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Продвижение российских сил в районе «Самолёт» в Артёмовске способно лишить ВСУ физического контроля над дорогой в сторону Часова Яра

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Продвижение российских сил в районе «Самолёт» в Артёмовске способно лишить ВСУ физического контроля над дорогой в сторону Часова Яра

Украинские военные подтверждают информацию, которая накануне появилась в сводках российских военкоров. Эта информация касается перехода под контроль российских сил части района расположения памятника «Самолёт» в Артёмовске. Часто эту, юго-западную, часть города так и называют «район Самолёт».


Украинский офицер с позывным «Мадьяр», который на днях заявил о том, что в Бахмуте не осталось безопасных путей выхода из города и, соответственно, въезда в него, в своём ролике предупредил так называемых волонтёров и журналистов о том, что в район «Самолёт» ездить нельзя.

«Мадьяр»:

Это стало крайне опасно.

Район «Самолёт» примечателен тем, что это основное направление на выезд сразу и на Константиновку через Красное (Ивановское), и на Часов Яр через Артёмовское. При учёте того, что дорога на Часов Яр осталась единственной физически контролируемой ВСУ, продвижение ЧВК «Вагнер» в этом районе способно привести к тому, что противник потеряет контроль и над этим направлением. В этом случае кольцо вокруг Бахмута (Артёмовска) окончательно сомкнётся.



На данный момент по позициям ВСУ в этом районе ведётся прицельный огонь российских войск, в том числе и для того, чтобы не давать осуществлять перегруппировку имеющихся там сил.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:51
    0
    Этот "мадьяр"там что?Пуп земли,что на него ссылаются который раз?Поживем-увидим.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:59
      +1
      dmi pris 1 hi, просто у этого организма и официального Киева диаметрально противопожные доклады для общественности.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:02
        +3
        Я к этому всему последнее время отношусь как к попытке дезинформации.По части Артемовска лучше молчать,чем ванговать или бежать впереди паровоза.Пусть бойцы сделают свое дело.Потом будем обсуждать
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:04
          +1
          dmi pris 1, согласен, а то чуть ли не по поводу отдельного дома победные реаляции пишут. hi
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:39
      +1
      Артемовск в марте превратится для ВСУ в Мариуроль, опять пойдут по дорогам в плен оборванные "водители-повара-писари и медсестры из борделя".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:51
    +1
    Артемовск будет наш, вот только вопрос а сколько ещё таких городов надо чтоб ВСУ сломать и фронт обрушить?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:08
      0
      Уже говорилось,что Донбасс -район урбанизированный.Большая агломерация.Собственно отсюда и оценки Пригожина по времени освобождения Донбасса
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:30
        0
        Вот только не надо на эту Вангу ссылаться!!!
        Или напомнить его же бравурные доклады несколькими месяцами ранее? И не только об Артёмовске? А все, что сейчас смог выдавить из себя - так это МО у него виновато, а не он языком бежит впереди действий. Ну неужели у всех такая короткая память? И очень интересно, а он, как большинство других в такой ситуации, сделав они подобное заявление - получит статью за дискредитацию МО или он вне закона?
        Кстати, не надо слов о том, что Донбасс урбанизирован, а дальше то легче будет
        Это совершенно не так. Впереди и Николаев, и Одесса, и Харьков, и Киев...так что не надо слушать тех, кто сложности прикрывает сказками о том, что вот сейчас перетерпим, а там легче будет. Надо четко отдавать себе отчёт и понимать - дальше будет не легче. И готовиться к этому, немедленно исправлять ошибки и тп
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 07:20
    +4
    Да не будут Вагнера последнюю дорогу перерезать, оставят под обстрелом, по крайней мере пока укроп будет продолжать кидать резервы в огневые мешки. В том и смысл бахмутской мясорубки, как в Соледаре, только в большем масштабе
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:27
    -1
    Может хватит уже который месяц писать в стиле "уже вот-вот", "почти" и т.п.?
    Сколько уже этих "почти" было? Там бойцы гибнут, а мы тут перепечатываем заявления всех подряд ради их личного хайпа.
    Когда возьмут ребята город, тогда и будем вместе радоваться.