота: "19.. год. 31 декабря. По пустому коридору МИД СССР идет министр иностранных дел Андрей Андреич Громыко. Ему навстречу — молодой человек.
    Громыко: «Стой, кто таков?» Мальчик: «Выпускник МГИМО, работаю здесь…» — Ты то мне и нужен. У нас тут ЧП небольшое. Наш ракетный крейсер у берегов А-ф/ме-рики переехал яхту -наследного принца/-чиновника. Есть погибшие. Мировая общественность возмущена. Нужно срочно подготовить сообщение ТАСС, а все сотрудники уже по домам расползлись. Так что, даю тебе час на подготовку сообщения. Проходит час, мальчик заносит бумагу в кабинет Громыко. Тот читает ее. — Что ж, неплохо, молодой человек, неплохо. Нужно поправить пару ошибок: "на хрен" пишется раздельно, "похрен" слитно. Ну и «толстожопая обезьяна» напишите с большой буквы -наследный принц/-чиновник госдепартмента все-таки… Как Вас зовут, молодой человек?
    — Сережа Лавров…