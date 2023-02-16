Военное обозрение
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В США вертолёт национальной гвардии упал на шоссе

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В США вертолёт национальной гвардии упал на шоссе

Подтвердилась информация о падении военного вертолёта в США. Это винтокрылая машина UH-60 Black Hawk.

По последним данным, вертолёт рухнул на шоссе в округе Мэдисон американского штата Алабама. На земле обошлось без жертв, но никто из находившихся на борту Black Hawk (а это, по некоторым сведениям, шесть человек) не выжил.

В связи с падением военного вертолёта местным властям пришлось закрыть для движения участок автомобильной дороги. Об этом сообщил шериф округа Мэдисон.

По его словам, создана группа экспертов, которая занимается расследованием инцидента, территория падения борта оцеплена.

Глава местного медицинского центра сообщил о том, что на момент прибытия спасателей к месту авиакатастрофы выживших на борту вертолёта не было. По последним данным, машина выгорела полностью. Известно, что вертолёт принадлежал национальной гвардии США.



Очевидцы в сети сообщают о клубах дыма, которые поднимались на большую высоту после падения вертолёта в Алабаме.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:13
    0
    Падение черного ястреба 2.0...Ну,теперь не в Африке..
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Падение черного ястреба 2.0...Ну,теперь не в Африке..

      Залетел в ядовитое облако или столкнулся с зондом laughing
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:33
        +2
        пишут,что,при этом автомобили не пострадали. выживших нет... удачно в общем приземлились.чего их жалеть,в свете событий.
        1. Невский_ЗУ
          Невский_ЗУ Сегодня, 07:37
          0
          Цитата: Дедкастарый
          пишут,что,при этом автомобили не пострадали. выживших нет... удачно в общем приземлились.чего их жалеть,в свете событий.

          Да, они стали стороной конфликта на Украине. В прошлом году так бы не писал про них.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:36
      0
      В США не упоминание черных хоть в кино хоть в названиях это расизм smile
      1. Невский_ЗУ
        Невский_ЗУ Сегодня, 07:41
        +1
        Цитата: Silver99
        В США не упоминание черных хоть в кино хоть в названиях это расизм smile

        Штат Алабама, где упал Чёрный Ястреб, это на 95% чёрный штат feel
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 07:43
          0
          тогда может и один из пилотов был негр из ЛГБТ ?
  2. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 07:20
    +2
    У противника стало на одну машину меньше. Утро начинается хорошо.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: Z_пчелка_Z
      Утро начинается хорошо.

      Жаль не долетел до Пентагона !
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:26
    0
    Путин лично или послали Петрова с Бошировым? Помнится французы разорялись насчет российской диверсии, когда ихнего производства "винтопрульный" аппарат с украинскими МВДшниками упал. Или на НЛО свалят? Он у них нынче, как говорят, в тренде. winked
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:39
      0
      Цитата: Пленник
      Или на НЛО свалят? Он у них нынче, как говорят, в тренде.

      А было бы хорошо, если бы НЛОшники вычислили главную угрозу миру - США и накрыли их непролетаемым куполом!))) Эх мечты!!
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:27
    0
    И этот за воздушными шариками гонялся?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    0
    В Сша упал вертолет... А сколько их падает в разных странах и это не появляется на первых полосах газет, журналов, а проходит рядовой сводкой. Падение американского вертолета как-то повлияло на взаимоотношения России и Сша? Может поспособствовало уменьшению военной помощи Киеву? Я к тому, что важна ли эта информация для российского читателя?