Продвижение российских сил в районе «Самолёт» в Артёмовске способно лишить ВСУ физического контроля над дорогой в сторону Часова Яра

Это стало крайне опасно.

Украинские военные подтверждают информацию, которая накануне появилась в сводках российских военкоров. Эта информация касается перехода под контроль российских сил части района расположения памятника «Самолёт» в Артёмовске. Часто эту, юго-западную, часть города так и называют «район Самолёт».Украинский офицер с позывным «Мадьяр», который на днях заявил о том, что в Бахмуте не осталось безопасных путей выхода из города и, соответственно, въезда в него, в своём ролике предупредил так называемых волонтёров и журналистов о том, что в район «Самолёт» ездить нельзя.«Мадьяр»:Район «Самолёт» примечателен тем, что это основное направление на выезд сразу и на Константиновку через Красное (Ивановское), и на Часов Яр через Артёмовское. При учёте того, что дорога на Часов Яр осталась единственной физически контролируемой ВСУ, продвижение ЧВК «Вагнер» в этом районе способно привести к тому, что противник потеряет контроль и над этим направлением. В этом случае кольцо вокруг Бахмута (Артёмовска) окончательно сомкнётся.На данный момент по позициям ВСУ в этом районе ведётся прицельный огонь российских войск, в том числе и для того, чтобы не давать осуществлять перегруппировку имеющихся там сил.