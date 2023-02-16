В США вертолёт национальной гвардии упал на шоссе

Подтвердилась информация о падении военного вертолёта в США. Это винтокрылая машина UH-60 Black Hawk.По последним данным, вертолёт рухнул на шоссе в округе Мэдисон американского штата Алабама. На земле обошлось без жертв, но никто из находившихся на борту Black Hawk (а это, по некоторым сведениям, шесть человек) не выжил.В связи с падением военного вертолёта местным властям пришлось закрыть для движения участок автомобильной дороги. Об этом сообщил шериф округа Мэдисон.По его словам, создана группа экспертов, которая занимается расследованием инцидента, территория падения борта оцеплена.Глава местного медицинского центра сообщил о том, что на момент прибытия спасателей к месту авиакатастрофы выживших на борту вертолёта не было. По последним данным, машина выгорела полностью. Известно, что вертолёт принадлежал национальной гвардии США.Очевидцы в сети сообщают о клубах дыма, которые поднимались на большую высоту после падения вертолёта в Алабаме.