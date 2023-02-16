В ночное время суток взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Львовской и других областях Украины

Удары с применением беспилотников продолжились в ночь на 16 февраля (четверг). Сообщается о том, что власти Украины объявили воздушную тревогу над существенной частью территории страны в вечернее и ночное время суток. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также над оккупированной войсками киевского режима части территории Запорожской области и ДНР.
Поступила информация о взрывах на объектах в Полтаве, а также в Полтавском регионе.
Через несколько часов пошла вторая волна российской атаки на объекты противника с воздуха. Сирены воздушной тревоги были слышны уже в ряде других областей, включая Николаевскую, Одесскую, Сумскую, а также практически по всему западу Украины.
Взрывы прогремели во Львовской и Черкасской областях. Сообщается, что использовались в том числе ложные цели в виде выпущенных авиационных ракет без боевой части. В дополнение к этому удары, по некоторым данным, наносились и с борта боевых кораблей.
Накануне на Украине российские беспилотники вскрывали так называемую западную линию ПВО украинской столицы. Наибольшая активность ЗРК противника была зафиксирована в районе населённых пунктов Копылов и Буча.
К утру сирены воздушной тревоги над подконтрольных киевскому режиму территориях стихли.