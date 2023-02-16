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В ночное время суток взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Львовской и других областях Украины

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В ночное время суток взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Львовской и других областях Украины

Удары с применением беспилотников продолжились в ночь на 16 февраля (четверг). Сообщается о том, что власти Украины объявили воздушную тревогу над существенной частью территории страны в вечернее и ночное время суток. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также над оккупированной войсками киевского режима части территории Запорожской области и ДНР.


Поступила информация о взрывах на объектах в Полтаве, а также в Полтавском регионе.

Через несколько часов пошла вторая волна российской атаки на объекты противника с воздуха. Сирены воздушной тревоги были слышны уже в ряде других областей, включая Николаевскую, Одесскую, Сумскую, а также практически по всему западу Украины.

Взрывы прогремели во Львовской и Черкасской областях. Сообщается, что использовались в том числе ложные цели в виде выпущенных авиационных ракет без боевой части. В дополнение к этому удары, по некоторым данным, наносились и с борта боевых кораблей.

Накануне на Украине российские беспилотники вскрывали так называемую западную линию ПВО украинской столицы. Наибольшая активность ЗРК противника была зафиксирована в районе населённых пунктов Копылов и Буча.

К утру сирены воздушной тревоги над подконтрольных киевскому режиму территориях стихли.
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13 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:35
    0
    Наибольшая активность ЗРК противника была зафиксирована в районе населённых пунктов Копылов и Буча.

    Какие там обьекты ВСУ находятся, что так много ЗРК? what
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:46
      +1
      Лёха с Андроида hi, на мой обывательский взгляд либо импортное оружие и техника в том районе накапливается, либо банально прикрывают столицу.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      +2
      Да там как бы район ПВО Киева.Северо-западнее.Прикрывают со стороны Белоруссии.А обьектов там полно,понастроено еще с Великой Отечественной..
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:50
        0
        вскрывать и обнулять пво окраины, тогда и авиация заработает на полную.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +2
    взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Львовской и других областях Украины
    Чем регулярнее это будет происходить тем сложнее будет Киеву осуществлять поддержку ВСУ, в т.ч. и доставкой западного вооружения. С перебоями в электроснабжении, разрушенными предприятиями ВПК, ремонтными мастерскими, ударами по местам хранения б/п и техники, нормального функционирования ж/д воевать сложновато.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:45
      0
      rotmistr60 hi, ох хотелось бы чтоб регулярно, но имеем что имеем, урон наносится но судя по линии б. с. на ДАННЫЙ МОМЕНТ не критичный, да и сроки проведения СВО вернее прогнозы от людей более информированых не радуют.
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 07:03
        0
        Ну судя по отсутствию желания у кремлёвских сидельцев заканчивать её победой , а так же по темпам её ведения и стратегии война будет идти лет пять-шесть это как минимум . Так что набирайтесь терпения комрады и готовьтесь к худшему. Самое главное еще впереди
        1. Невский_ЗУ
          Невский_ЗУ Сегодня, 07:09
          0
          Цитата: FoBoss_VM
          по темпам её ведения и стратегии война будет идти лет пять-шесть это как минимум . Так что набирайтесь терпения комрады и готовьтесь к худшему. Самое главное еще впереди

          Рамзан Кадыров, решил пожертвовать своей репутацией, и заявил, что СВО окончится к концу этого 2023 года. Думаете имеет доступ к информации или надеется на слабости человеческой памяти в эпоху вала информации?! what
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 06:53
    +2
    Неплохо, очередной ночной налет, это становится закономерностью. С очередной укропской мантрой, что уж в этот раз ракеты и дроны точно закончились)
  4. Наган
    Наган Сегодня, 07:19
    +1
    Больше прилетов, хороших и разных!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:34
      +1
      Цитата: Наган
      Больше прилетов, хороших и разных!

      Особенно по Львовской, Ивано-Франковской и других западных областях.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:46
    0
    Ну и ладно, раз прилеты были ночью, судя по инфе, значит народ на окраине на работу встал по будильникам (механическим).
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:53
    0
    Ждем заявления кастрюлеголовых о сбитии 99,9% ракет и бпла, а разрушения на земле... это от остаточной детонации сбитых ракет.